Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 ene (16.00 GMT)

Járkov (Ucrania).- Al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas tras un ataque ruso contra una terminal de la empresa postal Nova Post en Járkov, en el noreste de Ucrania, informó el Servicio Estatal de Emergencias del país (SESU).

Redacción internacional.- Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han denunciado este martes que «la liberación masiva de presos» anunciada por el régimen venezolano hace cinco días «no se está llevando a cabo en los términos anunciados».

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que «cesen los asesinatos» en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la «ayuda está en camino».

Ucrania.- Las tropas ucranianas siguen ganando terreno dentro de la ciudad de Kúpiansk, un importante nudo logístico en la región de Járkov cuya reconquista por parte de Ucrania después de que Moscú asegurara haberlo capturado por completo en noviembre refuerza la posición de Kiev ante la presión de EE.UU. para que acepte las exigencias de Rusia en las negociaciones.

Kiev.- Un 70 % de Kiev se quedó este martes sin electricidad debido a los daños causados en el sistema energético por el ataque masivo con misiles y drones lanzado por Rusia contra infraestructuras del sector de la capital y otras regiones de Ucrania, según dijo a la publicación Kyiv Independent el director ejecutivo de la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo, Vitali Zaichenko.

Berlín.- La alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, reiteraron este martes su apoyo a la sociedad civil iraní, condenaron la represión de las protestas por parte del régimen de Teherán y advirtieron a la vez de que la salida a la situación actual debe encontrarse en Irán y se pronunciaron en contra de un cambio de régimen impuesto desde fuera.

Caracas.- Rueda de prensa de los familiares de presos políticos ante los anuncios de excarcelaciones.

La Habana.- Cuba llega a su momento de mayor tensión con EE.UU. en décadas en la peor situación nacional desde que triunfó la revolución en 1959 en donde se solapan y retroalimentan las crisis económica, energética, sanitaria, migratoria, social y política.

Madrid.- La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha reunido en Madrid a otras nueve mujeres responsables de entidades fiscalizadoras superiores de Europa y a la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, en una reunión internacional para impulsar la auditoría de la igualdad.

Londres.- Un grupo de gobernadores de bancos centrales de todo el mundo mostraron este martes su apoyo a la Reserva Federal estadounidense y a su presidente, Jerome Powell, que afronta una investigación criminal en su país que él considera un intento del Gobierno por intimidarle.

Roma.- Los taxistas italianos protestaron este martes en varios puntos del país para reclamar «normas claras» sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC) y mostrar su rechazo a la política del Gobierno de Giorgia Meloni y a la entrada de multinacionales como Uber en el sector.

Peshawar (Pakistán).- La Autoridad Reguladora de Petróleo y Gas (OGRA) de Pakistán ha aumentado los precios del gas licuado de petróleo (GLP) para enero de 2026, elevando el precio de un cilindro de 11,8 kilogramos en 126,09 rupias pakistaníes (0,45 dólares estadounidenses), hasta 2.592,19 rupias (9,24 dólares), a partir del 1 de enero.

Abu Dabi.- Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que apuesta muy fuerte por las energías renovables, quiere alejarse del «drama» y del «ruido» que rodea a este sector, mientras que jefes de Estado africanos llamaron este martes a inversores a que acudan al continente, que es símbolo del «futuro» en la industria.

Abu Dabi.- El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sultan al Yaber, aseguró este martes que se basan en «los datos, no en el drama» para seguir creciendo en las energías renovables, un progreso que tildó de «práctico y no ideológico».

Abu Dabi.- Personas de todo el mundo visitan la Cumbre Mundial de Energía del Futuro 2026, que se celebra en Abu Dabi y permanecerá abierta hasta el próximo 15 de enero.

Jerusalén.- Las fuertes lluvias que asolan Israel este martes han causado inundaciones en diversos puntos del país, lo que ha dejado varios heridos y decenas de personas atrapadas, que los equipos de emergencia tratan de rescatar.

Aldea Cu Da (Vietnam).- A unos 13 kilómetros al sur del centro de Hanói, la aldea de Cu Da destaca por sus antiguas casas de estilo francés y por una tradición centenaria dedicada a la elaboración artesanal de vermicelli, un fideo esencial en la gastronomía vietnamita.

