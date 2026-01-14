Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 ene (16.00 GMT)

Nakhon Ratchasima (Tailandia).- Al menos 32 personas murieron y más de 60 resultaron heridas este miércoles en Tailandia, después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste del país. Los equipos de rescate dijeron a EFE que más de cinco personas podrían permanecer atrapadas en vagones volcados.

Teherán.- Miles de personas se han congregado en Teherán para rendir homenaje a los miembros de las fuerzas de seguridad y civiles que fueron martirizados por grupos armados y terroristas durante los recientes disturbios violentos.

Teherán.- El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

Viena.- Rafael Ramírez, ministro venezolano de Petróleo entre 2002 y 2013 bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, considera factible triplicar la producción petrolera hasta unos 3 millones de barriles al día, siempre que se haga de forma «gradual» y se respete la legalidad vigente en el país caribeño.

Islamabad.- El Gobierno de Pakistán firmó este miércoles un acuerdo estratégico con una filial de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas vinculada a la familia del presidente de EE. UU., Donald Trump, para explorar el uso de su moneda digital (stablecoin) en pagos transfronterizos.

Redacción internacional.- La República Islámica de Irán despidió este miércoles en funerales de Estado a más de un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en las mayores protestas en el país en años, y en las que han fallecido un número de civiles de los que las autoridades no han ofrecido datos.

Caracas.- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este miércoles que la Fuerza Armada de su país tiene su «honor militar intacto», pese a los ataques de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Caracas.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles sobre la excarcelación de seis periodistas, entre ellos Víctor Ugas y Carlos Marcano, cuyos padres habían pedido al papa León XIV que intercediera por su liberación.

Madrid.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, consideró este miércoles inaceptable el silencio de la Unión Europea (UE) por la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de Groenlandia, y le pidió que reaccione, asuma un liderazgo «contundente» y no se limite a ser un actor secundario.

Qabatiya (Cisjordania).- Las fuerzas israelíes demolieron un edificio, hogar del prisionero palestino Ahmad Abu al-Rub y su familia, durante una incursión militar en la aldea de Qabatiya, al sur de Yenín, en Cisjordania.

Lisboa.- Varios candidatos en Portugal apelaron este miércoles al voto útil en las elecciones presidenciales del próximo domingo, tras la encuesta publicada ayer que daría como vencedor de una primera vuelta al líder de ultraderecha André Ventura, seguido del exministro socialista António José Seguro, aunque el presidente de Chega no ganaría una segunda vuelta.

Nairobi.- Activistas se congregaron este miércoles cerca de la Embajada de Estados Unidos en Nairobi para manifestar su apoyo a Venezuela, condenar la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y denunciar, según expresaron, los esfuerzos de desestabilización contra el país sudamericano.

Bruselas.- La Comisión Europea propuso este miércoles que 60.000 millones de euros del préstamo de 90.000 millones que la Unión Europea concederá a Ucrania para 2026 y 2027 se destinen a apoyo militar y que se dé preferencia a las compras de equipamiento en países europeos.

Barcelona (España).- La aerolínea Vueling quiere transportar a 60 millones de pasajeros en 2035, unos 20 millones más que hasta ahora, respaldada en la nueva flota de 50 aviones Boeing que IAG ha concedido a la compañía, e invertirá unos 5.000 millones hasta 2030, principalmente en la renovación de la flota de aeronaves.

Daca.- Estudiantes de universidades públicas de Bangladés bloquearon tres puntos de Daca -el cruce de Science Lab, el cruce técnico y el cruce de Tantibazar- este miércoles durante una manifestación.

Beirut.- París acogerá el próximo 5 de marzo una conferencia internacional de donantes dirigida a fortalecer a las fuerzas de seguridad libanesas, que carecen de recursos suficientes para expandir su control a todo el país y desarmar al grupo chií Hizbulá, como manda el acuerdo de alto el fuego con Israel.

Madrid.- Iryo y la Agencia EFE han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para ofrecer información económica de la agencia a sus pasajeros para que estos puedan consultar las noticias en tiempo real durante su viaje.

Abu Dabi.- China ha acaparado las miradas en la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW), el primer gran evento energético de 2026, al concentrar en un mismo espacio casi 60 compañías de energías renovables, mientras busca crecer aún más en un mercado donde ya cuenta con pocos rivales.

