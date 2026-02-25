American Expres anuncia construcción de nueva sede en el World Trade Center de Nueva York

Nueva York, 25 feb (EFE).- La empresa financiera American Express construirá una moderna sede global en Nueva York en el 2 World Trade Center, un rascacielos de 55 plantas, que completará el desarrollo comercial del complejo, informó la compañía.

American Express será el único ocupante del nuevo edificio, cuya finalización está prevista para 2031. El inmueble se levantará en un terreno propiedad de la Autoridad de Puertos bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo, y estará ubicado cerca del Oculus, la estación de metro diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava.

El edificio de vanguardia, cuya construcción comenzará en la primavera de este año, podrá albergar hasta 10.000 empleados y en su exterior contará con varias terrazas y jardines, con vistas panorámicas de Manhattan, indicó American Express, que mientras tanto continuará operando desde su sede actual en Nueva York.

La firma señaló en un comunicado que su nueva sede ha sido diseñada con tecnología avanzada de edificios inteligentes y sistemas totalmente eléctricos y de bajo consumo, por lo que aspira a la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).

«Esta es una inversión en el futuro de nuestra empresa, nuestros colegas y la comunidad del bajo Manhattan, que reafirma nuestro profundo compromiso con el barrio que hemos considerado nuestro hogar durante casi dos siglos», afirmó el presidente y director ejecutivo de American Express, Stephen J. Squeri.

Se espera que el proyecto genere más de 3.200 empleos directos e indirectos durante la construcción, con una contribución estimada en unos 5.900 millones de dólares a la economía de la ciudad y 6.300 millones de dólares a la economía global del estado de Nueva York.

«La construcción del segundo World Trade Center traerá otro rascacielos icónico al bajo Manhattan, creará miles de empleos sindicados bien remunerados y brindará miles de millones de dólares en beneficios económicos a los neoyorquinos», indicó la gobernadora del estado, Kathy Hochul, en el comunicado conjunto.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, destacó que la construcción de la última torre comercial del World Trade Center «es más que una inversión: es un testimonio del poder del trabajo sindical y la dignidad del trabajo».

«Cuando invertimos en Nueva York, debemos asegurarnos de que la inversión se dirija a los trabajadores: a los carpinteros, electricistas y obreros que, literalmente, construyen esta ciudad. Así es como impulsamos nuestro horizonte y nuestra economía al mismo tiempo: priorizando a los trabajadores neoyorquinos», afirmó el alcalde socialdemócrata. EFE

