Amanda Serrano defiende con éxito sus títulos peso pluma al vencer a Reina Téllez

2 minutos

San Juan, 3 ene (EFE).- La púgil puertorriqueña Amanda Serrano defendió este sábado con éxito sus títulos de peso pluma de las 126 libras (57 kilos) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por decisión unánime a la mexicano-estadounidense Reina Téllez.

Los tres oficiales le dieron a Serrano la victoria en el combate celebrado en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, con tarjetas de 98-92, 97-93 y 97-93.

Tras la reyerta, Serrano, quien mejoró su marca a 48-4-1, felicitó a Téllez por «ser una gran guerrera», pues se fajó y se atrevió a irse a la distancia a pesar de que solo tuvo tres semanas para preparar el combate.

Téllez, quien sufrió su primera derrota en 15 peleas (13-1-1), sustituyó a última hora a Erika Cruz, quien originalmente estaba pautada para enfrentar a Serrano en una esperada revancha, pero fue descartada tras arrojar un resultado atípico por clenbuterol en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje.

Tras ello, Téllez fue notificada para enfrentar a Serrano.

A pesar de esto, Téllez le hizo una gran pelea a la veterana boxeadora, y hasta le provocó una gran hinchazón en el lado derecho de su rostro, mayormente en su ojo con un notable morado.

Además, fue la primera vez que Téllez peleaba en asaltos de tres minutos, tiempo ya dominado por Serrano desde hace varios años.

El combate más reciente de Téllez fue en septiembre pasado en Orlando, Florida (EE.UU.), donde completó la distancia de ocho asaltos.

Serrano, por su parte, aún está a un nocaut para empatar el récord de anestesiados en el boxeo femenino de la expúgil estadounidense Christie Martin, con 32.

En otros combates, el también puertorriqueño Jonathan ‘Bomba’ González ganó el título interino peso mosca de las 112 libras (51 kilos) de la AMB al derrotar a Yankiel Rivera por decisión unánime con tarjetas de los jueces 114-113, 116-111, 117-110.

González, quien de esta manera se convierte en campeón por segunda ocasión en su carrera, mejoró su récord a 29-4-1 con 14 nocauts.

Mientras, Jan Paul Rivera (14-0, 7 ko) venció por decisión mayoritaria a Alfredo Cruz (10-4-1, 5 ko) en un cerrado combate de peso pluma de las 126 libras (57 kilos) establecido a ocho rounds.

Además, Henry ‘Moncho’ Lebrón (21-0, 11 KO’s) preservó su invicto al noquear en el séptimo asalto al estadounidense Juan Tapia (14-5, 5 KO’s) en un pleito de peso superpluma de las 130 libras (59 kilos). EFE

jm/gbf

(foto)