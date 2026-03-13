Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 feb (12.00 GMT)

Teherán.- Israel atacó este viernes los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en la que se encontraban miles de personas en el centro de Teherán, entre ellas el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, y el que fue asesor de Alí Jamenéi, Mohammad Mokhber.

Beirut.- Nuevas oleadas de ataques de Israel contra varias zonas del Líbano a lo largo de la noche, entre el jueves y el viernes, han dejado varios heridos y al menos ocho personas muertas, según recoge la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Yakarta.- Celebración del Día Al Quds, de apoyo a Palestina, en Yakarta.

Manila.- Protesta contra la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán.

Nueva Delhi.- Celebración de oraciones del viernes sagrado de Ramadán en la Cachemira india y en Nueva Delhi.

Karachi/Lahore (Pakistán).- Marchas en Pakistán con motivo de la celebración del Día Al Quds, en apoyo a Palestina.

Kuala Lumpur.- Decenas de personas se manifestaron este viernes en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Kuala Lumpur en rechazo a los recientes ataques contra Irán y en apoyo al pueblo palestino, una protesta que forma parte de las conmemoraciones por el Día de Al Quds. La jornada del Día de Al Quds fue instaurada en 1979 por Ruhollah Jomeini, líder de la revolución iraní, y se conmemora cada último viernes del Ramadán en varias ciudades del mundo, con manifestaciones de apoyo a la causa palestina y en oposición al sionismo.

Rabat.- Protestas en Rabat contra la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán.

Saná.- Marchas en Yemen con motivo de la celebración del Día Al Quds, en apoyo a Palestina.

Roma.- El Gobierno de Italia dio este martes instrucciones a la policía para investigar el encarecimiento «anómalo» de los carburantes por encima del precio de referencia actual, en plena guerra de Irán que amenaza al comercio de crudo mundial y ha afectado al suministro global de combustible.

Copenhague.- El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó este viernes de «error» el relajamiento parcial de las sanciones a Rusia, después de que EE.UU. decidiera autorizar temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito para contener la escalada de precios del crudo provocada por la guerra estadounidense e israelí en Irán.

Jerusalén.- El último viernes de Ramadán marcado por una prohibición histórica. Por primera vez en 59 años, Israel bloquea el acceso de musulmanes a la mezquita de Al Aqsa durante 14 días del mes sagrado del islam.

Banda Aceh (Indonesia).- El instituto de investigación independiente de Indonesia, Prasasti Center for Policy Studies, ha alertado de los efectos que el conflicto en Oriente Medio podría tener sobre la situación fiscal del país asiático.

Hanói.- El próximo 15 de marzo se celebrarán en Vietnam las elecciones para escoger a los diputados de la 16º Asamblea Nacional y a los miembros de los Consejos Populares locales para el período 2026-2031, en unos comicios en los que, de acuerdo con medios estatales, se espera participen más de 73 millones de ciudadanos.

Barcelona.- El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y quien fue su jefe de gabinete, Jaume Masferrer, están llamados este viernes a comparecer en el juzgado como imputados en el llamado caso «Barçagate».

