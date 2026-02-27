Alto comisionado de ONU DDHH, preocupado por muertes en prisión en El Salvador y Ecuador

2 minutos

Redacción Internacional, 27 feb (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se mostró preocupado por el «elevado» número de muertes bajo custodia en El Salvador y por los «informes sobre cientos de muertes en prisión» en Ecuador.

En su discurso en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk denunció la situación de detenidos en estos dos países latinoamericanos, donde se está aplicando una política de mano dura contra el crimen, y las muertes «tanto por violencia como por enfermedades».

Además, una vez más se pronunció en contra del estado de emergencia de El Salvador, una medida excepcional que se ha venido prorrogando desde hace cuatro años: «Me preocupa el estado de excepción de cuatro años en El Salvador, y el uso de juicios masivos», señaló.

«Los esfuerzos contra el crimen organizado deben llevarse a cabo de acuerdo con el debido proceso», zanjó el alto comisionado.

La pasada semana, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió, en una Tribuna-EFE Casa América celebrada en Madrid, la continuación del régimen de excepción porque el 96 % de los encuestados en un sondeo daban su visto bueno a que continuara.

La medida se suponía que era temporal, por 30 días, pero se ha ido renovando mensualmente en la Asamblea desde entonces y se quitará «cuando el pueblo salvadoreño diga que ya no lo quiere», agregó el vicepresidente, quien consideró que fuera de El Salvador hay «interpretaciones erróneas» de lo que significa el régimen de excepción y «tergiversación de muchos medios».

Además, el vicepresidente también defendió la seguridad de las cárceles ante las organizaciones que denuncian más de 480 muertes en los centros penitenciarios de El Salvador: «Las personas se mueren, se mueren en la cárcel, se mueren en los hospitales, se mueren en todos sitios», agregó ante la «leyenda» del aumento de fallecimientos en las cárceles salvadoreñas. EFE

