Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 23 feb (16.00 GMT)

9 minutos

Madrid, 23 feb (EFE).-

Bruselas.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo este lunes un llamamiento a los turistas españoles o ciudadanos de paso en México para que contacten con alguno de los consulados de España en el país para su registro, tras la violencia desatada después de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, criticó hoy que la Comisión Europea enviara la semana pasada a la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a la reunión de la Junta de Paz para Gaza impulsada por Donald Trump, porque «no representa la posición de la Unión Europea».

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expuso este lunes una retahíla de los más terribles abusos, desde las «preocupaciones sobre limpieza étnica en Gaza» hasta «posibles crímenes contra la humanidad» en Sudán y la lenta agonía de la población ucraniana tras cuatro años de guerra con Rusia.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los países de la Unión Europea decidieron este lunes prorrogar un año más, hasta el 28 de febrero de 2027, la operación Aspides, la misión naval en el mar Rojo para escoltar y proteger a los buques mercantes de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se desmarcó este lunes de la consideración del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Rusia ha iniciado la III Guerra Mundial, y destacó que la situación en Ucrania ya es “suficientemente grave”.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- España, Francia y Portugal lideran una petición este lunes en el Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) para mantener una serie de competencias de las políticas comunitarias agrícolas y pesqueras en manos de los ministros del ramo.

(foto)(vídeo)

París.- Activistas del grupo británico Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) colgaron este domingo en el Museo del Louvre de París la imagen tomada por un fotógrafo de Reuters de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, al término de su interrogatorio el pasado jueves.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Cuba se presentó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos, desde donde le transmitió a Estados Unidos el mensaje de que «defenderá con vigor y coraje su derecho a la libre determinación», pero a la vez le tendió una oferta para mantener un diálogo en base al respeto mutuo.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, depositó este lunes una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido, cerca de la muralla del Kremlin en Moscú, a lo que le sucedió un minuto de silencio.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Drones rusos como los que atacaron la furgoneta Fiat de Oleg Deshsarov, un ucraniano de 31 años que dirige una organización que evacua civiles en la guerra que Rusia lanzó contra su país hace cuatro años, se exponen a partir de este lunes en el «Museo de Ucrania», una nueva iniciativa berlinesa que informa sobre la invasión.

(foto)(vídeo)

Londres.- Este lunes la Policía ha últimado los registros de la antigua casa del hermano del rey Carlos III, el ex príncipe Andrés en Royal Lodge Windsor.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participó este lunes en Berlín en ‘Café Kiev’, un acto organizado por la Fundación Konrad Adenauer, cerca a la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que lidera el canciller.

(foto)(vídeo)

Guanajuato (México).- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró ayer domingo que su administración mantiene el compromiso de proteger a las familias del estado, tras los acontecimientos registrados recientemente.

(foto)(vídeo)

Bombay (India).- Vendedores indios ofrecen alimentos para el iftar mientras fieles musulmanes se preparan para romper el ayuno al atardecer durante el mes sagrado del Ramadán.

(foto)(vídeo)

Jalisco (México).- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se pronunció en redes sociales por la ola de violencia ejecutada este domingo por el crimen organizado tras el abatimiento en un operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El Gobierno venezolano pidió este lunes, en una intervención durante la sesión de inauguración del Consejo de Derechos Humanos, que Estados Unidos libere de forma inmediata a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares de este país en Caracas.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que «el día de hoy» se registra «más tranquilidad» tras los hechos violentos registrados el domingo en gran parte del país, luego de la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

(foto)(vídeo)

Bogotá/Cúcuta.- Cuando Cristopher Landázuri cruzó hacia Colombia en 2019 no tenía trabajo ni casa ni rumbo. Dormía en las calles de Cúcuta, cayó en las drogas y sobrevivía como podía en esa ciudad limítrofe, parte de los 2.219 kilómetros de frontera entre los dos países que se convirtió en una de las principales vías de escape para millones de venezolanos.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos ha «demostrado su incompetencia» con su débil respuesta a la represión violenta de manifestantes el mes pasado en Irán, aseguró este lunes el embajador israelí ante Naciones Unidas en Ginebra, Daniel Meron.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La Unión de Actores ha concedido el premio ‘Toda una vida’ a Antonio Resines por un trabajo de más de cuatro décadas en cine y televisión, el ‘Especial de la Unión’ al equipo de ‘La voz de Hind’ y el ‘Mujeres en Unión-Pilar Bardem’ a Pedro Almodóvar por su labor a favor de la igualdad a través de su cine.

(foto)(vídeo)

Cartagena (Colombia).- La congresista colombiana Ángela Vergara, que hace una semana denunció que un hijo suyo fue detenido a finales de enero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, siglas en inglés), asegura que los arrestos masivos han derivado en una «crisis humanitaria grande» en ese país.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU).- La actriz mexicana Karla Souza se siente motivada por los nuevos incentivos al cine que anunció el Gobierno de México, mientras ella «aporta» a la representación de los latinos en Estados Unidos, donde protagoniza en inglés la serie ’56 Days’, un nuevo thriller erótico de Prime Video.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal.

(foto)(vídeo)

Washington.- Una tormenta invernal dejó varios centímetros de nieve durante la madrugada de este lunes en el área metropolitana de Washington, provocando el cierre de escuelas y complicadas condiciones de tránsito.

(foto)(vídeo)

Londres.- La Semana de la Moda de Londres cierra este lunes sus puertas con los esperados desfiles de firmas como Burberry o Yuhan Wang, poniendo el broche de oro a las tendencias para la temporada otoño-invierno 2026.

(foto)(vídeo)

Washington.- El director del FBI, Kash Patel, defendió su participación en el festejo del equipo de hockey sobre hielo masculino de EE.UU. tras ganar un histórico oro olímpico en Milán Cortina 2026 y aseguró que fue invitado a la celebración en el vestuario, donde se le vio bebiendo cerveza y gritando.

(foto)(vídeo)

Gorton y Denton (Reino Unido).- La circunscripción británica de Gorton y Denton celebrará elecciones parciales el próximo 26 de febrero, tras la dimisión del hasta ahora diputado Andrew Gwynne.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Justa, Limpia y Competitiva, Teresa Ribera, dijo este lunes que Europa «merece un respeto» ante el anuncio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de nuevos aranceles globales que también afectarían al bloque comunitario.

(foto)(vídeo)

epp/EFE

