Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 feb (11.00 GMT)

Madrid, 19 feb (EFE).-

Nueva Delhi.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó este jueves a la comunidad internacional a hacer frente a los riesgos de la inteligencia artificial (IA), entre los que citó que sea dominada por unos pocos y no esté al servicio del interés general, y que se pueda socavar la democracia.

Seúl.- Un tribunal de Corea del Sur condenó este jueves a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol, al hallarlo culpable de insurrección por su imposición fallida de la ley marcial a finales de 2024, la cual desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática del país asiático.

Ginebra.- Los ataques perpetrados por Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, así como la denegación de asistencia humanitaria o los desplazamientos forzosos, suscitan preocupación por la «limpieza étnica» llevada a cabo en los territorios palestinos, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas difundido este jueves.

Londres.- El número de muertos en las protestas del mes pasado en Irán puede ser «mucho mayor» a los 3.000 reconocidos por las autoridades iraníes, dijo a EFE la relatora especial de la ONU para la República Islámica, Mai Sato, quien enfatizó que aún investiga la cifra de fallecidos y que una sola víctima ya «es bastante malo».

Lima.- La crisis política de Perú sumó este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década, y dio un nuevo y sorprendente giro con el nombramiento como mandatario interino del octogenario congresista José María Balcázar, del partido marxista Perú Libre, con el que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales hace cinco años.

Teherán.- Irán comienza el mes sagrado del Ramadán bajo la sombra de las protestas en las que murieron miles de personas en la represión estatal y la amenaza de una intervención militar de Estados Unido, en medio del descreimiento de parte de la población con la República Islámica.

Moscú.- La estación espacial soviética MIR, la primera plataforma multimodular tripulada de la historia que fue puesta en órbita hace 40 años, sentó las premisas para la creación de la Estación Espacial Internacional (EEI) y fue testigo del ocaso y la desintegración de la Unión Soviética.

Los Ángeles (EE.UU.).- Cientos de aspirantes abarrotaron una playa de Los Ángeles con vibrantes trajes de baño color rojo con la ilusión de formar parte del reinicio de la legendaria serie noventera ‘Baywatch’, que regresa reinventada con «una versión idealizada del sur de California», según adelantó a EFE el director Joseph McGinty Nichol, más conocido como McG.

Roma.- «¿Qué hacer con estos recuerdos?», se pregunta Gisèle Pelicot en ‘Un himno a la vida: Mi historia’, la autobiografía que salió a la venta en 20 idiomas y en la que abre, con mucha serenidad, las ventanas de un alma que ante todo se resiste a ser solo una víctima.

Yunnan (China).- El Gobierno chino ordenó este jueves reforzar el control sobre la venta, almacenamiento y uso de fuegos artificiales y petardos tras las recientes explosiones registradas en tiendas de las provincias de Jiangsu (este) y Hubei (centro), que dejaron 20 de muertos en plena temporada del Año Nuevo lunar.

Barcelona (España).- El base argentino Nicolás Laprovittola (Morón, 1990) habla con la tranquilidad de los veteranos, ya sea para desgranar por qué el Barça, pese a las bajas, tiene opciones de ganar la Copa del Rey en Valencia, o para explicar cómo intenta «jugar de otra manera» después de recuperarse de la grave lesión en la rodilla que sufrió en octubre de 2024, la peor de su dilatada trayectoria.

