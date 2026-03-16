Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 feb (12.00 GMT)

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Madrid, 16 feb (EFE).-

Beirut.- El Ejército israelí anunció este lunes el inicio en los últimos días de nuevas redadas «limitadas y selectivas» contra posiciones clave del grupo chií libanés Hizbulá en el sur de Líbano.

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Bruselas.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ofrece declaraciones a la llegada al Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, en su formación de Energía, que tiene lugar este lunes en Bruselas.

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Bruselas.- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordan en un Consejo en Bruselas cómo sacar adelante el préstamo de 90.000 millones a Ucrania que veta Hungría, así como la guerra en Irán y su impacto para la seguridad comunitaria.

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Naipyidó (Birmania).- El líder de la formación vinculada al Ejército birmano, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), U Khin Yi, fue nombrado este lunes presidente de la nueva Cámara Baja, en un intento de la junta militar de legitimarse políticamente tras las elecciones del pasado diciembre, celebradas sin oposición real.

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Moscú.- Partidarios del Partido Comunista de Rusia (CPRF) envían un convoy humanitario destinado al ejército ruso y a los residentes de las regiones de Kursk, Donetsk y Lugansk, que entregará productos de larga duración (cereales, conservas), medicamentos, ropa de abrigo, así como equipamiento especial: todoterrenos y motocicletas.

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Katmandú.- Nepal está sufriendo interrupciones en su suministro de gas licuado de petróleo (GLP) como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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Guayaquil (Ecuador).- Guayaquil, la ciudad más poblada y con mayor número de delitos de Ecuador, volvió a encerrarse en la noche de este domingo, junto a otras zonas costeras y tropicales, bajo un toque de queda en el que las fuerzas de seguridad prevén desplegar operativos para contener a los grupos criminales responsables de la peor crisis de violencia que vive el país.

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Madrid.- La Policía Nacional ha incautado más de 600.000 peluches, llaveros y otros artículos falsificados, la mayoría sobre la serie de éxito ‘Stranger Things’, procedentes de China pero de calidad muy inferior a los originales, almacenados en varias naves industriales de los municipios madrileños de Fuenlabrada, Getafe y Parla.

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Tokio.- El Gobierno de Japón comenzó este lunes a liberar reservas de petróleo con el fin de aliviar la creciente preocupación sobre el suministro debido a la guerra en Oriente Medio, en su primera medida de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

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Ciudad Quezón.- El aumento del precio del combustible como consecuencia del conflicto en Oriente Medio ha empujado al Gobierno filipino ha aprobar un subsidio de 73 euros para los conductores de motocicletas con sidecar, un transporte público de bajo costo muy extendido en Filipinas.

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Sevilla (España).- El presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey, ha pronosticado que en el año 2030 España superará los cuatro gigavtios de hidrógeno verde y habrá muchos proyectos en construcción, por lo que ha estimado que a lo largo de la próxima década se alcanzarán los 12 gigavatios (GW) proyectados por el Gobierno para 2030.

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Aceh (Indonesia).- Musulmanes de todo el mundo se preparan para celebrar el Eid al-Fitr, festividad que pone fin al ayuno del mes sagrado de Ramadán, y que se espera sea el próximo 20 o 21 de marzo.

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Londres.- David Silva (Arguineguín, 1986) atiende a EFE desde México, donde se encuentra estos días trabajando para la FIFA. El campeón del mundo y uno de los seis futbolistas que tiene una estatua fuera del Etihad Stadium, admite que no tiene mucho tiempo para ver fútbol, pero la eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid no se la perdió.

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Madrid.- Los milagros son posibles, sobretodo si los protagoniza Ryan Gosling, y un buen ejemplo de ello es ‘Proyecto Salvación’, una odisea espacial épica y emotiva que se estrena en España el 27 de marzo, y con la que el actor canadiense lanza un mensaje esperanzador a un mundo convulso.

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Los Ángeles.- ‘One Battle After Another’, la película de Paul Thomas Anderson, se coronó este domingo como la más galardonada de la 98 edición de los Óscar, con seis premios, entre ellos el de mejor película y mejor dirección.

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Los Ángeles.- El director español Oliver Laxe ha asegurado que le han parecido “muy justos” los Óscar otorgados esta madrugada en Los Ángeles, en los que el premio a la Mejor Película Internacional, al que aspiraba su cinta ‘Sirat’, fue para ‘Sentimental Value’ (‘Valor sentimental’) del noruego Joachim Trier.

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rmg/EFE

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