Amazon sufre caídas de programación relacionadas con herramientas de código de IA

Nueva York, 10 mar (EFE).- Amazon ha sufrido esta semana varios incidentes técnicos «de alta gravedad» relacionados con la programación y herramientas de código asistidas por inteligencia artificial (IA), que han necesitado de un «análisis profundo» en la reunión de sus ingenieros de este martes, según varios medios especializados.

El gigante de comercio electrónico ha presentado fallos en su tienda en línea para diversos usuarios durante aproximadamente seis horas el jueves pasado, además de otros incidentes de este tipo a lo largo de la última semana.

Los compradores del sitio web y de la aplicación no podían finalizar sus pedidos, acceder a información de sus cuentas ni ver los precios de los productos.

Estos problemas han estado relacionados con «una implementación de código de software», dice la compañía en un comunicado, que ha causado las caídas de algunos sistemas del comercio electrónico de Amazon y ha requerido un «análisis profundo» por parte del equipo de ingenieros en su reunión de este martes, según medios económicos.

Los incidentes de programación y de herramientas de código asistidas por inteligencia artificial (IA) se enmarcan en un momento en el que Amazon se posiciona como la compañía que más inversión anuncia en IA de su sector, con un monto de unos 200.000 millones de dólares (unos 171.460 millones de euros).

El gasto en IA de Amazon va de la mano de unos recortes masivos de empleos. La empresa fundada por Jeff Bezos despidió a unos 16.000 trabajadores este enero, seguido por otro recorte de unos 14.000 puestos de trabajo el pasado octubre. EFE

