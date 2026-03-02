Amazon anuncia que doblará sus inversiones en la nube y la IA en España

El gigante estadounidense de la venta en línea Amazon afirmó que realizará una inversión de 18.000 millones de euros adicionales en España, que se suman a los 15.700 millones ya anunciados en mayo de 2024 para un periodo de diez años.

«Anunciamos planes para invertir 33.700 millones de euros (39.800 millones de dólares) en España [en total] para ampliar y respaldar la infraestructura de centros de datos, ofreciendo capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube a organizaciones de toda Europa», indicó este lunes Amazon en un comunicado.

«En un mundo lleno de incertidumbres, nuestro país es un valor seguro», celebró en la red social X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tras mantener un encuentro con una delegación de Amazon en el Congreso mundial de la telefonía móvil que se celebra en Barcelona.

Esta inversión adicional, que coincide con el 15º aniversario de la presencia del grupo estadounidense en España, permitirá a Amazon Web Services (AWS) -la entidad encargada de gestionar la nube de Amazon- ampliar las infraestructuras de las que dispone actualmente en Aragón, en el noreste de España, señala el comunicado.

«La inversión total prevista en la región de Amazon Web Services (AWS) Europa (España), ubicada en Aragón, contribuirá con 31.700 millones de euros al PIB total de España hasta 2035, respaldando anualmente alrededor del equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo en empresas locales, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos», precisó la compañía.

«Esta es una apuesta a largo plazo por España, y estamos orgullosos de hacerla», subrayó David Zapolsky, responsable mundial de Amazon, citado en el comunicado.

Poco poblada, soleada y ventosa, la región de Aragón alberga numerosos parques solares y eólicos, fuentes de energía en auge en España desde hace varios años.

Sus responsables políticos pretenden convertir esta zona en un centro europeo de las energías renovables y de los centros de datos, esenciales para alimentar los modelos de inteligencia artificial (IA), en plena expansión.

El anuncio de este lunes se produce en pleno debate en la UE sobre la cuestión de una «nube soberana europea», destinada a permitir el almacenamiento y tratamiento de datos en línea sin pasar por los gigantes tecnológicos estadounidenses.

En la actualidad, gran parte del mercado europeo de servicios públicos en la nube está controlado por tres grupos estadounidenses, AWS, Google y Microsoft, mientras que las alternativas europeas luchan por hacerse un hueco.

