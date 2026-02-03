Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 feb (16.00 GMT)

Kiev.- La mayor parte de bloques de viviendas en los distritos kievitas de Dárnitsia y Dniprovski están sin calefacción como consecuencia del ataque masivo ruso de esta madrugada, según ha explicado en sus redes sociales el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

(foto)(vídeo)

Kiev.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró este martes en una intervención ante el Parlamento ucraniano que el ataque masivo lanzado por Rusia contra el sistema energético ucraniano esta madrugada tras una tregua en los bombardeos de cuatro días demuestra que el Kremlin no está interesado en el proceso de paz.

(foto)(vídeo)

Tromso (Noruega).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, sostuvo este martes que Rusia no muestra voluntad de querer lograr la paz en Ucrania y abogó por aumentar la presión sobre Moscú.

(vídeo)

Tromso (Noruega).- La alta representante europea de Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, reiteró este martes el apoyo de la Unión Europea (UE) a Dinamarca y Groenlandia, aunque reconoció que las tensiones con Estados Unidos por su afán de anexionarse la isla autónoma danesa han disminuido en las últimas semanas.

(vídeo)

Douar Soualem (Marruecos).- Más de 50.000 personas fueron evacuadas por las autoridades marroquíes ante las inundaciones causadas por las intensas lluvias que azotan el norte del país y que mantienen a las autoridades en alerta ante el riesgo de nuevos temporales de agua y viento, con nevadas en cotas altas.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha animado este martes a los Estados de la UE a «resetear» su alianza para encontrar soluciones conjuntas ante los «cambios vertiginosos» en el mundo, así como ha subrayado que la relación con Estados Unidos requiere «comprensión y respeto mutuo».

(foto)(vídeo)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos).- Una treintena de jefes de Estado o de Gobierno de todo el mundo se reunieron este martes en Dubái en la Cumbre Mundial de Gobiernos que organiza anualmente Emiratos Árabes Unidos.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El acceso de los menores a las redes sociales debe abordarse desde distintos enfoques, más integrales que la mera prohibición, señaló a EFE la ministra española de Sanidad, Mónica García, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que España prohibirá el uso de las redes sociales a menores de 16 años.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El proyecto de ley para prohibir el consumo de alcohol entre menores, en tramitación desde marzo de 2025 en España, responde a la necesidad de medidas para protegerlos ante una sociedad que aún «banaliza y normaliza el consumo de alcohol», destacó la ministra española de Sanidad, Mónica García.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, criticó este martes el anuncio del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la prohibición de acceso a redes sociales a los menores de 16 años, que tildó de «debate trampa» para «no hablar» del accidente de tren en Córdoba y, aseguró, pretende «suplantar» el papel de las familias.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi (India).- El ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, ofreció este martes una rueda de prensa tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India que, según el presidente estadounidense Donald Trump, reduce los aranceles a productos indios del 25 al 18 % e incluye el compromiso del primer ministro Narendra Modi de dejar de comprar petróleo ruso.

(foto)(vídeo)

Bangalore (India).- Washington eliminará el arancel punitivo adicional del 25 % que pesaba sobre los productos indios, según confirmaron a EFE fuentes oficiales, una precisión técnica que aclara que la rebaja arancelaria pactada es más drástica de lo que se desprendía del anuncio inicial, aunque está condicionada al cese de las adquisiciones de petróleo ruso.

(foto)(vídeo)

Caracas.- La Venezuela de la líder chavista Delcy Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro hace un mes por Estados Unidos, ha soltado el control estatal sobre la actividad petrolera del país para abrirse al sector privado y a la inversión extranjera, al reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, lo que revierte, según expertos, el legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

(foto)(vídeo)

Praga.- El Gobierno populista y eurocrítico checo afronta este martes su primera moción de censura -impulsada por toda la oposición- tras su choque con el presidente, Petr Pavel, que se negó a nombrar ministro de Medio Ambiente a un negacionista climático acusado de difundir mensajes racistas, homófobos y filonazis.

(foto)(vídeo)

París.- La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París anunció este martes que pedirá «penas de inhabilitación» en el caso de malversación de fondos europeos en el que está condenada en primera instancia la líder ultraderechista Marine Le Pen y otras diez personas relacionados con su partido, la Agrupación Nacional, pero sin precisar los años de las mismas.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El Gobierno colombiano extraditó en la madrugada de este martes a Estados Unidos al presunto narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, horas antes de que el presidente Gustavo Petro se reúna en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump, cita en la que se debe abordar la cooperación en la lucha contra las drogas.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recibido en Madrid a su homólogo griego, Georgios Gerapetritis.

(foto)(vídeo)

Barletta (Italia).- Las autoridades italianas han desarticulado una presunta red de fraude que operaba en el sur del país mediante el uso de inteligencia artificial para crear identidades ficticias y acceder ilegalmente a ayudas sociales, informó este martes la Guardia de Finanzas (policía económica italiana).

