Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 de febrero (16.00 GMT)

Madrid, 17 feb (EFE).-

La Habana. – La posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permita una desescalada ha vuelto a abrirse paso con las últimas declaraciones de la administración Trump, que apuntan a conversaciones principalmente económicas, mientras la situación se agrava en la isla.

Barranquilla (Colombia).- El homenaje a la ‘cultura picotera’, relacionada con los ‘picós’, los enormes parlantes usados para amenizar bailes populares en la costa atlántica colombiana, fue este lunes el tema central de la Gran Parada de Comparsas, el tercero y último desfile en el Cumbiódromo del Carnaval de Barranquilla.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno «está fortaleciendo» la relación económica con Canadá tras la visita de una delegación de empresarios de ese país, en medio de los esfuerzos por diversificar comercio e inversiones y en el marco del tratado comercial con Estados Unidos (T-MEC).

San Salvador.- La salvadoreña Marta de Ponce brinda una segunda oportunidad a perros y otras mascotas que necesitan una prótesis o una ortesis, con diseños únicos, especializados y a la medida que han tenido una buena aceptación y que dan esperanza.

David (Panamá).- «Aquel 15 de febrero de 2023 me recuerda muchas cosas. Me recuerda el día que casi pierdo mi vida; me recuerda el día que perdí a mi amigo, quien me ayudó mucho en el camino para salir de la selva del Darién”. Destina Dosiere, una haitiana de 49 años, evoca así el accidente de autobús en el que murieron 37 migrantes y dos panameños en el norte de Panamá, la peor tragedia de este tipo en la nación centroamericana.

Nápoles (Italia).- Un incendio se desató a primeras horas de la mañana del martes a la zona de Chiaia, en el centro de Nápoles, causando graves daños al histórico Teatro Sannazaro, construido en 1847, y afectando también a varios apartamentos mientras que cuatro personas han resultado intoxicadas.

Kuala Lumpur.- Zafar Ahmad Abdul Ghani recuerda como si fuera ayer la conmoción que sintió cuando hace ocho años cientos de miles de rohinyás, minoría musulmana de Birmania (Myanmar), huyeron en masa al vecino Bangladés tras ser perseguidos por el Ejército birmano en una campaña que la ONU investiga por constituir un posible genocidio.

Tel Aviv.- Un grupo de personas se ha congregado este martes para protestar contra la Exposición Internacional de Armas y Seguridad que tiene lugar el 17 y 18 de febrero en la ciudad israelí de Tel Aviv.

Fogars de la Selva (España).- Los Mossos d’Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña, con la colaboración de la Aduana de Francia, han desmantelado en Fogars de la Selva (Barcelona) “la macrofábrica de perfumes falsos más grande de Europa” y en Arbúcies (Girona) una nave para su almacenamiento, e intervinieron 1,2 millones de fragancias.

Londres.- La tasa del desempleo en el Reino Unido subió al 5,2 % entre octubre y diciembre de 2025, el nivel más alto en cinco años, según informó este martes la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

Beirut.- Decenas de taxis bloquearon este martes la autopista Ring en Beirut en protesta por el aumento de los impuestos y los precios de la gasolina aprobado por el Consejo de Ministros durante su reunión del 16 de febrero.

Dax (Francia).- El río Adour se desbordó este martes al alcanzar un nivel máximo de 5,02 metros tras las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Nils en Dax (departamento de Las Landas,), en el suroeste de Francia.

Ginebra.- Medio centenar de iraníes promonárquicos protestaron este martes contra el régimen iraní frente a la sede europea de la ONU en Ginebra.

Estrecho de Ormuz (Irán).- Irán cerrará este martes “partes” del estratégico estrecho de Ormuz durante varias horas por la celebración de maniobras navales, informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní.

Túnez.- Tunecinos se preparan para comenzar el mes islámico sagrado de Ramadán con compras para las cenas de ruptura del ayuno.

Madrid.- El primer vuelo de Air Europa rumbo a Venezuela, tras casi tres meses de cierre temporal de su operativa entre España y el país sudamericano, despegará este martes del aeropuerto madrileño de Barajas, operado con un Boeing 787-9 Dreamliner, para aterrizar en Caracas.

Daca.- El jefe del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), Tarique Rahman, juró este martes el cargo de primer ministro para convertirse en el primer hombre electo para liderar el Gobierno de esta nación asiática y la transición democrática, tras años de agitación política y exilio.

Hyderabad (Pakistán).- Funcionarios de Aduanas de Pakistán quemaron este martes artículos falsificados confiscados durante una operación de destrucción en Hyderabad.

