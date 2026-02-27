Amazon invertirá 50.000 millones de dólares en OpenAI en una alianza estratégica histórica

Nueva York, 27 feb (EFE).-El gigante del comercio electrónico y servicios en la nube Amazon y la firma de inteligencia artificial OpenAI han anunciado este viernes una alianza estratégica plurianual que incluye una inversión de 50.000 millones de dólares (42.396 millones de euros) por parte de Amazon, destinada a acelerar la innovación en IA generativa a escala global.

Según el acuerdo, Amazon realizará un desembolso inicial de 15.000 millones de dólares, al que seguirán otros 35.000 millones sujetos a condiciones específicas «en los próximos meses». EFE

