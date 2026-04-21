Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 21 abr (EFE).-

Washington.- Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indopacífico, según informó este martes el Departamento de Guerra, en una acción más de presión contra la República Islámica, sobre la que Washington mantiene un bloqueo naval.

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Luxemburgo.- Los ministros de Exteriores de la UE celebran este martes una reunión en Luxemburgo centrada en el conflicto en Oriente Medio y su impacto en la UE, así como en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Debatirán también su relación con Israel en un Consejo en el que España prevé solicitar a los Veintisiete suspender su acuerdo de asociación con ese país por violaciones de los derechos humanos.

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Bruselas.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reprochó este martes los «giros» de la Comisión Europea en la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la UE, para la que prevé «recortes» y una «convulsión», y aseguró que los agricultores y ganaderos están siendo «los principales perjudicados» de esta legislatura comunitaria.

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Tokio.- Alrededor de medio centenar de personas se concentraron este martes frente a una céntrica estación de Tokio para protestar contra la guerra y contra lo que consideran un creciente militarismo por parte del Gobierno japonés, el mismo día en que Tokio anunció una revisión de sus normas de exportaciones para permitir la transferencia de armas a países aliados.

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Madrid.- Unicef denunció este martes cómo los niños sufren especialmente las graves consecuencias de la guerra de Gaza, donde 40.000 han quedado huérfanos de uno o los dos padres, 4.000 necesitan evacuación médica, solo el 50 % asiste a la escuela y nueve de cada diez sufren problemas de salud mental.

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La Habana.– La inusual serie de entrevistas con medios internacionales que ha concedido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en las últimas semanas -sus énfasis, silencios y reiteraciones- aportan claves sobre las posiciones de fondo de la isla en medio de las tensiones con EE.UU.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó hoy su solidaridad con las víctimas de los hechos ocurridos en Teotihuacán, así como con sus familias, y reiteró el compromiso de su gobierno de mantener informada a la ciudadanía.

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Nariño (Colombia).- Tropas del Ejército evacuaron de manera humanitaria a cuatro menores que resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo en la vereda La Laguna, del municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño. Los niños, afectados al parecer por un campo minado instalado por un grupo armado ilegal, fueron trasladados de urgencia a un hospital en Tumaco para recibir atención médica, mientras las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso con la protección de la población civil.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, condecoró este martes con la Legión de Honor, la más alta distinción del país, a 61 personas, esencialmente policías, que repelieron a los asaltantes en la sala Bataclan cuando este espacio de conciertos de París sufrió un ataque yihadista en la noche del 13 de noviembre de 2015.

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A bordo del avión papal.- El papa León XIV conmemoró este martes el primer aniversario de la muerte del pontífice Francisco, de quien dijo que «ha dado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos» y valoró su «cercanía» con los más pobres y débiles.

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Malabo.- El papa León XIV llegó este martes a Guinea Ecuatorial, la cuarta y última etapa de su viaje a África, donde se encontrará con los fieles del único país hispanohablante del continente que además es mayoritariamente católico, con un 87 % de sus habitantes que profesan esta fe.

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Taipéi.- El secretario general del presidente de Taiwán, Pan Men-an, anunció este martes que el viaje del mandatario taiwanés, William Lai, a Esuatini ha sido pospuesto debido a que Seychelles, Madagascar y Mauricio no han permitido que el avión sobrevolara su espacio aéreo.

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Jerusalén.- El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó este martes la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde rezó por el fallecido papa Francisco en el aniversario de su muerte.

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Londres.- Los trabajadores del metro de Londres iniciaron a mediodía de este martes una huelga de cuatro días que se prolongará hasta el viernes y que se espera provoque importantes alteraciones en el transporte de la capital británica, con impacto directo en sectores como la hostelería.

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Pekín.- China expresó este martes su «seria preocupación» tras la decisión de Tokio de permitir la exportación de armas letales, en un giro respecto a la política pacifista de posguerra del país oriental.

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Pekín.- China expresó este martes su «firme oposición» y «condena enérgica» a los gestos de Japón relacionados con el santuario Yasukuni, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, enviara una ofrenda a ese controvertido lugar de culto.

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Lisboa.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, se han reunido este martes en el Palacete de São Bento, en Lisboa.

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Moscú.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo libio en funciones, Taher al-Baour, participaron en una rueda de prensa conjunta en Moscú tras mantener un encuentro centrado en el refuerzo de las relaciones bilaterales.

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Madrid.- Decenas de personas hacen cola este martes a las puertas de una de las ONG acreditadas para expedir el informe de vulnerabilidad obligatorio -solo en algunos casos- para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes, algunas de ellas después de once horas de espera y haber pasado la noche en la calle.

