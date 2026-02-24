AMD y Meta firman una alianza estratégica para acelerar la infraestructura de IA

2 minutos

Nueva York, 24 feb (EFE).- Las compañías tecnológicas AMD y Meta anunciaron este martes un acuerdo estratégico plurianual para desplegar hasta 6 gigavatios de potencia mediante unidades de procesamiento gráfico (GPU) AMD Instinct, con el objetivo «escalar rápidamente su infraestructura de Inteligencia artificial (IA)»

«Este acuerdo amplía la alianza estratégica existente entre ambas compañías y alinea las hojas de ruta en silicio, sistemas y software para ofrecer plataformas de IA diseñadas específicamente para las cargas de trabajo de Meta», anota un comunica conjunto.

Los envíos para el primer gigavatio de despliegue comenzarán en la segunda mitad de 2026 y la primera fase del proyecto utilizará una GPU AMD Instinct personalizada, basada en la arquitectura MI450, y contará con la sexta generación de procesadores AMD EPYC (conocidos bajo el nombre en clave «Venice»).

Estos sistemas se integrarán en la arquitectura de racks AMD Helios, desarrollada conjuntamente a través del Open Compute Project.

El fundador y consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, calificó el acuerdo como un «paso importante» para diversificar la capacidad de cómputo de su empresa.

«Espero que AMD sea un socio importante durante muchos años», añadió Zuckerberg.

Como parte del contrato, AMD ha emitido a favor de Meta una opción de compra (‘warrant’) basada en el rendimiento de hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD. Estas acciones se consolidarán a medida que se alcancen hitos específicos de envío de GPUs, empezando por el primer tramo de 1 gigavatio.

Jean Hu, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de AMD, señaló que se espera que esta asociación impulse un «crecimiento sustancial de los ingresos durante varios años» y sea beneficiosa para los beneficios por acción no-GAAP de la firma de semiconductores.

Tras el anuncio, las acciones de AMD sabían más de un 10 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. Mientras, las de Meta bajaban un leve 0,15 %. EFE

