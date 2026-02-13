Amazon amenaza el liderazgo de Mercado Libre en Brasil

4 minutos

Carlos A. Moreno

Río de Janeiro (Brasil), 13 feb (EFE).- Amazon se ha consolidado como la segunda mayor plataforma de comercio digital en Brasil gracias a una agresiva ofensiva con la que ahora amenaza el liderazgo de Mercado Libre en la disputa por los consumidores en internet del mayor mercado de América Latina.

Mercado Libre sigue siendo el rey de las ventas por internet en Brasil, con el 33 % del tráfico en diciembre, mientras que Amazon recibió el 27,6 % de las visitas y la plataforma de Singapur Shopee escaló tres puntos en un año, hasta el 21,8 %, según datos de la herramienta SimilarWeb citados en un informe del banco BTG Pactual.

Ese crecimiento le permitió a la compañía de Jeff Bezos, que en noviembre llegó a rozar el 30 % de las visitas, poner a temblar el liderazgo de la empresa fundada por el argentino Marcos Galperín.

La escalada de Amazon también la registró el ‘Informe Sectores del E-commerce’, que elabora la firma Conversion, mayor agencia brasileña de optimización de motores de búsqueda (SEO, por sus siglas en inglés), que analiza no el tráfico de las webs, sino la participación en el mercado.

Según el estudio de Conversion, Mercado Libre se mantiene como líder de las tiendas virtuales en Brasil con el 15,3 % de participación de mercado, seguida por Shopee (11,6 %) y por Amazon (10,4 %), cuyo número de accesos saltó desde 200 millones en septiembre hasta 286 millones en noviembre.

Esa reacción coincidió con la ofensiva lanzada por Amazon a mediados de 2025 para crecer en Brasil mediante inversiones en centros de logística, la reducción de sus tasas de entrega y una estrategia para atraer a los vendedores, a los que eximió del pago de tarifas cuando contratan a la plataforma para almacenar y transportar sus productos.

La respuesta de Mercado Libre no se hizo esperar y la plataforma líder anunció planes para acelerar su servicio de entregas rápidas en Brasil.

Igualmente, redujo el valor mínimo de compra que garantiza las entregas gratuitas y ofreció 19 millones de dólares en cupones para quienes hicieron compras en la ‘Black Friday’.

«Amazon nunca llegó a chocar de frente con Mercado Libre pero pretende cambiar eso. Sus recientes movimientos indican una clara ofensiva. En caso de que la empresa de Bezos realmente decida pelear por el liderazgo puede incomodar a Mercado Libre», aseguró a EFE el presidente de Conversion, Diego Ivo.

El experto afirmó que para Amazon será difícil vencer a Mercado Libre, aunque «no imposible», ya que la empresa argentina domina en audiencia, gracias a que cuenta con los productos más vendidos y a su logística, que es fundamental en un país continental como Brasil.

La guerra de los dos gigantes es por un mercado con amplio potencial de crecimiento debido a que, según un estudio del banco Itaú, tan solo el 15 % de la población brasileña hace compras por internet.

Y el mercado no para de crecer. Las ventas del comercio digital en Brasil sumaron 381.000 millones de reales (71.600 millones de dólares) el año pasado, lo que equivale a un crecimiento anual del 11,8 %, de acuerdo con el informe anual de la empresa FTI Consulting.

La guerra de gigantes no solo ha favorecido a los consumidores, que pagan tasas menores o no pagan por las entregas, como también a los vendedores, a los que las dos plataformas ofrecen varios incentivos.

De acuerdo con Ivo, reducir tasas y ofrecer incentivos, como lo está haciendo Amazon, funciona como estrategia de corto plazo para ganar participación de mercado, pero no es sustentable a largo plazo.

El vencedor de la guerra, agregó el especialista, «será el que transforme los incentivos en una operación más rentable y el que realmente retenga los consumidores y los productos de mayores ventas». EFE

