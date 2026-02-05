Amazon cae un 9 % en operaciones postmercado tras resultados que decepcionan a inversores

2 minutos

Nueva York, 5 feb (EFE).- Las acciones de Amazon caían este jueves un 9 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street después de que la compañía informara de un aumento del beneficio neto de un 31 % en términos interanuales pero decepcionara a los inversores con su pronóstico de gastos de capital para este año.

Tras el cierre de Wall Street, el gigante de comercio electrónico publicó los resultados correspondientes al último trimestre de 2025, de los que se desprende un beneficio neto de 77.670 millones de dólares.

Sin embargo, el aumento en la previsión de gasto llevó a los inversores a vender títulos de la compañía después del cierre del parqué, llegando a perder un 9,07 % de las acciones.

El valor de los títulos cayó 20,20 dólares, hasta los 202,49 por acción.

Al cierre del parqué neoyorquino, las acciones de la compañía ya habían restado un 4,42 % antes de que se conocieran las cuentas.

La firma liderada por Andy Jassy registró unas ventas netas acumuladas de 716.924 millones de dólares, un 12 % superiores a las de 2024, con un crecimiento destacado en su negocio de la nube inteligente, Amazon Web Services (AWS).

En el cuarto y último trimestre, el más seguido por Wall Street, logró un beneficio de 21.192 millones de dólares, un 6 % más que en el mismo tramo del año anterior, y unas ventas netas de 213.386 millones de dólares, un 14 % más.

No obstante, la empresa decepcionó a los inversores al pronosticar unos gastos de capital de 200.000 millones de dólares para 2026, una cifra mayor de la prevista por los analistas.

«Con la fuerte demanda de nuestras ofertas actuales y oportunidades clave como la inteligencia artificial, los chips, la robótica y los satélites de órbita baja, prevemos invertir unos 200.000 millones de dólares en inversiones de capital en Amazon en 2026», apuntó Jassy en un comunicado. EFE

