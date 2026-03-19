Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 feb (11.00 GMT)

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Madrid, 19 feb (EFE).-

Hamadán (Irán).- Las Fuerzas de Defensa de Israel difundieron este jueves un vídeo en el que presuntamente destruyen un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria Iraní en el aeropuerto de Sanandaj, en Hamadán.

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Teherán.- Miles de personas despidieron el pasado miércoles a Ali Lariyani, uno de los políticos más importantes de Irán, quien fue asesinado el martes por Israel, entre llamadas a la venganza y a seguir luchando «hasta la última gota de sangre».

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Teherán.- El palacio de Saad Abad, situado en el norte de Teherán, fue alcanzado por proyectiles de un bombardeo cerca de la madrugada del pasado martes.

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Hebrón (Cisjordania).- Tres mujeres palestinas han fallecido la noche de este miércoles tras un impacto de un misil de racimo iraní en un salón de belleza de Beit Awa.

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Gaza.- El cruce fronterizo de Rafah, que une el sur de la Franja de Gaza con Egipto, reabrió este jueves por primera vez desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, confirmó a EFE el Cogat, el brazo del Ministerio de Defensa israelí a cargo de los asuntos en los Territorios Ocupados palestinos.

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Bruselas.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá este jueves ante el resto de líderes de la Unión Europea su «no a la guerra» crítico con Estados Unidos e Israel por sus ataques a Irán, una posición que el Ejecutivo considera que cada vez es más compartida por los socios comunitarios. A su llegada al Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, el mandatario realizó declaraciones a los medios de comunicación.

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Bruselas.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró partidario este jueves de mantener la misión de paz internacional en Líbano, que cuenta con presencia de efectivos españoles, incluso más allá del mandato previsto que concluye a finales de este año y pese a la situación provocada por la guerra de Irán.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural Pars Sur en el golfo pérsico de Irán.

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Madrid.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este jueves que la actual «crisis» internacional abierta tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán es «mucho más profunda en términos políticos» que otras anteriores.

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Madrid.- Una nueva flotilla humanitaria, bautizada Rumbo a Cuba, prevé dirigirse en mayo a la isla con equipamiento fotovoltaico para instituciones sanitarias del país y un llamamiento a su vez en contra del bloqueo económico al que lo tiene sometido Estados Unidos.

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Londres.- El brote de meningitis B iniciado en Canterbury (sureste de Inglaterra), que ha dejado por el momento dos muertos y más de una veintena de contagios, ha generado un clima de alarma en la sociedad británica, que al intentar conseguir la vacuna está dejando sin existencias a las farmacias.

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La Laguna (Tenerife, España).- Souleiman, Babacar, Omar, Mamadou, Birame, Ibrahim, Mussa y Mahruf hacen las maletas en Tenerife para mudarse a centros para menores de la España peninsular. Llegaron a Canarias en cayuco en 2023 y 2024, tienen entre 13 y 15 años y llevan todos sobre sus hombros la esperanza de sus familias.

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Madrid.- La Policía Nacional, en una investigación conjunta con la Policía Municipal de Madrid, ha detenido en Madrid a un fugitivo buscado por las autoridades hondureñas por asesinar a tiros a dos vigilantes de seguridad de una colonia residencial en 2022.

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Madrid.- La Agencia EFE y RTVE han estrenado este jueves el programa ‘Los Desayunos’, una nueva apuesta informativa conjunta de ambos medios públicos, con una entrevista a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó un 3,38 % este jueves, arrastrado por el enfriamiento de las expectativas sobre una pronta bajada de los tipos de interés en Estados Unidos, y las tensiones en Oriente Medio, que han vuelto a alzar los precios del crudo.

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Bombay (India).- Devotos hindúes celebran este jueves el festival Gudi Padwa, como también se conoce al Año Nuevo Maharashtriano y que se celebra el primer día del mes de Chaitra marcando el comienzo del calendario lunar, también conocido como Panchang, que determina las fechas de todos los festivales hindúes.

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Kabul/Kandahar.- Ciudadanos afganos celebran este jueves el Eid al-Fitr, que marca el final del mes sagrado del Ramadán, en las ciudades de Kabul y Kandahar. Es habitual que varios países determinen en días diferentes el fin de ramadán, ya que se basa en la observación a ojo de la luna.

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Lisboa.- Tras siglos bajo tierra y oculto a las miradas de vecinos y turistas, Braga (Portugal) acaba de desenterrar su antiguo teatro romano, que aún mantiene algunos de sus muros y colores originales de una época en que la ciudad era Bracara Augusta, capital administrativa de la provincia de Gallaecia.

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Barcelona (España).- Un amigo de los biógrafos de Rosalía, Albert, fue a verla cuando aún no la conocía nadie a un pequeño bar del Raval. La artista le preguntó al terminar si le había gustado y le pidió el móvil para avisarle de futuras actuaciones. Días después le envió un audio con nuevas fechas. Albert aún guarda el audio como oro en paño. Ella ya no usa desde hace años aquel número.

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Barcelona (España).- El Museo Nacional de Arte de Cataluña ha presentado este jueves la exposición ‘Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany: la construcción de un mito’, un homenaje al escultor más genial e internacional del románico, considerado como el Picasso del siglo XII, que reúne más de cien piezas de escultura, pintura, manuscritos, dibujos y documentos de archivos nacionales e internacionales.

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Madrid.- El segmento de los refrescos cítricos es el segundo más relevante en volumen y valor de la categoría en España, solo por detrás de las colas; de hecho, el 52 % de hogares españoles consume este tipo de bebidas, según datos de Fanta.

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alm/EFE

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