Amnistía Internacional denuncia una «campaña de hambruna deliberada» de Israel en Gaza

afp_tickers

2 minutos

Israel lleva a cabo «una campaña de hambruna deliberada» en Gaza, denunció el lunes Amnistía Internacional, mientras la ONU y numerosas oenegés continúan alertando sobre una hambruna inminente en el territorio palestino, devastado por más de 22 meses de guerra.

Esta campaña destruye «sistemáticamente la salud, el bienestar y el tejido social» en la Franja de Gaza, advirtió en un comunicado la organización, tras entrevistar a 19 residentes de campos de desplazados y a dos miembros del personal médico que tratan a niños con desnutrición.

Consultados al respecto por AFP, la cancillería y el ejército israelíes no reaccionaron por el momento.

Para la ONG defensora de los derechos humanos, los testimonios recopilados confirman que «la combinación mortal de hambre y enfermedad no es una consecuencia desafortunada de las operaciones militares israelíes» en Gaza.

«Es el resultado intencionado de los planes y políticas diseñadas y aplicadas por Israel durante los últimos 22 meses para infligir deliberadamente a los palestinos de Gaza unas condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, lo que forma parte integrante del genocidio que Israel está llevando a cabo contra los palestinos de Gaza», precisó.

Amnistía Internacional acusó en abril a las autoridades israelíes de cometer un «genocidio en directo» en el territorio palestino, algo que el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí calificó de «mentiras sin fundamento».

El Cogat, organismo de la cartera de Defensa israelí responsable de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, estimó el 12 de agosto que no había «ningún indicio de desnutrición generalizada» en la Franja, refutando las cifras del movimiento islamista palestino Hamás sobre las muertes por desnutrición.

Israel asedia Gaza desde el inicio de la guerra, desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el sangriento ataque de Hamás contra el territorio israelí.

En marzo sometió a sus 2,4 millones de habitantes a un bloqueo total de la ayuda humanitaria, que suavizó parcialmente en mayo y luego a finales de julio ante las crecientes críticas internacionales.

El territorio palestino, que depende totalmente de esta ayuda, está amenazado por una «hambruna generalizada», según Naciones Unidas.

mj/hba/vl/mmy/hgs