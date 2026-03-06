Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 06 feb (16.00 GMT)

Madrid, 6 mar (EFE).-

Teherán (Irán).- Un desafiante Teherán gritó “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el difunto líder supremo de Irán Alí Jameneí y tras una dura noche de bombardeos, quizás la peor desde que comenzó la guerra hace hoy siete días con Estados Unidos e Israel.

Tel Aviv.- Residentes de la ciudad de Tel Aviv, muchos de ellos deportistas que se encontraban en el paseo marítimo realizando ejercicios, corren este viernes a los refugios antiaéreos, tras recibir una notificación en sus teléfonos del sistema de alertas israelí, por un nuevo lanzamiento de misiles desde Irán.

Tel Aviv.- El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon «en el corazón de Teherán» el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní Ali Jameneí.

Jerusalén.- El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, aseguró que el ayatolá Alí Jameneí iba a «dirigir la lucha contra Israel» desde el búnker subterráneo atacado este viernes por aviones de Israel en Teherán, que según dijo se extendía a decenas de metros de profundidad bajo barrios residenciales de la capital iraní.

Sidón (Líbano).- El Ejército de Israel anunció este viernes una nueva oleada de ataques contra los suburbios meridionales de Dahiye, en Beirut, según un comunicado castrense que no aporta detalles.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que «no habrá acuerdo con Irán» y que solo aceptará una «rendición incondicional» de ese país, cuando se cumple la primera semana desde el inicio del ataque de Israel y Estados Unidos.

Ginebra.- La escalada bélica en Oriente Medio, iniciada por la guerra de Estados Unidos e Israel a Irán, puede tener «enormes repercusiones económicas y medioambientales para todo el mundo», advirtió el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, quien reiteró sus llamamientos a la desescalada.

Daca.- Miembros de organizaciones sociales de Bangladés, bajo la bandera ‘Alianza del Pubelo y de los Estudiantes’ participaron este viernes en una marcha de duelo y contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.

Peshawar (Pakistán).- Ciudadanos pakistaníes protestaron este viernes contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.

Srinagar (India).- Ciudadanos indios protestaron este viernes contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.

Daca.- Miembros del Jamaat-e-Islami protestaron este viernes exigiendo el interrogatorio de la exasesora del Gobierno provisional Syeda Rizwana y del exasesor de seguridad, que actualmente ocupa el cargo de ministro de Asuntos Exteriores del país, por acusaciones de manipulación electoral.

Donetsk (Ucrania).- Militares ucranianos de la 93.ª Brigada Mecanizada «Kholodny Yar» se preparan para una misión de reabastecimiento de provisiones y municiones destinada a una unidad desplegada en el frente de la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

Moscú/Kiev.- Rusia informó hoy de un canje de 300 prisioneros de guerra de cada bando con Ucrania, en el marco de los acuerdos alcanzados en las pasadas negociaciones de paz en Ginebra, el segundo en dos días consecutivos tras el intercambio de 200 prisioneros de cada bando efectuado la víspera.

Bogotá.- La senadora y candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, asegura que, de ganar la consulta de la derecha este domingo y alcanzar la Presidencia de Colombia, desmantelará la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro para instaurar un modelo de ‘seguridad total’ basado en el control territorial y el fin de los beneficios a grupos armados.

Bogotá.- Más de 1.200 mujeres aspiran a un escaño en el Congreso colombiano, una cifra récord en unas elecciones que coinciden con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que pondrán a prueba el peso real del liderazgo femenino en un país que nunca ha tenido una presidenta.

Bogotá.- Colombia llega a las elecciones legislativas del 8 de marzo con un escenario de seguridad desafiante por el aumento de los ataques armados y del número de municipios en riesgo electoral extremo, lo que plantea un retroceso a los niveles de violencia e inseguridad de los comicios de 2018.

Quito.- El sargento de Infantería de Marina de Ecuador, Armando Tutivén Chiquito, apareció ayer jueves en un video difundido en redes sociales en el que, visiblemente afectado, rompe en llanto mientras niega las acusaciones que lo vinculan con el presunto robo de cerca de 900 kilogramos de cocaína que habían sido incautados durante un operativo.

Tokio.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, acordaron este viernes en Tokio profundizar las relaciones bilaterales en materia de seguridad y defensa, entre la incertidumbre mundial causada por el conflicto en Oriente Medio.

Bruselas.- La Comisión Europea dijo este viernes que está siguiendo de cerca la situación de seguridad en la Unión Europea, sobre la que la agencia policial europea Europol lanzó el jueves una advertencia como consecuencia de la situación en Oriente Medio, e hizo hincapié en los controles reforzados que se están aplicando en las fronteras exteriores.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes en Jalisco (oeste) que su Gobierno trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales para garantizar la seguridad y la paz, 12 días después de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, que provocó una ola de violencia en gran parte del país.

Múnich (Alemania).- El canciller alemán Friedrich Merz visitó hoy la Feria de Oficios de Múnich, que se felebra hasta el próximo 8 de marzo.

Berlín.- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, recordó este viernes que su país considera que, a la hora de enviar apoyo militar antiaéreo, Ucrania es la prioridad, por lo que Berlín no contempla enviar material de defensa ante los ataques de Irán a naciones de Oriente Medio.

Berlín.- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, advirtió este viernes del riesgo de una nueva oleada de refugiados a consecuencia de la guerra en Oriente Medio y prometió ayuda humanitaria para paliar la situación sobre el terreno.

Bruselas.- El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha asegurado este viernes que hay abundante petróleo en los mercados y que los problemas responden a una interrupción «logística temporal» por el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero ha alertado de una escalada de precios «en días o semanas» del gas para la UE si el conflicto en Oriente Medio continúa.

Lisboa.- La periodista francesa Laurence Debray, autora de las memorias del rey emérito Juan Carlos I de España, considera que «el arrepentimiento no está en su carácter», pese a haber reconocido «errores» y «deslices» en ‘Reconciliación’, la obra que acaba de publicarse en portugués, tras haber salido en francés y español.

Montevideo.- Una persona en Uruguay puede demorar más de cinco años solo en obtener un diagnóstico sobre una enfermedad rara, que -en promedio- tarda dos años y medio en confirmarse desde la aparición de los primeros síntomas, y otros aún están a la espera, una odisea que trasciende lo sanitario.

Ciudad de Panamá.- La controversia por el estilo de cabello afro en las escuelas de Panamá, que comenzaron esta semana el año lectivo, ha reavivado las acusaciones de racismo y discriminación porque algunos directores escolares pidieron un «certificado de afrodescendiente» para permitir a los alumnos el uso – dentro de unas normas generales – de trenzas, nudos, rastas o cabello natural.

