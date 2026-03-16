Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 feb (16.00 GMT)

9 minutos

Madrid, 16 feb (EFE).-

Madrid.- Felipe VI ha asegurado este lunes en Madrid que hubo «mucho abuso» en la conquista de América y ha asegurado que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, «obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos», aunque ha indicado que deben conocerse en su justo contexto.

(foto)(vídeo)

Teherán.- La Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) dijo este lunes haber lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra objetivos en Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión en Israel, y contra bases de EE.UU en Emiratos Árabes y Baréin.

(vídeo)

Teherán.- Israel anunció este lunes que sus cazas han comenzado una nueva oleada de ataques «a gran escala» en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz.

(vídeo)

Teherán.- La guerra que cumple este lunes 17 días está asfixiando la economía de los iraníes y poniendo contra las cuerdas a numerosos negocios con los bazares prácticamente vacíos y las ventas al mínimo, algo que sucede días antes del año nuevo persa «época dorada» para los comerciantes.

(foto)(vídeo)

Khost (Afganistán).- Al menos tres personas, entre ellas dos niños, murieron y otras dos resultaron heridas por bombardeos nocturnos llevados a cabo el domingo por las fuerzas paquistaníes en zonas del sureste y este de Afganistán, cerca de la Línea Durand, según informaron funcionarios locales talibanes.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- La ofensiva de Israel contra Irán está teniendo un impacto creciente en la economía israelí, con un coste que ya se mide en decenas de miles de millones de séqueles, supone cerca del 2 % del producto interior bruto (PIB) y está contribuyendo a elevar la deuda pública del país, una factura que se incrementa cada día del conflicto.

(foto)(vídeo)

Washington.- El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes a través de su cuenta de X que el portaviones USS Abraham Lincoln continúa con sus operaciones aéreas día y noche durante la Operación Furia Épica.

(vídeo)

Bruselas.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó este lunes la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval ‘Aspides’ de la Unión Europea ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y llamó a la desescalada del conflicto.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El Gobierno de España confía en que 2026 sea el año de la «consolidación» de las interconexiones energéticas con Francia, dijo hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

(foto)(vídeo)

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que el Reino Unido trabaja con aliados, entre ellos europeos, en un plan «viable» para reabrir el estrecho de Ormuz, pero dejó claro que su país no se involucrará en la guerra contra Irán.

(vídeo)

Berlín.- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, afirmó este lunes que si los países europeos enviasen fuerzas militares para garantizar el pasaje del estrecho de Ormuz, tal y como ha reclamado el presidente estadounidense, Donald Trump, esto amenazaría con implicarlos en una guerra que Washington inició sin consultarlos.

(foto)(vídeo)

París.- China y Estados Unidos lograron algunos «consensos preliminares» durante sus negociaciones comerciales en París, declaró este lunes el viceministro chino de Comercio y representante de negociaciones comerciales internacionales, Li Chenggang, tras el cierre de las conversaciones.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

(foto)(vídeo)

Lima.- Organizaciones defensoras de los derechos en Perú advierten la ausencia de esta materia dentro de la campaña electoral para las elecciones presidenciales.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibe en la sede del Poder Ejecutivo a un grupo de uruguayos que en los últimos días retornaron a su país desde Oriente Medio.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- Los operadores trabajan este lunes en el parqué de la Bolsa de Nueva York tras la campana de apertura.

(foto)(vídeo)

Calcuta (India).- Miembros del partido Congreso Nacional Indio (INC) bloquearon este lunes calles de Calcuta en rechazo a las acciones del Gobierno central respecto a la escasez de gas licuado de petróleo (GLP).

(foto)(vídeo)

Beirut.- Voluntarios preparan más de 3.000 comidas diarias para personas desplazadas en Beirut, tras la huida de familias del sur del Líbano y de los suburbios meridionales de la capital por los ataques israelíes.

(foto)(vídeo)

Katmandú.- Miembros de la comunidad LGBT realizaron este lunes un evento especial para celebrar el triunfo de Bhumika Shrestha, la primera mujer transgénero de Nepal en convertirse en miembro del parlamento.