Buenos Aires.- Los incendios en la provincia de Chubut, parte de la Patagonia de Argentina, ya afectaron 21.000 hectáreas de bosque, plantaciones y pastizales, además de destruir hogares, complejos turísticos e infraestructura en localidades de la zona.

París.- El principal sindicato de agricultores franceses, que llevó este martes su protesta al centro de París con 353 tractores en las proximidades de la Asamblea Nacional, ha reclamado medidas urgentes al Gobierno y «un cambio de paradigma» a la Unión Europea (UE) para que no formalice el acuerdo con Mercosur.

Madrid.- El Gobierno ha apoyado llegar «hasta el final» en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias que le acusan de presunto acoso y agresión sexual y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha pedido que no haya «ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad».

Madrid.- El sector turístico español constata que en 2025 se redujo la presión, con un descenso de turistas españoles y extranjeros de 20.000 personas al día, lo que ha hecho que el sector creciera un 2,5 %, por debajo de la economía en general, que se prevé que lo haga un 2,9%.

Madrid.- La Feria Internacional de Turismo Fitur contará en su 46 edición, que se celebrará en Madrid entre los próximos 21 y 25 de enero, con más de 10.000 empresas participantes (un 5 % más que en 2025), 161 países y 967 expositores titulares, un 9 % más en términos generales y un 11 % más de carácter internacional.

Le Cannet (Francia).- El Museo Bonnard de Le Cannet, en las proximidades de Cannes, acoge la exposición «El tiempo de la mimosa ha llegado», una muestra dedicada al universo artístico del pintor francés Pierre Bonnard que podrá visitarse del 22 de noviembre de 2025 al 31 de mayo de 2026.

Madrid.- El Palacio de Cristal del Parque del Retiro ha amanecido cubierto por una inmensa lona obra de la artista peruana Andrea Canepa (Lima, 1980), quien recupera imágenes de las telas funerarias de la cultura precolombina de Paracas.

Cartagena (España).- Cartagena está representada en la convocatoria internacional de arte callejero ‘Street Art Cities’ con un mural de inspiración romana situado en el pabellón deportivo de Canteras, obra del artista Fabián Bravo, conocido como KATO.

Isla Sagar (India).- Peregrinos indios se reúnen para tomar un baño sagrado en la orilla del golfo de Bengala durante la feria anual de Ganga Sagar, a unos 130 kilómetros al sur de Calcuta.

Buenaventura (Colombia).- Autoridades ambientales liberan en Buenaventura, en el Pacífico colombiano, a 47 animales salvajes, tales como tortugas, caimanes y boas, entre otros, decomisados en operaciones contra el tráfico ilegal de especies.

Madrid.- Álvaro Arbeloa vivió su primer día como entrenador del Real Madrid, tras la decisión de la directiva del club blanco de dar por finalizada la corta etapa de Xabi Alonso y apostar por el técnico de su filial, que se presentó a los jugadores antes de dirigir el entrenamiento previo a la visita copera al Albacete.

Madrid.- Álvaro Arbeloa admitió que este martes «es un día especial» para él, durante su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid, cargo que asume «consciente de la responsabilidad» que tiene y que encara «con muchísima ilusión».

Madrid.- Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, aseguró que la salida de Xabi Alonso del club fue de «mutuo acuerdo», agradeció su «dedicación y compromiso» en los siete meses que ha estado en el cargo de entrenador, y dijo que es «una leyenda» del madridismo.

Barcelona (España).- El primer equipo del FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, ha regresado este martes a los entrenamientos, tras disfrutar ayer de un día libre por la consecución del trofeo de la Supercopa de España el pasado domingo ante el Real Madrid.

Madrid.- Javier Tebas, presidente de LaLiga, se ha mostrado asombrado ante la noticia del cese de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid y ha señalado que «ha cogido en fuera de juego a todo el mundo».

Madrid.- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, acusó este martes al Real Madrid de utilizar el ‘caso Negreira’ para coaccionar al Barcelona por haber abandonado el proyecto de la Superliga.

