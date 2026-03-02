Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 02 feb (11.00 GMT)

Madrid, 02 feb (EFE).-

Tel Aviv.- El Ejército israelí difundió este lunes imágenes de aviones de combate que despegan para realizar ataques en Teherán, y de su aterrizaje al regresar de la operación, en plena escalada militar con Irán.

(vídeo)

Teherán.- Al menos 20 personas murieron este lunes en un ataque israelí-estadounidense contra una céntrica plaza de Teherán, que vivió anoche varias oleadas de bombardeos.

(vídeo)(foto)

Teherán.- El Ministerio de Salud iraní señaló hoy que en la noche del domingo el Hospital Gandhi en Teherán sufrió daños durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa comenzada el sábado.

(vídeo)(foto)(audio)

Washington.- El hijo mayor y heredero del sah iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, Reza Pahlaví, pidió el domingo a los funcionarios que aún quedan en el régimen de los ayatolás que se «rindan» y le «declaren su lealtad», en su afán por liderar el país.

(vídeo)(foto)(audio)

Tel Aviv.- Los telavivenses empezaron a retomar sus actividades este lunes tras la primera noche sin alarmas continuas tras el inicio de la guerra con Irán.

(vídeo)(foto)

Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y su homólogo canadiense, Mark Carney, se reunieron este lunes en Nueva Delhi para reactivar las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral, marcando la recuperación definitiva de la agenda económica conjunta tras años de paralización.

(vídeo)(foto)

Singapur.- El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, se reunión este lunes con el presidente surcoreano, Lee Jae-Myung, quien se encuentra de visita de Estado en el país.

(vídeo)

Viena.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró este lunes que por ahora no se han producido ataques de Israel o EEUU contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal en los países limítrofes.

(vídeo)

Rangún.- La junta militar birmana anunció una amnistía para más de 10.000 presos este lunes, con motivo del Día del Campesino y el día de la Luna Llena de Tabaung, el último mes del calendario budista.

(vídeo)

Buenos Aires.- El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, fue liberado este domingo poe las autoridades del país caribeño y llegó este lunes a Buenos Aires donde lo esperaban autoridades argentinas y familiares.

(vídeo)(foto)

Bali (Indonesia).- Continúa este lunes en Bali el juicio a los tres ciudadanos australianos acusados de participar en un tiroteo el pasado 14 de junio, que dejó a un ciudadano australiano muerto y a otro herido de gravedad.

(vídeo)(foto)

L’Hospitalet de Llobregat,Barcelona (España).- Felipe VI ha inaugurado este lunes la vigésima edición del Mobile World Congress 2026, que se celebra bajo el lema ‘The IQ Era’ (‘La era de la inteligencia’), y ha asistido a primera hora a una conferencia con algunos de los principales operadores que participan en esta cita.

(vídeo)(foto)

Madrid.- Escaramujo, hierba de pino, ruibarbo, tomillo, romero, valeriana… La película ‘Hamnet’, nominada a ocho premios Oscar, ha renovado la mirada sobre el uso de las plantas medicinales y aromáticas precisamente el año en el que el Día Mundial de la Vida Silvestre, el 3 de marzo, se dedica a estas especies.

(vídeo)(foto)(audio)

Katmandú.- Nepalíes y turistas disfrutaron este lunes de las celebraciones por el festival Holi que se llevaron a cabo en la plaza de Basantapur Durbar.

(vídeo)(foto)

Ciudad de México.- Shakira despidió este domingo a sus fans en México con un concierto gratuito totalmente abarrotado en el Zócalo y sus alrededores, donde además anotó un nuevo récord de asistencia con más de 400.000 espectadores en el centro capitalino.

(vídeo)(foto)(audio)

Los Ángeles (EE.UU.).- El drama de vampiros ‘Sinners’ consagró este domingo su camino a los Óscar tras alzarse con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

(vídeo)(foto)(audio)

Madrid.- La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, que se inaugura este miércoles, será especialmente sólida y tranquila por el interés y participación de las galerías, que presentarán «lo más sorprendente que hay», y en la que se debatirá sobre el arte de 2045, explica la directora de la feria, Maribel López.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

