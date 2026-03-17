Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 17 feb (16.30 GMT)

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Madrid, 17 feb (EFE).-

Tokio.- Iraníes residentes en Tokio se manifestaron este martes portando la bandera del León y del Sol, la histórica bandera nacional de Irán, para exigir un cambio de régimen en su país de origen.

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Busuma (RD Congo).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió este martes de la «deplorable» crisis que atraviesan más de 65.000 ciudadanos de la República Democrática del Congo (RDC) refugiados en el campamento de Busuma, en el norte de Burundi, tras huir del conflicto en el este congoleño.

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València.- El sol y el buen tiempo están acompañando en uno de los días grandes de Fallas. Las calles del centro de la ciudad se encuentran llenas de turistas y visitantes de todas las partes del mundo.

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Bruselas.- El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, valoró este martes el «consenso creciente» entre los socios de la UE acerca de que la guerra en Irán y su ampliación al resto de la región «no es la guerra de Europa».

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Aramoun (Líbano).- Israel continúa sus ataques en Líbano tras una nueva oleada aérea esta madrugada que ha golpeado distintas zonas del país, entre ellas un edificio residencial en Aramoun, a 20 kilómetros de la capital libanesa.

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Sant Joan Despí (Barcelona).- El primer equipo del FC Barcelona se ha ejercitado esta mañana de martes en la previa del partido que enfrentará mañana a los culés contra el Newcastle United inglés, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

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Roma.- La policía italiana detuvo este martes al rapero Zaccaria Mouhib, conocido artísticamente como Baby Gang, acusado de delitos de tenencia ilícita de armas de guerra, robo agravado y lesiones, además de estar investigado por agresiones a su pareja.

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Bangkok.- El Gobierno de Tailandia dijo este martes que negocia con Moscú la posible compra de petróleo, en medio del alza de los precios por la guerra en Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz circula en torno al 20 % del crudo mundial.

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Bruselas.- El comisario europeo de Defensa y Espacio, el lituano Andrius Kubilius, subrayó este martes la necesidad de fortalecer las capacidades antiaéreas en Europa, en vista del uso de misiles para sistemas de defensa antiaérea y antimisiles Patriot en Ucrania y en el golfo Pérsico.

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Londres.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a Londres para reunirse durante la jornada del martes con el primer ministro británico, Keir Starmer, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, informó su portavoz, Serguí Nikíforov, a los periodistas que cubren la actualidad ucraniana.

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Berlín.- Alemania y Grecia reiteraron este martes que no quieren implicarse en la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, y abogaron por implicar en su momento a los países del golfo Pérsico y en cierta medida también a Teherán para garantizar la libre navegación de los barcos por el estrecho de Ormuz.

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Beirut.- Israel continúa su campaña de ataques aereos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como Dahye, donde parecia haberse ralentizado los bombardeos aéreos en las últimas 24 horas.

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Madrid.- Santiago Segura está entusiasmado porque los «fans acérrimos» han disfrutado «a lo bestia» con ‘Torrente, presidente’, una película que ha alcanzado ya el millón de espectadores y por la que decidió no pedir ayudas públicas porque no llegaba a los puntos necesarios. «Yo jamás renunciaría a una subvención», ha afirmado a EFE el cineasta.

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Tel Aviv.- Las municiones que dispersó este martes un misil de racimo iraní que no pudo ser interceptado por el sistema de defensa israelí cayeron en diversos lugares de la zona de Tel Aviv, sin que se hayan reportado heridos pero sí daños materiales.

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Barcelona.- El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí se ha mostrado convencido este martes de que la plantilla azulgrana mostrará una versión con más ritmo que la exhibida en el partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el Newcastle: «Mañana, en casa, con nuestra gente, será distinto, vamos a salir con las energías bien cargadas», ha señalado el jugador.

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Buenos Aires.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), detenida en su domicilio desde junio de 2025 por un caso de irregularidades en la concesión de obras viales, se acercó este martes en Buenos Aires a declarar ante la Justicia por otra causa, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios.

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Ginebra.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, señaló este martes a EFE que en su oposición a la participación rusa en la Bienal de Venecia el Gobierno está mostrando la misma coherencia que en el caso de la presencia israelí en Eurovisión, al no querer que países agresores «utilicen grandes eventos culturales para blanquearse».

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Bagdad (Irak).- La embajada de EE.UU. en Bagdad recibió un nuevo ataque aéreo iraní la noche de este lunes, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes.

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Buenos Aires.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), detenida en su domicilio desde junio de 2025 por un caso de irregularidades en la concesión de obras viales, se acercó este martes en Buenos Aires a declarar ante la Justicia por otra causa, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios.

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Lyon (Francia).- El chileno Nicolás Zepeda, que se sienta este martes por tercera vez en el banquillo de los acusados por el asesinato hace una década de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, negó hoy ser el autor del mismo ante el Tribunal de lo Criminal del Ródano.