(foto)(vídeo)

Luwu (Indonesia).- La central hidroeléctrica de Balambano, operada por PT Vale Indonesia y alimentada por el caudal del río Larona, produce, junto con las instalaciones de Larona y Karebbe, un total de 365 megavatios de electricidad, que se utilizan en operaciones de procesamiento de níquel, al tiempo que reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

(foto)(vídeo)

Daca.- Bangladés se prepara para celebrar sus decimoterceras elecciones parlamentarias el próximo 12 de febrero, después de que los partidos políticos iniciaran sus campañas electorales el 22 de enero.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) oficializa la firma del contrato para el lanzamiento del satélite QUETZAL-2, un proyecto tecnológico que marca el retorno del país al ámbito espacial, consolidando el liderazgo del país en ciencia, tecnología e innovación en la región.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dado la bienvenida este martes al carnaval en Alemania con delegaciones procedentes de los 16 estados federales, que vistieron sus trajes tradicionales, desfilaron por la Cancillería y aplaudieron al son de la banda en este tradicional acto anual.

(foto)(vídeo)

París.- El dibujante y grabador neerlandés Maurits Cornelis Escher (1898-1972), abreviado como M.C. Escher y conocido por sus dibujos surrealistas de perspectivas imposibles e ilusiones ópticas, cuenta por primera vez con una gran exposición de su obra en París, que incluye más de 200 grabados y dibujos originales.

(foto)(vídeo)

Singapur.- El Centro de Exposiciones Changi, Singapur, acoge del 3 al 8 de febrero el Salón Aeronáutico de Singapur, uno de los eventos aeroespaciales y de defensa más grandes de Asia.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Tailandia celebró este martes el Día de los Veteranos con eventos para honrar a los veteranos tailandeses que sacrificaron sus vidas para proteger la soberanía del país, incluidos los fallecidos en el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya.

(foto)(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- Los preparativos para el festival Basant, que marca el inicio de la primavera, han comenzado en Peshawar, donde los comerciantes ya están vendiendo cometas y otros suministros necesarios del 1 de febrero al 8.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- La ciudad de Buenos Aires precencia este martes un sobrevuelo por distintos puntos emblemáticos de la misma, de los helicópteros Eurocopter EC120 Colibrí de España junto a la Escuadrilla Histórica B-45 Mentor, de Argentina, con motivo del centenario de la partida del hidroavión español Plus Ultra para cruzar por primera vez el Atlántico sur.

(foto)(vídeo)

El General de División Luis Figuero Aguilar, del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio de España, imparte una conferencia en Buenos Aires con ocasión del centenario de la partida del hidroavión español Plus Ultra para cruzar por primera vez el Atlántico sur.

(foto)(vídeo)

París.- Asegura que solo hace el cine que le sale, con sus amigos y colaboradores habituales, con pocos medios y en el entorno que conoce, pero Jonás Trueba se ha hecho un nombre como autor con sello propio, despegado del peso de su apellido, y afirma que siempre sintió que no le era posible hacer películas como las de sus padres.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El equipo de ‘La Fiera’ ha presentado este martes la película en Madrid, una cinta que relata historia de los pioneros del salto BASE con traje de alas en España.

(foto)(vídeo)

Fráncfort (Alemania).- Nintendo ha arrancado 2026 con el respaldo absoluto de la comunidad gamer a su nueva consola Switch 2, de la que en menos de 7 meses ha colocado más de 17 millones de unidades y 38 millones de juegos. Un año en el que quiere consolidarse con unos primeros meses en los que el universo de Super Mario, que celebra su 40 aniversario, y la nostalgia de Virtual Boy serán protagonistas.

(foto)(vídeo)

San Sebastián (España).- La Real Sociedad prepara el encuentro de mañana de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Alavés, en su ciudad deportiva.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El FC Barcelona ha presentado esta mañana la documentación para organizar la final de la Champions League 2029 en el Spotify Camp Nou y aspira a hacer lo propio con la final del Mundial 2030, que se celebrará en Portugal, Marruecos y España.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha confirmado este martes que las elecciones a la presidencia del club se convocarán oficialmente el lunes 9 de febrero y que la actual junta directiva dimitirá ese mismo día para presentarse a la reelección.

(foto)(vídeo)

Albacete (España).- Cientos de aficionados han aclamado a los jugadores del F.C. Barcelona a su llegada al hotel de concentración en Albacete donde esta noche se disputará el primer partido de los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol.

(foto)(vídeo)

Milán (Italia).- La Policía Estatal italiana ha intensificado los controles en estaciones ferroviarias y zonas fronterizas en preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Dos comisarías temporales y una sede especial operan ya en Tirano y Ponte nelle Alpi.

(foto)(vídeo)

San Sebastián (España).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha confesado este martes que la Copa les hace mucha ilusión y que el partido ante el Alavés será su «primera final».

(foto)(vídeo)

Bilbao (España).- Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, recalcó la plena «confianza del club y de los jugadores» en Ernesto Valverde y aseguró que el actual técnico «es la persona idónea para sacar adelante» al equipo rojiblanco de la delicada situación liguera en la que se encuentra.

(foto)(vídeo)

Bilbao (España).- El extremo internacional Nico Williams, lastrado en los últimos meses por una pubalgia, tiene como «prioridad absoluta al Athletic, por encima del Mundial» en su proceso de recuperación, según subrayó el director de fútbol del club rojiblanco, Mikel González.

(foto)(vídeo)

