Amazon vuelve a sufrir incidencias y toma medidas adicionales para recuperar sus servicios

2 minutos

Nueva York, 20 oct (EFE).- Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, anunció que vuelve a sufrir este lunes nuevos problemas técnicos en sus servicios y dijo estar tomando medidas adicionales para volver a funcionar con normalidad.

La compañía indicó en su página web, donde ofrece actualizaciones en directo sobre la caída que ha sufrido esta mañana, que ha tomado «medidas de mitigación adicionales» del subsistema interno encargado de supervisar sus equilibradores de carga de red.

Estos dispositivos distribuyen el tráfico entre sus servidores para evitar sobrecargas y garantizar así el buen rendimiento de sus servicios.

Según AWS, se están recuperando poco a poco la conectividad y la API o interfaz de programación de aplicaciones -que permite la comunicación entre programas de software- de sus servicios en la nube.

La empresa también divulgó que varias funciones de AWS han experimentado problemas de conectividad de red y errores «significativos» en la API de diversos servicios de la zona este de Estados Unidos, aunque dijo ver «los primeros indicios de recuperación».

Además, indicó que el fallo se originó en la red interna de Elastic Compute Cloud (EC2), que permite a los usuarios crear aplicaciones basadas en la nube y gestionar los recursos informáticos pertinentes para hacerlas funcionar.

«Seguimos experimentando un elevado número de errores en el lanzamiento de nuevas instancias EC2», anotó.

Los errores reportados esta mañana tuvieron lugar en las instalaciones de AWS del norte del estado de Virginia (Estados Unidos), uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, pero las consecuencias se extendieron a todo el mundo.

Microsoft es una de las plataformas que se han visto afectadas por la caída de AWS, y los internautas han registrado incidencias en servicios como Microsoft Outlook o su plataforma en la nube Microsoft 365, que combina programas como Word, Excel o Powerpoint.

Los usuarios también registraron fallos en las aplicaciones de aerolíneas como United o Delta, donde no podían acceder a sus billetes de vuelo, en servicios bancarios como Venmo e incluso en videojuegos como Fortnite o Clash Royale.

Pese a los problemas técnicos que sufre hoy AWS, las acciones de Amazon en la bolsa de Wall Street subían un 0,8 % a las 12:50 hora Nueva York (16:50 GMT). EFE