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Taichung (Taiwán).- La empresa taiwanesa Thunder Tiger Corporation, dedicada al diseño y la fabricación de vehículos no tripulados destinados a la defensa y terrestres de todo tipo, mostró a la prensa local este martes algunos de sus drones, además de otros vehículos que también se utilizan en operaciones de respuesta ante desastres en su sede en Taiwán.

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La Paz.- Bolivia tendrá por primera vez a dos gobernadoras regionales elegidas en las urnas desde la aprobación de la nueva Constitución en 2009, un hecho considerado como un avance, «aunque todavía insuficiente», por organizaciones de mujeres que demandan profundizar aún más la «democracia paritaria».

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Madrid.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, cree que el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos es buen candidato para sustituir a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y ha elogiado al exgobernador Luis Linde por su papel frente a la crisis financiera.

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Madrid.- Las aerolíneas prevén un verano al alza en los asientos programados, del 5,7 %, con subidas mayores en los vuelos intraeuropeos e intercontinentales, pese a la situación geopolítica, y no ven riesgos de escasez de queroseno que frenen los movimientos porque en España la capacidad de refino es muy alta.

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Kuala Lumpur.- Kuala Lumpur acoge hasta el 23 de abril la feria ‘Defence Services Asia (DSA) y National Security (Natsec) Asia 2026’, en la que participan empresas de diferentes países como el Grupo EM&E de España.

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Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México explicó este martes que el atacante que abrió fuego contra visitantes en la zona arqueológica de Teotihuacán y que mató a una turista canadiense, tenía un perfil psicopático que le llevaba a «copiar» actos violentos ocurridos en otros países.

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Buenos Aires.– El juicio por la muerte de Diego Maradona inició este martes su tercera jornada en los tribunales de San Isidro, con la expectativa puesta en los testimonios de su hija Giannina Maradona, el comisario Lucas Farías y el médico Juan Carlos Pinto.

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Buenos Aires.- A un año de la muerte del papa Francisco, su legado sigue latiendo con especial fuerza en los barrios populares de su Argentina natal, donde los curas villeros y las barriadas populares recuerdan y mantienen vivo su mensaje de una Iglesia «pobre y para los pobres».

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Pau (Francia).- Este martes ha comenzado el juicio en el tribunal de menores de Pau, por el asesinato de la profesora de español Agnes Lassalle, por un alumno de 16. Agnès Lassalle, profesora de español de algo más de 50 años, fue apuñalada mortalmente el 22 de febrero de 2023 en el colegio católico Santo Tomás de Aquino de San Juan de Luz, en el País Vasco francés.

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Barcelona.- Un estudio del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) relaciona cambios epigenéticos (los ‘interruptores’ que activan o desactivan genes) provocados por dieta, tabaco y exposición a pesticidas con el desarrollo de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años.

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Daca.- Bangladés vive una ola de calor de intensidad leve a moderada que está azotando diversas zonas del país y podría continuar extendiéndose.

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Madrid.- ‘La chica del fúsil’, icono de la defensa de la República española contra el golpe militar de Franco, se llamaba Marina Ginestà, un nombre providencial, según su hija, porque suena parecido a Marianne, símbolo de la República francesa.

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Miami.- El artista David Archuleta promueve su libro ‘Devout’ (Devoto), sus memorias sobre cómo pasó de vivir en una comunidad de mormones a ser uno de los principales cantantes latinos abiertamente LGBTI+ de la generación milenial en Estados Unidos tras participar en ‘American Idol’.

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Rabat.- Bautizada como Mohamed VI, la torre más alta de Marruecos, obra del arquitecto español Rafael de La-Hoz y el marroquí Hakim Benjelloun, se ha inaugurado como símbolo de la modernidad del país, con 250 metros de altura que ofrecen una imagen a vista de pájaro sobre Rabat.

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Majadahonda (Madrid).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes que su equipo está “bien” y “sabe que está en un lugar privilegiado”, enfatizó que “no” son “víctimas de nada” por haber perdido la final de la Copa del Rey y dijo que para “llegar de la mejor manera” al Arsenal en la Liga de Campeones hay que estar “bien” ante el Elche.

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Ciudad de Panamá.- El ciclismo de Chile dejó claro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que cuenta con una base sólida para sostener su crecimiento de forma «ordenada y transparente», frente a las grandes potencias del pedal en Latinoamérica, sin perder de vista los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, afirmaron sus dirigentes.

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Madrid.- El español Jaume Munar, que ha estado desde febrero lesionado en el húmero del brazo derecho y que volvió a la competición la semana pasada, pretende avanzar en su puesta a punto en el Masters 1000 de Madrid, al que acude «sin grandes expectativas», pero ilusionado de poder ganar horas de pista y progresar.

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epp/EFE

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