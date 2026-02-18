Alta funcionaria de la ONU alerta del deterioro político, económico y judicial en Libia

Naciones Unidas, 18 feb (EFE).- La representante especial del secretario general de la ONU para Libia, Hanna S. Tetteh, advirtió este miércoles ante el Consejo de Seguridad que la situación en Libia continúa «deteriorándose» en múltiples frentes, con «un gobierno dividido, una economía frágil y un sistema judicial cada vez más fragmentado».

En su intervención, Tetteh destacó que «todavía no se han completado los primeros pasos para cumplir con la hoja de ruta política» acordada entre la Cámara de Representantes y el Alto Consejo de Estado -que funciona como Senado- pese a «avances» en el diálogo entre ellos.

Según la alta funcionaria, la «incapacidad» de ambas instituciones para poner en marcha mecanismos consensuados y la adopción de «medidas unilaterales» ha «erosionado su credibilidad y retrasado los preparativos para que haya elecciones generales».

En el plano judicial, dijo que la situación es «preocupante» porque Libia cuenta ahora con «tribunales paralelos y decisiones contradictorias». Por ejemplo, mencionó que el Tribunal Supremo Constitucional en Bengazi y la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo en Trípoli emiten «fallos opuestos».

«Esto amenaza la unidad del sistema judicial y podría obstaculizar la administración de justicia y el proceso político mediado por la ONU», alertó.

Tetteh instó a los líderes libios a «evitar medidas que dividan la judicatura» y a «cooperar» con un comité de mediación integrado por expertos legales libios.

En cuanto a la economía del país, la funcionaria ghanesa expresó su preocupación por la devaluación de la moneda, la escasez de combustible y la alta inflación.

Según sus datos de enero, alrededor del 30 % de los libios viven en la pobreza, mientras que el precio de la canasta básica alimentaria aumentó un 24 % entre 2024 y 2025.

Además, alertó de que hay grupos criminales transnacionales que están «prosperando» en un contexto de «instituciones de seguridad fragmentadas, fronteras porosas y escasa rendición de cuentas».

«Libia se ha convertido en un centro de tránsito para el tráfico de drogas, armas y personas, con graves violaciones de derechos humanos de migrantes y refugiados», denunció.

La representante concluyó que la única vía para superar la crisis es «una solución política que reúna a los libios y garantice la coordinación del gobierno y la unidad del Estado, con el respaldo del Consejo de Seguridad para avanzar en la hoja de ruta».

Desde la caída del dictador Muamar el Gadafi en 2011, Libia está sumida en el caos y en una guerra civil de intensidad cambiante entre los gobiernos de Trípoli y Bengazi. El país se ha convertido en un lugar de paso para la inmigración irregular, y el caos reinante ha propiciado la llegada a su territorio de una gran cantidad de armas sin el menor control. EFE