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Ginebra.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, criticó este martes las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que expresaba su deseo de tomar Cuba, y afirmó que «el mundo se dotó de normas e instituciones para que ningún oligarca pueda hacer lo que quiera».

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Barcelona.- El abogado Joan Laporta, presidente electo del FC Barcelona, ha asegurado este martes que se espera «anunciar en breve» la renovación del contrato del técnico alemán Hansi Flick hasta 2028.

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Kabul.- Mohammad Nabi Omari, viceministro de asuntos interiores del Gobierno talibán encabezó este martes una rueda de prensa para dar detalles sobre el bombardeo aéreo paquistaní contra un hospital de rehabilitación en Kabul en el que al menos 400 personas perdieron la vida.

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Barcelona.- La conocida Sala Hipòstila del Park Güell ha acogido este martes la inauguración de «Gaudí en xocolata», una exposición de grandes huevos de Pascua inspirados en la obra de Antoni Gaudí y que han sido elaborados por maestros pasteleros del Gremio de Pastelería de Barcelona.

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Madrid.- La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Gobierno suscribe «al 100%» las palabras el rey en las que reconocía que hubo «mucho abuso» durante la conquista de América y aseguraba que «hay cosas que, a día de hoy, no pueden hacernos sentir orgullosos».

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Berlín.- Alemania y Grecia reiteraron este martes que no quieren implicarse en la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, y abogaron por implicar en su momento a los países del golfo Pérsico y en cierta medida también a Teherán para garantizar la libre navegación de los barcos por el estrecho de Ormuz.

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Buenos Aires.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) denunció «prácticas mafiosas» en el poder judicial durante su declaración ante un tribunal que la acusa, dentro de la causa conocida como ‘los cuadernos de la corrupción’, de liderar una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios.

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Ginebra.- Los partidos políticos que justifican la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, «Partido Popular y Vox especialmente», tendrán que explicar a los españoles por qué defienden una guerra que, «además de ilegal y poco humanitaria, puede tener consecuencias para el bolsillo de los españoles», señaló a EFE el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

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Misgav Am (Israel).- Israel anunció este lunes una nueva operación terrestre en el territorio libanés con la incógnita de si se tratará de incursiones con fines específicos o si, una vez más, pretende ocupar parte del país vecino a largo plazo como ya hizo durante casi dos décadas.

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Nueva Delhi.- El activista climático Sonam Wangchuk ofreció este martes una rueda de prensa tras haber alcanzado su libertad el pasado 14 de marzo.

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Sant Joan Despí (Barcelona).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha avisado que su equipo deberá jugar este miércoles «un partido perfecto» en el Spotify Camp Nou frente al Newcastle, si quiere sellar el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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Berlín.- La aerolínea alemana Lufthansa revisa la etapa más sombría de su historia en un libro sobre su centenario, donde expone por primera vez su complicidad con el nacionalsocialismo, que proporcionó a la emblemática empresa subvenciones e incluso mano de obra forzosa.

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Washington.- Miles de agentes de seguridad aeroportuaria en Estados Unidos continúan trabajando sin recibir salario debido al cierre parcial del gobierno federal, una situación que empieza a generar preocupación tanto entre los trabajadores como en la industria aérea.

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Roma.- El Coliseo de Roma estrena nueva pavimentación exterior en mármol blanco, un proyecto que ha causado gran controversia entre arqueólogos y expertos en patrimonio.

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Bucarest.- Partidarios del excandidato presidencial Calin Georgescu protestaron este martes ante el Tribunal del Distrito 1 de Bucarest durante la primera audiencia del juicio abierto contra el político ultranacionalista rumano.

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Kabul.- La naturaleza del lugar alcanzado por los ataques aéreos de Pakistán en la periferia de Kabul se ha convertido en el epicentro de una guerra de versiones entre los talibanes e Islamabad, en el que podría ser el ataque más mortífero en la ofensiva de los vecinos del sur de Asia.

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Buenos Aires.- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner regresó hoy martes a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires luego de prestar declaración ante la justicia, en una jornada marcada por la presencia de seguidores que se congregaron en las inmediaciones de su residencia.

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La Habana.- La mayor parte de Cuba permanece sin electricidad en la mañana de este martes casi 20 horas después del sexto apagón nacional en menos de año y medios, según datos oficiales.

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Bagdad.- La embajada de EE.UU. en Bagdad, la capital de Irak, recibió un nuevo ataque aéreo iraní la noche de este lunes, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes.

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Colombo.- Residentes de la capital esrilanquesa han hecho largas colas en las gasolineras en medio del alza de los precios por la guerra en Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz circula en torno al 20 % del crudo mundial.

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Ginebra.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, defendió este martes los derechos de autor ante el avance de la inteligencia artificial (IA) en el acto de presentación de una plataforma de diálogo sobre estas cuestiones en la sede en Ginebra de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI).

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Londres.- Una muestra itinerante de piedras comestibles, que reúne muestras de arcilla, tiza y tierras ricas en minerales de todo el mundo aptas para el consumo, se inaugura este miércoles en Londres y ofrecerá a sus visitantes un encuentro sensorial único con el suelo.

