Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 feb (11.00 GMT)

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Madrid, 20 feb (EFE).-

Ciudad del Vaticano.- Felipe VI y la reina Letizia llegaron este viernes al Vaticano para su audiencia con León XIV, un encuentro que se produce a menos de tres meses de la visita que el papa realizará a España en el mes de junio invitado por el jefe del Estado español y la Conferencia Episcopal.

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Líbano.- Como muchos otros desplazados por la guerra en el Líbano, Abbás (nombre ficticio) pasa la importante festividad musulmana de Aíd al Fitr bajo una lona que no logra contener las persistentes lluvias de Beirut. «¿Qué Aíd? No hay Aíd, aquí vamos a estar mis hijos y yo», lamenta.

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Gaza.- En la ciudad de Gaza, miles de fieles también celebraron en las últimas horas Aíd Al-Fitr con la ruptura del ayuno en grandes explanadas rodeadas, en algunos casos, de tiendas de campaña que siguen acogiendo a desplazados por la ofensiva israelí.

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Daejeon (Corea del Sur).- Al menos 50 personas resultaron heridas, 35 de ellas de gravedad, en un incendio sucedido este viernes en una planta de componentes automotrices en la ciudad surcoreana de Daejeon (centro del país), según informó la agencia de noticias Yonhap.

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Rangún.- Rangún acogió este viernes la primera reunión de su Parlamento regional desde el golpe militar de 2021.

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Bangkok.- El primer ministro de Tailandia, el conservador Anutin Charnvirakul, juró este viernes su cargo para un mandato de cuatro años en una ceremonia formal frente a una fotografía del rey Vajiralongkorn.

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Lisboa.- La ciudad portuguesa de Braga ha pasado de tener una mayoría absoluta de centroderecha en su ayuntamiento a un gobierno en minoría del conservador Partido Social Demócrata (PSD), liderado por el alcalde João Rodrigues, que ha tenido que adaptarse a la «nueva normalidad» y apuesta por hablar con todos, tanto a su derecha como a la izquierda.

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Srinagar (India).- Ciudadanos de la ciudad india de Srinagar celebran rezan durante el último viernes del mes sagrado del Ramadán, antes de celebrar mañana el Eid al-Fitr.

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Madrid.- La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, ve la regularización extraordinaria de migrantes que planea el Gobierno de España como «una estrategia económicamente sensata», ya que creará más «salvaguardas» para asegurar que los salarios «se mantengan donde deben estar» para todos, no solo para los extranjeros.

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Pekín.- Después de que hace algo más de un mes los robots humanoides se llevaran el protagonismo en la gala televisiva del Año Nuevo lunar de la televisión estatal china CCTV, la Plataforma Piloto de Verificación de Robots Humanoides de Pekín muestra este viernes a la prensa cómo se crean sus robots.

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Madrid.- Casi 20 años después de su irrupción en la música, confiesa Russian Red que pocas veces se ha sentido a gusto encima de un escenario, hasta ahora al menos, cuando sorprende con su enésima evolución versionando a Camela y, sobre todo, como maestra de ceremonias de un cabaré «loco», sensual y sentimental.

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Madrid.- Este viernes se estrena en Prime Video ‘Zeta’, la nueva película del director Dani de la Torre (‘El desconocido’, ‘La unidad’) que convierte a Mario Casas (‘A tres metros sobre el cielo’) en Zeta, un espía del CNI que tendrá que desentrañar el misterio detrás de una operación secreta de hace 35 años al estilo del «James Bond español».

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Madrid, 20 mar (EFE).- La selección española estrenará en el amistoso ante Serbia en Villarreal el 27 de marzo su nueva equipación, la que lucirá como segunda en el Mundial 2026, de color blanco roto evocando el color de una página, como referencia la rica tradición literaria del país.

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alm/EFE

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