Amazon dice que su reducción de plantilla tendrá un «efecto mínimo» en Europa

4 minutos

Bruselas, 28 ene (EFE).- El vicepresidente sénior y director de Asuntos Globales y Jurídicos de Amazon, David Zapolsky, dijo este miércoles que la reducción de plantilla de al menos 16.000 personas anunciada hoy por el gigante estadounidense del comercio en línea «tendrá un efecto mínimo en sus operaciones sobre el terreno en Europa».

En una comparecencia por videoconferencia con la comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara, Zopolsky señaló que la medida afectará sobre todo a personal corporativo y no está motivada por la Inteligencia Artificial, sino por el «deseo de que la plantilla tenga el tamaño adecuado para el negocio».

«Estas son siempre decisiones difíciles, que impactan a personas reales y sus familias y no las tomamos a la ligera. Estamos comprometidos a apoyar a los empleados afectados en esta transición con indemnizaciones, servicios de desarrollo profesional y otros beneficios que en muchos casos van más allá de lo que estamos legalmente obligados a proporcionar», dijo por videoconferencia.

El directivo se pronunció sobre el anuncio durante una audiencia con eurodiputados y representantes de los trabajadores de Amazon para abordar las condiciones de trabajo en los almacenes que la empresa dirigida por el magnate estadounidense Jeff Bezos tiene en Europa.

En la misma, Zapolsky defendió la política laboral de la compañía ante las quejas de trabajadores y sindicatos, que la acusan de ejercer una vigilancia excesiva sobre sus empleados y de reprimir la actividad sindical.

«Dialogamos con los comités de empresa y cooperamos con cada inspector de trabajo y cada regulador», dijo ante los eurodiputados, a quienes invitó a visitar personalmente alguna de las instalaciones de la compañía en Europa.

Los parlamentarios le reprocharon que fue Amazon quien canceló en diciembre de 2023 la visita que tenían prevista a sus instalaciones, y que hasta ahora no haya enviado representantes de alto nivel a las audiencias que han celebrado sobre el tema, factores que motivaron que en 2024 la Eurocámara revocase la acreditación de sus lobistas, una medida que sigue en vigor.

Durante el encuentro, representantes de los trabajadores y de sindicatos europeos expusieron que la empresa somete a sus empleados a una vigilancia constante por medios tecnológicos, incluso cuando van al baño, actúa de manera opaca a la hora de fijar objetivos de productividad y establece cargas de trabajo que acaban perjudicando su salud.

Denunciaron asimismo que pone en marcha estrategias de «represión sindical» para desalentar a que los trabajadores se unan a estos organismos y evita participar de la negociación colectiva.

«Traen la represión sindical de Estados Unidos a Europa, la presión, los ataques procesales y un claro mensaje a los trabajadores: ‘Participen bajo su propio riesgo», dijo el secretario regional del sindicato europeo de trabajadores de servicios UNI Europa, Oliver Roethig, quien recordó que en Austria la empresa ha llevado a los tribunales la constitución de un comité de empresa, por ejemplo.

Roethig consideró además que hay un «creciente alineamiento» entre Amazon y la Administración Trump, «la misma que quiere anexionarse Groenlandia» y «socava las leyes digitales europeas», por lo que cuestionó que las instituciones comunitarias aún tengan contratos con ella para ciertos servicios y les instó a proteger la soberanía digital europea.

Preguntado por los eurodiputados sobre estas quejas, Zapolsky aseveró que «Amazon no utiliza la tecnología para monitorizar» a sus empleados, sino para «asegurar la seguridad de las operaciones» y la trazabilidad de los paquetes, e insistió en que la empresa dialoga de manera regular con representantes de los trabajadores.

El vicepresidente de Operaciones Internacionales de la compañía, Stefano Perego, subrayó además que han avanzado en materia de seguridad e incluso están por encima de la media de la industria en los países donde hay datos, e insistió en que Amazon ofrece una remuneración «competitiva» y oportunidades de formación.

«Estamos comprometidos a crear empleos de calidad», dijo Zapolsky, quien recordó que la empresa emplea a 150.000 personas en 21 Estados de la UE. EFE

lpc/asa/jlp