Amnistía Internacional exige fin del apagón de internet en Uganda antes de las elecciones

3 minutos

Nairobi, 14 ene (EFE).- Amnistía Internacional (AI) instó este miércoles a las autoridades de Uganda a levantar las restricciones al acceso a internet y a los servicios de telefonía móvil, impuestas en la víspera de las elecciones generales previstas para mañana, 15 de enero, al considerar que el apagón vulnera derechos fundamentales y podría encubrir abusos.

“Este apagón indefinido de internet constituye un ataque flagrante al derecho a la libertad de expresión, que incluye el acceso a la información”, afirmó el director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Tigere Chagutah, en un comunicado.

Chagutah alertó de que la medida resulta “especialmente inquietante” por producirse justo antes de unos comicios “ya empañados por una represión masiva y sin precedentes contra los partidos de la oposición y las voces disidentes”.

“Los apagones generalizados perturban la movilidad, los medios de vida y el acceso a información vital de las personas. Son inherentemente desproporcionados según el derecho internacional de los derechos humanos y nunca deben imponerse”, añadió Chagutah

Según AI, cortar el acceso a internet con el pretexto de prevenir la desinformación o preservar la seguridad nacional viola los derechos humanos, crea un “vacío de información” y una “oscuridad digital” que podría servir para ocultar graves violaciones de derechos humanos, más aún al no haberse establecido un plazo para el restablecimiento del servicio.

La Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC, por sus siglas en inglés) ordenó un bloqueo temporal del acceso público a internet a partir de las 18.00, hora local (15.00 GMT) del martes, vigente hasta nuevo aviso.

La directiva también obligó a detener la venta y el registro de nuevas tarjetas SIM y bloquear los servicios de roaming (‘itinerancia’) de datos salientes.

Esto afectó a la banda ancha móvil, fibra óptica, líneas arrendadas, acceso inalámbrico fijo, enlaces de radio por microondas y servicios de internet satelital.

La medida excluye servicios esenciales como los sistemas sanitario y bancario, la Administración pública o el control del transporte y la aviación.

AI recordó que en las elecciones generales de 2021, un apagón de una semana coincidió con disturbios en los que murieron decenas de personas.

El corte se produjo después de que la Oficina Nacional de ONG suspendiera los permisos de al menos seis organizaciones y congelara sus cuentas bancarias, lo que, según AI, limita la libertad de asociación garantizada por la Constitución ugandesa y el derecho internacional.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, es el cuarto líder que lleva más años al frente de un país en África y su Gobierno ha modificado la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato, lo que le ha permitido presentarse nuevamente a las elecciones y buscar ahora un séptimo mandato.

El líder opositor y cantante de 43 años, Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico Bobi Wine calificó los comicios de 2021 como «los más fraudulentos de la historia de Uganda», en los que Museveni obtuvo el 58,6 % de los votos, mientras que él quedó en segundo lugar, con el 35 %. EFE

aam/fpa