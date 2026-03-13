Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 mar (16.00 GMT)

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Madrid, 13 mar (EFE).-

Israel.- Nuevos ataques desde Irán contra Israel en la madrugada de este viernes han dejado casi seis decenas de personas heridas, según la información del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) recogida por medios locales.

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Zarzir (Israel).- Un misil iraní impactó en la mañana de este viernes en el pueblo árabe de Zarzir, en el norte de Israel, lo que provocó el desalojo de decenas de personas de sus casas que resultaron heridas leves, además de causar lesiones moderadas a una mujer.

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Sidón (Líbano).- El Ejército de Israel aseguró este viernes en un comunicado que ayer, jueves, «completaron decenas de oleadas de ataques contra la infraestructura» de la milicia Hizbulá en la capital, Beirut, Beqaa (este) y otras zonas del sur del Líbano.

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Washington.- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este viernes que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas; y que el que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está «herido» y muy posiblemente «desfigurado» tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

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Teherán.- Ni la guerra, ni las bombas, detuvieron este viernes la marcha del Día de Al Quds (Jerusalén) en Teherán, donde miles de personas, entre ellas altos cargos del país, desafiaron las amenazas de Israel y se movilizaron por el centro de la capital, pese a registrarse una explosión cerca del recorrido.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este viernes la determinación de Francia de mantener su posición «defensiva» en la guerra en Oriente Medio y abogó por tener «sangre fría, calma y determinación», pese al ataque con un dron de la pasada noche en el Kurdistán iraquí en el que murió un soldado francés y seis más resultaron heridos. Por otro lado, lanzó un mensaje de atención para que todos los países de la Unión Europea cumplan el compromiso que adquirieron en diciembre de otorgar un crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania, que está siendo bloqueado por Hungría y Eslovaquia.

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París.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este viernes desde París que Estados Unidos haya decidido levantar temporalmente las sanciones al crudo ruso que ya ha salido de los puertos de Rusia.

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La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este viernes que el Gobierno de la isla va a colaborar en la investigación por el incidente de la lancha procedente de EE.UU. en el que han muerto cinco personas y aseveró que “en las investigaciones todos han reconocido su participación y que fueron ellos los primeros que dispararon contra nuestra embarcación cubana del servicio de guardacostas”.

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La Habana.- El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla «han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos».

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana.

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Kandahar/Kabul (Afganistán).- Bajo el nombre de ‘Operación Ghazab Lil Haq’, fuentes de seguridad de Islamabad confirmaron ataques aéreos «exitosos» contra «cuatro escondites terroristas, que incluyen instalaciones militares vinculadas a los talibanes afganos y a Fitna al-Khawarij», término empleado por Pakistán para referirse al grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

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Roma.- Un intenso debate recorre Italia estos días sobre si apoyar o no en referéndum la reforma judicial de Giorgia Meloni. Sus detractores creen que debilitará a los jueces pero sus valedores lo niegan: «Devolverá un prestigio que hoy está en crisis», afirma a EFE el presidente de la Unión de Cámaras Penales Francesco Petrelli.

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Roma.- El Consejo Supremo de Defensa italiano, convocado este viernes por el presidente de la República, Sergio Mattarella, ante la situación en Oriente Medio, instó a Israel «a abstenerse de reacciones desproporcionadas» en Líbano y calificó de «inaceptables» los ataques contra el contingente la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (UNIFIL).

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Bruselas.- El precio de los carburantes continúa su escalada al alza impulsado por la guerra en Irán, que desde el pasado 28 de febrero amenaza la estabilidad del suministro energético global.

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Bruselas.- La Comisión Europea dijo este viernes que Moscú no debería sacar ventaja del conflicto en el golfo Pérsico, tras el anuncio de Estados Unidos de relajar sanciones al petróleo ruso.

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Londres.- El Gobierno del Reino Unido no levantará temporalmente las sanciones al petróleo ruso para combatir el aumento de los precios del crudo a causa de la guerra contra Irán, dijo este viernes el secretario de Estado británico de Energía, Michael Shanks.

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Berlín.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa junto al presidente del sindicato alemán de trabajadores metalúrgicos IG Metall, Jürgen Kerner, y el presidente de la Federación de la Industria Alemana (BDI), Peter Leibinger, tras mantener conversaciones de alto nivel para abordar el futuro del sector industrial en el país.

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Nueva Delhi.- El Gobierno de la India anunció este viernes la creación de un Fondo de Estabilización Económica dotado con unos 12.000 millones de dólares, para proteger sus finanzas de las turbulencias y los choques globales generados por la actual escalada bélica en Oriente Medio.

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Zaragoza (España).- La Policía Nacional junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal asentada principalmente en Zaragoza que llegó a facilitar documentación falsa para la regularización de 5.000 migrantes, en una operación en que han sido detenidas 61 personas, la mayoría clientes del entramado.

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La Paz.- El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en Bolivia este viernes, según confirmó a EFE una autoridad de combate al narcotráfico, en un operativo realizado en la región de Santa Cruz en el cual habrían otras tres personas aprehendidas y varias armas incautadas.