(foto)(vídeo)

Kocani (Macedonia del Norte).- Aniversario del trágico incendio ocurrido en una discoteca de Kocani, Macedonia del Norte, en el que perdieron la vida 63 personas y más de 200 resultaron heridas.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- Activistas del Congreso Juvenil Indio (IYC) se manifestaron este lunes contra del Gobierno de Narendra Modi alegando que las importaciones más baratas contempladas en el acuerdo comercial con Estados Unidos perjudicarán a los agricultores y trabajadores nacionales.

(foto)(vídeo)

Viena.- La ONU instó este lunes a gobiernos, empresas y fuerzas de seguridad a reforzar la cooperación internacional frente al auge global de un fraude ‘online’ que mueve miles de millones, resulta cada vez más sofisticado y se ve además impulsado por la inteligencia artificial (IA).

(foto)(vídeo)

Valencia (España).- El sol y el buen tiempo está acompañando en uno de los días grandes de Fallas.Las calles del centro de Valencia están llenas desde primera hora de esta mañana con público que ha querido madrugar para evitar aglomeraciones.

(foto)(vídeo)

Valencia (España).- La falla infantil ‘Arca. El viatge de Pepet’ (Arca. El viaje de Pepet), realizada por el artista Zvonimir Ostoic (Z) para la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal, se ha alzado este domingo con el primer premio de la Sección Especial de las Fallas 2026.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza reúne desde este lunes una selección de obras del pintor barroco italiano del siglo XVII Giovanni Francesco Barbieri, conocido como Guercino, en una exposición que analiza la representación de la mujer en escenas bíblicas.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- El estadounidense Michael B. Jordan conquistó este domingo su primer Óscar a mejor actor por su interpretación en ‘Sinners’, y luego de la gala de la 98° edición de los premios el actor salió a disfrutar junto a su equipo en un conocido restaurante de comida rápida.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU).- Kendall Jenner, Zoe Saldana y Cara Delevingne, entre otras celebridades, llegaron a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair 2026 tras la 98° ceremonia anual de los Premios de la Academia en Los Ángeles, California,

(foto)(vídeo)

Changuinola (Panamá).- La transnacional Chiquita produce ahora pequeñas cantidades de banano en Panamá con el fin de probar el comportamiento de la fruta y sus plantas empacadoras en el marco del proceso de reactivación de su operación en el país centroamericano, después de cerrar sus operaciones a mediados de 2025 cuando reportó pérdidas millonarias y despidió, en medio de una huelga sindical por motivos ajenos a la empresa, a unos 5.500 trabajadores.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Detrás de una medalla de oro no solo hay un podio; hay una vida dedicada a la montaña, años de soledad en la nieve y una gestión mental milimétrica. Oriol Cardona, el primer medallista de oro en la prueba de sprint de esquí de montaña, abre a EFE las puertas de su trayectoria, desde sus inicios familiares hasta el éxtasis de cruzar la meta en unos Juegos Olímpicos.

(foto)(vídeo)

Sepang (Malasia).- La selección femenina de fútbol de Irán viajará este lunes a Omán tras casi una semana en Malasia, según confirmó a EFE la Confederación Asiática de Fútbol, después de la polémica por no cantar el himno nacional durante su participación en la Copa de Asia en Australia y los asilos solicitados en ese país por algunas de ellas.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La plantilla del primer equipo que ayer jugó el partido contra el Sevilla ha realizado este lunes una sesión de recuperación, mientras que los suplentes han entrenado en el campo de cara al duelo que este miércoles les enfrentará al Newcastle en el Camp Nou.

(foto)(vídeo)

Mánchester (Reino Unido).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que necesitan el «partido perfecto» para poder eliminar este martes al Real Madrid tras el 3-0 que arrastran de la ida.

(foto)(vídeo)

Lima.- El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Mendez, ofrece una rueda de prensa antes de anunciar su primera lista de convocados para enfrentar en sendos partidos amistosos a Senegal, en París; y a Honduras, en Madrid.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.