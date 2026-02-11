Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 feb (16.00 GMT)

Toronto (Canadá).- Al menos diez personas murieron el martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.

Songkhla (Tailandia).- Un hombre armado irrumpió este miércoles a tiros en una escuela del sur de Tailandia y mantiene como rehenes a estudiantes y profesores, según informaron las autoridades provinciales.

Camberra.- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo este miércoles al presidente de Israel, Isaac Herzog, que quiere ver a israelíes y palestinos conviviendo lado a lado y en paz, y que espera que prosperen las negociaciones de paz en Oriente Medio.

Washington.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió este martes en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su relación con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, aunque no aclaró si el republicano conocía sus delitos. Añadió que la posibilidad de conceder un indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein, «no es una prioridad» para Trump, y recordó que la petición de la mujer no estaba siendo contemplada por el mandatario cuando se hizo pública por primera vez.

Kiev.- Al igual que ocurre en el resto de Ucrania, Kiev sigue sufriendo los efectos de unos ataques rusos que tienen ahora como objetivo desconectar del sistema energético nacional las centrales nucleares que suponen el único suministro estable, al haber destruido o dañado gravemente bombardeos anteriores ordenados por el Kremlin buena parte de las centrales no nucleares del país.

Sláviansk (Ucrania).- Residentes de Sláviansk limpian este miércoles los escombros tras un nuevo ataque ruso con bombas guiadas contra una zona residencial, en una jornada sin víctimas que contrasta con el trágico balance del día anterior, cuando los bombardeos enemigos dejaron tres muertos y 18 heridos en la localidad.

Estrasburgo (Francia).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles un plan de acción para luchar contra los drones maliciosos, centrado en mejorar su detección mediante el uso de las redes 5G como radares, entre otras medidas, y en reforzar la industria con nuevos métodos de registro.

Montería (Colombia).- Más de 100 toneladas de ayuda humanitaria han sido recolectadas en la última semana en Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba, para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones en el noroeste de Colombia.

París.- El Tribunal de Apelación de París desvelará este miércoles, un día antes de lo previsto, la fecha en la que pronunciará la sentencia en el juicio por desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo a la líder ultraderechista Marine Le Pen, que puede ver bloqueada su cuarta candidatura al Elíseo.

Madrid.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha puesto en duda que la operación de EE.UU. en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, vaya a servir «para poner en marcha una transición democrática» en el país caribeño. Por otro lado, ha defendido este miércoles el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países de Mercosur frente a la «ley de la selva» que está tratando de imponer «unilateralmente» Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza.

Bogotá.- El Ejército Nacional de Colombia liberó al alcalde del municipio de Morales, en el departamento del Cauca, y a un integrante de su esquema de seguridad, quienes habían sido secuestrados por hombres armados en la vía Panamericana, según informó en la red social X la Tercera División del Ejercito. Ambos se encuentran a salvo y en buen estado de salud, de acuerdo con la institución.

Caracas.- El opositor Simón Calzadilla opina, en una entrevista con EFE, que la celebración de elecciones en Venezuela debe pasar por el restablecimiento de todos los derechos y de la institucionalidad, así como por un proceso de reestructuración de los poderes públicos a través de un diálogo con la mediación de Estados Unidos.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió hoy prestar apoyo a Colombia tras las graves inundaciones de los últimos días, en un llamamiento durante los saludos en español en su Audiencia General de los miércoles.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV instó a «la construcción de una nueva unidad del continente europeo, para superar tensiones, divisiones y antagonismos religiosos y políticos», en un llamamiento durante su Audiencia General de los miércoles.

Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha replicado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que «el faro del mundo es Europa», un proyecto «amenazado por la ultraderecha global».

Roma.- La demanda mundial de alimentos subirá un 56% este lustro, un reto que generará hasta 10 billones de dólares en oportunidades económicas en las próximas décadas y que podría aprovecharse para transformar comunidades rurales pobres en regiones como África, azotadas por la crisis climática y los conflictos.

Ankara.- El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, llegó este miércoles a Ankara acompañado por numerosos oficiales de alto rango para encontrarse con el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

Astaná.- Las autoridades kazajas han denegado el asilo a la activista rusa Yulia Yemeliánova, quien colaboró con el fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, informó este miércoles la Fiscalía kazaja.

Madrid.- Unos 2.500 agricultores y 367 tractores protestan este miércoles desde la Plaza de Colón de Madrid en la convocatoria de Unión de Uniones y de Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) contra el acuerdo entre la UE y Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC).

Kandahar (Afganistán).- Un incendio se desató el martes pasado en un mercado de alfombras de Kandahar, Afganistán, provocando pérdidas por valor de 500.000 dólares.

Ciudad del Vaticano.- El ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, saludó este miércoles al papa León XIV durante la audiencia de los miércoles del pontífice en el Vaticano.

Ciudad del Vaticano.- El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentó este miércoles a León XIV la Semana Santa de su ciudad e invitó al pontífice a visitar la capital castellanoleonesa, sin perder la esperanza de que el papa la incluya en su próximo viaje a España.

Moscú.- Empresarios latinoamericanos de Argentina, Chile y México han acudido a la mayor feria anual de alimentación de Rusia, Prodexpo, con el fin de incrementar sus exportaciones de vino y otras bebidas alcohólicas al mercado ruso.

Berlín.- La Comisión de Expertos para la Investigación y la Innovación ha presentado este miércoles junto al canciller alemán, Friedrich Merz, su informe anual de 2026 en Berlín.

Karachi (Pakistán).- Simpatizantes de la organización Tehrik-e-Tahafuz Bedari Ummat e Mustafa han celebrado este miércoles desde Karachi, Pakistán, una movilización en solidaridad con Irán coincidiendo con el aniversario de la Revolución Islámica.

Barcelona.- El Museo Tàpies ha presentado este miércoles la exposición ‘El movimiento perpetuo del muro’, una muestra comisionada por Pablo Allepuz e Imma Prieto, en la que se muestran varias obras que el artista realizó durante la década de 1950 para cuatro exposiciones diferentes de la época.

Sant Joan Despí (España).- Los delanteros del Barcelona Raphael Dias ‘Raphinha’ y Marcus Rashford se han perdido el entrenamiento de este miércoles en las instalaciones en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el último antes de visitar al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Majadahonda (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, continuó este miércoles con la preparación de su equipo para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, con las bajas de Johnny Cardoso y Pablo Barrios, pero con la vuelta al grupo de Nico González, ya listo para el encuentro de este jueves.

Barcelona.- El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha negado que la senda del Barcelona hacia las semifinales de la Copa del Rey haya sido plácid, por no haberse enfrentado aún a ningún equipo de LaLiga EA Sports, y ha rematado: «Y si no, que se lo pregunten al Real Madrid».

Livigno (Italia).- El español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina del snowboard seis años antes, que buscará, en la prueba de esa disciplina de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), el único trofeo que le falta en su sobresaliente palmarés, declaró a EFE en Livigno, donde compite este jueves, que «el oro es factible».

El Pardo (España).- Los futbolistas Aitana Bonmatí y Rodrigo Hernández y los atletas María Pérez y Álvaro Martín recibieron este miércoles de manos de los Reyes los Premios Nacionales que les acreditan como los mejores deportistas de 2023 y 2024, respectivamente, en una ceremonia celebrada en el palacio de El Pardo.

Madrid.- El argentino Franco Mastantuono regresó al grupo en el segundo entrenamiento de la semana del Real Madrid con vistas a su duelo liguero ante la Real Sociedad, superada la dolencia que sufría por un golpe en el muslo y completando una sesión de la que se ausentó por precaución el francés Kylian Mbappé.

