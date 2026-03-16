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Alto responsable iraní dice que el apoyo de países musulmanes a EE.UU. contradice al islam

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Redacción internacional, 16 mar (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, cuestionó este lunes a los Gobiernos de países musulmanes por no respaldar a Teherán en la guerra actual, en una postura que ve contraria al islam, y subrayó que EE. UU. e Israel están en un «aprieto estratégico».

El alto responsable iraní lanzó un mensaje en seis puntos desde su cuenta de X, dirigido a los musulmanes del mundo y sus Gobiernos, donde lamentó que ningún Estado de mayoría musulmana haya respaldado a Teherán, salvo «casos raros».

«¿No contradice la postura de algunos Gobiernos islámicos las palabras del Profeta (Mahoma): ‘Quien oiga a un hombre que clama ‘¡Oh musulmanes!’ y no le responda, no es musulmán’?», se preguntó, reprochando a países de la misma fe que vean a Irán como enemigo por atacar intereses estadounidenses e israelíes en sus territorios.

«¿Se exige a Irán que se quede con las manos atadas mientras usan bases estadounidenses en vuestros países para agredirnos?», criticó, y subrayó que Teherán «os aconseja y no busca dominaros». Además, defendió la unidad musulmana para «garantizar seguridad, progreso e independencia».

Larijani resaltó que Irán resiste «al gran satán» y al «pequeño satán» (en mención a EE.UU. e Israel) tras el ataque del 28 de febrero que mató al líder supremo, Alí Jamenei, y varios mandos, lo que desató una «firme resistencia nacional e islámica» en su país que tiene al enemigo «sin salida».

«Hoy la confrontación es entre Estados Unidos e Israel por un lado, e Irán musulmana y las fuerzas de la resistencia por el otro. ¿De qué lado estáis vosotros?», se preguntó.

La mayoría de países musulmanes no condenaron los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán ni mostraron solidaridad con Teherán, pero sí censuraron a este cuando contraatacó objetivos en los países del golfo Pérsico. EFE

ms/rod

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