San Fernando de Henares (Madrid, España).- España defenderá en la Unión Europea (UE) que un 10 % de los recursos para la Política Agraria Común (PAC) en el periodo 2028-2034 se destinen al relevo generacional en el campo, ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Bruselas.- La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, dijo a los medios de comunicación en el Parlamento Europeo en Bruselas que el PP impulsará una directiva en la Unión Europea para que la actividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se considere un actividad de riesgo.

Punta Arenas (Chile).- La actriz estadounidense Nicole Kidman llegó hoy a la ciudad chilena de Puntarenas para un viaje de turismo a la Antártida. El turismo antártico accesible para unos pocos bolsillos, se ha puesto de moda, pese a las denuncias de los expertos por el impacto que tiene en un territorio prístino. Días atrás, el actor norteamericano, Michael Douglas y su esposa también llegaron a Punta Arenas para el mismo viaje que se ha puesto de moda entre los actores hollywoodienses.

Londres.- El Tribunal Superior de Londres comienza a estudiar la denuncia interpuesta contra Sting por parte de sus dos excompañeros de The Police, Andy Summers y Stewart Copeland, por los derechos de autor y las ganancias generadas por sus canciones en streaming, último capítulo de una agria guerra entre los tres miembros de la popular banda.

Aceh (Indonesia).- El negocio tradicional del tostado de café es una de las actividades domésticas que más crecen en Aceh, una de las principales provincias productoras de café de Indonesia.

Ciudad del Vaticano.- El papa celebró la audiencia general de hoy en el aula Pablo VI y la dedicó a continuar su reflexiones sobre el Concilio Vaticano II.

Londres.- El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha abandonado este miércoles su residencia en Downing Street para acudir a la sesión de control en el Parlamento británico.

París.- El director del Instituto Latinoamericano de la Salud Cerebral, el doctor en neurociencia Agustín Ibáñez, abogó este miércoles por el uso de la inteligencia artificial (IA) y la cooperación internacional en investigación neurológica para afrontar el envejecimiento global, que considera «uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día».

Rabat.- Los marroquíes celebran este miércoles el Año Nuevo amazigh (bereber) 2976 en un ambiente festivo, mientras los activistas aplauden la voluntad estatal de reconocer sus derechos lingüísticos y culturales pero critican su lenta implementación.

Ciudad de Guatemala.- La organización no gubernamental Fundesa, vinculada a las cámaras empresariales de Guatemala, lleva a cabo un foro sobre las perspectivas económicas de la nación que preside Bernardo Arévalo de León para el año en curso.

Berlín.- La organización ecologista Greenpeace ha celebrado este miércoles la entrada en vigor del Tratado Global de los Océanos de la ONU con una acción artística frente a la Puerta de Brandeburgo, en Berlín.

Barcelona (España).- Los trabajos para la finalización de la torre de Jesucristo de la Sagrada Família avanzan a buen ritmo ya que este miércoles se ha colocado el cuarto brazo horizontal de la cruz, después de que hace unos días se colocara el tercer brazo y hace unas semanas se instalaran el brazo inferior, el núcleo y los brazos horizontales de las bandas del Nacimiento y de la Pasión.

París.- Dos muestras llegadas de los Alpes sirvieron este miércoles para la inauguración de un espacio de conservación de hielo de glaciares de todo el mundo junto a la estación científica francoitaliana Concordia en la Antártida, que pretende preservar pruebas que puedan servir para la investigación en el futuro.

Barcelona (España).- El ala-pívot del Barça Tornike Shengelia (Tiflis, 1991) explica en una entrevista con EFE que su actual entrenador, Xavi Pascual, es uno de «uno de los mejores psicólogos» que ha tenido en su carrera, y ha elogiado el papel del técnico en la reacción del equipo, que ha ganado 15 de 18 partidos desde su llegada hace dos meses.

Barcelona (España).- La plantilla del FC Barcelona se ha entrenado este miércoles en la Ciudad Deportiva del club, en Sant Joan Despí, de cara al partido de octavos de final de la Copa del Rey que mañana disputarán contra el Racing de Santander en la capital cántabra (21:00 horas)

Barcelona (España).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, le ha deseado «lo mejor» al expreparador del Real Madrid Xabi Alonso, quien, según su opinión, es un gran técnico que «pronto» dirigirá «un gran proyecto».

Santander, (España).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha afirmado que, pese a que el FC Barcelona es «uno de los mejores equipos del mundo», una vez que comience a rodar el balón las posibilidades de ambos conjuntos de superar la eliminatoria están a un «cincuenta-cincuenta».