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Jerusalén.- El último viernes de rezos del Ramadán cierra este año marcado por la ausencia total de fieles en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, cuyos accesos, por primera vez en 59 años, estuvieron bloqueados durante 14 días consecutivos en el mes sagrado del islam, en medio de restricciones israelíes impuestas por la guerra, confirmó a EFE el Waqf islámico, encargado de custodiarlo.

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Peshawar (Pakistán).- Musulmanes en Peshawar se manifestaron este viernes a favor del pueblo palestino y en rechazo de los recientes ataques de Israel y Estados Unidos en contra de Irán durante una jornada de protestas con motivo del Día de Al Quds.

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Bombay (India).- La fundadora de la organización animalista PETA, Ingrid Newkirk, realizó este viernes una protesta para hacer conciencia a la ciudadanía de empatizar con los peces y mejor consumir productos veganos.

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Madrid (España).- Las ciudades españolas de Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo han sido seleccionadas como finalistas para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, según ha anunciado este viernes en rueda de prensa la presidenta del comité de expertos, Tanja Mlaker.

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Barcelona (España).- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado este viernes que contar dos nominaciones a los premios Óscar, como las que tiene película ‘Sirat’ que representa a España en esta edición, «es algo más importante incluso» que llegar a la final de la Champions , a la vez que le ha deseado «muchísima suerte» al director de la película. el gallego Óliver Laxe, y a todo su equipo.

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Barcelona (España).- La editorial Bruguera ha presentado este viernes un circuito urbano de dioramas con escenas en miniatura de los personajes más icónicos del historietista Francisco Ibáñez, como Mortadelo y Filemón, Rompetechos o El Botones Sacarino, que formarán parte de una ruta cultural situada en diferentes espacios de Barcelona vinculados a la lectura, los cómics y al propio autor.

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Madrid.- Las festividades de San Patricio han traslasado fronteras con su característico verde y el rugir de sus gaitas que también han conquistado Madrid que se teñirá este sábado del color patrio, con la cartelería de Metro de Metro en honor a Irlanda y la Gran Vía ha sido renombrada de forma temporal como la’Green Vía’.

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Madrid.- Bajo el nombre de ‘Nexus’ (vínculo o unión en latín) Roberto Torretta presenta de forma simultánea una colección cápsula de mujer y debuta en la moda masculina con su primera línea para hombre, dos colecciones que beben del sello de la firma, con prendas de estética sobria y líneas depuradas.

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Nairobi.- Rogers Oloo Magutha, un ecologista keniano de 28 años conocido como ‘el hombre de las aves de Nairobi’, rescata y rehabilita aves heridas o abandonadas, antes de liberarlas de nuevo en la naturaleza. Recientemente nominado a los Premios de la Juventud de África Oriental 2025/2026, espera crear un santuario de rescate de aves.

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Madrid (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, esperó este viernes disponer de Pablo Barrios para la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril contra la Real Sociedad en Sevilla, tras la lesión muscular sufrida por el centrocampista internacional español en el último tramo del entrenamiento del jueves.

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Miami (Estados Unidos).- Marcelo dice que su adiós al fútbol fue fácil. Cumplió sus sueños en el Real Madrid y en la selección de Brasil. Ahora usa su experiencia para educar y formar a jóvenes futbolistas a través de su holding, Group Doze. «Trabajo más que antes, la cosa va muy bien», asegura el exlateral madridista a EFE.

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Sant Joan Despí (España).- El primer equipo del FC Barcelona se ha ejercitado este viernes con las novedades de Eric García y Lamine Yamal, que han completado la sesión con el resto del grupo.

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Madrid.- El francés Kylian Mbappé seguirá siendo baja ante el Elche en LaLiga, quinto partido consecutivo del Real Madrid que se pierde por un esguince de rodilla, y que, según el técnico Álvaro Arbeloa, podría ser el último, tras mostrarse confiado de su presencia en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium.

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Barcelona (España).- Ferran Olivé y Jaume Guardiola, responsables del área económica de las candidaturas de Joan Laporta y Víctor Font respectivamente, debaten en una entrevista con EFE los dos modelos financieros que proponen en esta campaña, que finalizará el próximo 15 de marzo con la elección del nuevo presidente.

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Madrid.- El Real Madrid cerró la corta preparación del partido liguero ante el Elche, entre la eliminatoria europea frente el Manchester City, con la novedad del brasileño Éder Militao junto a sus compañeros en el inicio de una sesión en la que Álvaro Arbeloa incrementó el grupo de canteranos con la inclusión del extremo Dani Yáñez.

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Barcelona (España).- El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha reiterado en una atención a los medios a la salida de la Ciudad de la Justicia, donde ha declarado este viernes por el caso «Barçagate», que la dirección del FC Barcelona necesita un «cambio generacional tarde o temprano».

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Barcelona (España).- El empresario Víctor Font, aspirante a la presidencia del FC Barcelona, confía en convencer a Jordi Bertomeu, exCEO de la Euroliga, para que asuma el puesto de director general de las secciones de la entidad, si gana las elecciones a la presidencia del club de este domingo 15 de marzo.

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Barcelona (España).- La tipografía diseñada por Anna Vives, una chica con síndrome de Down, será visible este miércoles 18 de marzo en el dorso de las camisetas de los jugadores del FC Barcelona en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle, que se disputará en el Spotify Camp Nou, ha informado el club por medio su web.

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EFE

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