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Daca.- Musulmanes en Bangladés han comenzado con los desplazamientos a sus lugares de origen de cara a las celebraciones del Eid al-Fitr, festividad que pone fin al ayuno del mes sagrado de Ramadán.

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Nabeul (Túnez).- La cosecha de la fresa de este año en Túnez se estima en 14.000 toneladas, con un rendimiento medio de 40 toneladas por hectárea.

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Madrid.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que está «motivado» y «en buena posición» para afrontar su candidatura a dirigir la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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Ciudad de Panamá.- La rana dorada, un anfibio en peligro crítico de extinción, está un poco más cerca de volver a su hábitat natural en el centro de Panamá, después de casi dos décadas de vivir en cautiverio porque un hongo exterminó a casi toda la población, aunque sin fecha estimada aún a corto plazo.

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Madrid.- El elenco de ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar, ha posado este martes en Madrid con motivo de su estreno en cines este viernes.

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Manchester (Reino Unido).- Aficionados del Real Madrid afrontan con optimismo y cautela la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City de Pep Guardiola, en un duelo al que los blancos llegan con una ventaja de tres goles.

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Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que con el asesinato de los últimos dos altos mandos iraníes están «debilitando a este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo».

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Ciudad de Panamá.- El particular Sistema Nacional de Cuidados de Panamá, que eleva a derecho humano esa labor de asistir a personas dependientes llevada a cabo mayormente por mujeres, supone un avance en Latinoamérica, aunque ahora el desafío recae en profesionalizar a las cuidadoras, obtener más presupuesto y hacer corresponsable al sector privado.

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Berlin.- Representantes de distintos partidos alemanes protagonizaron este martes varias reuniones de sus grupos parlamentarios en el Bundestag, en Berlín, donde líderes como Alice Weidel, Tino Chrupalla, el canciller Friedrich Merz, Jens Spahn, Alexander Hoffmann, así como Armand Zorn y Matthias Miersch, ofrecieron declaraciones previas en el marco de la actividad política ordinaria en la cámara baja alemana.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el país está dispuesto a albergar los partidos de Irán del Mundial de 2026, ante las dificultades del equipo para jugar en Estados Unidos, una posibilidad que la FIFA está analizando, y que considera «factible».

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Peshawar (Pakistán).- Trabajadores pakistaníes en Peshawar ultiman este martes la confección de prendas bordadas para mujeres ante la proximidad del Eid al Fitr, la festividad que marca el fin del mes sagrado del ramadán y cuyo inicio está previsto para el 20 o 21 de marzo, dependiendo del calendario lunar.

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Madrid.- La esquiadora española Audrey Pascual, participante en los recientes Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, ha asegurado estar “súper satisfecha” después de haber estado “muy nerviosa sobre todo por la parte mental”. “Una vez acabados los Juegos, puedo decir que yo he podido con ellos y no ellos conmigo”, ha sentenciado.

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Austin (EE.UU.).- La película ‘Mickey’, una exploración de la memoria, la identidad y la comunidad a través de los recuerdos y archivos visuales de la artista transgénero Mickey Cundapí, también conocida como Mis$ Mickey, se estrenó esta semana en el festival South By SouthWest (SXSW) de Estados Unidos.

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Múnich (Alemania).- El Bayern de Múnich entrena este martes en la víspera del encuentro que lo enfrentará al Atalanta de Bérgamo el 18 de marzo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no descartó este martes acudir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre, y abrió así la puerta a acudir a España tras las recientes palabras de Felipe VI reconociendo que en la conquista de América hubo «muchos abusos».

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Las Palmas de Gran Canaria (España).- La Fundación Alternativas advierte de que el cese de la ayuda estadounidense deja un vacío en África que pone en riesgo millones de vidas e insta a la UE a asumir un papel decisivo reforzando la ayuda al desarrollo y garantizando que cada euro invertido contribuya a la resiliencia, la paz y la prosperidad compartida, promoviendo los valores europeos.

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Santiago de Compostela (España).- El director Oliver Laxe ha reconocido en una videollamada con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estar «feliz» por todo lo aprendido con su película ‘Sirat’ y ha considerado muy fácil «perder contra cineastas tan buenos».

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Daca.- Miles de personas se movilizan y acuden a mercados en Daca este martes para ultimar preparativos de cara al Eid al-Fitr, en medio del inicio del periodo vacacional que se prolongará hasta el 23 de marzo, mientras la población se organiza con compras previas a la festividad que marca el fin del Ramadán.

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Bruselas.- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, comparece este martes ante la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo para abordar distintas cuestiones de la agenda internacional.

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Kabul.- Cientos de familiares se concentran este martes frente a las ruinas del hospital Omid de Kabul en busca de información sobre el paradero de algunos de los 2.000 pacientes que, según los talibanes, dormían en el centro durante el ataque de Pakistán esta madrugada.

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epp/EFE

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