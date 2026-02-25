Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 feb (16.00 GMT)

Madrid, 25 feb (EFE).-

Juiz de Fora (Brasil).- Un fuerte temporal ha dejado al menos 31 muertos y 38 desaparecidos en dos municipios del estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste del país, aún en alerta por más lluvias, informó este martes el Cuerpo de Bomberos.

Bruselas.- La inflación de la eurozona descendió tres décimas en el mes de enero con respecto al mes anterior, hasta alcanzar una tasa interanual del 1,7 %, por debajo del objetivo del 2 % que tiene marcado el Banco Central Europeo (BCE), según informó este miércoles la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

Pekín.- El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este miércoles ante el canciller alemán, Friedrich Merz, que su país apoya una Europa «independiente y autosuficiente», en una reunión marcada por las tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea y en un momento de redefinición de las relaciones transatlánticas.

Jerusalén.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, aterrizó este miércoles en Israel, donde fue recibido por su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, para protagonizar una visita de dos días al país en un momento de alta tensión regional por una posible intervención militar de Estados Unidos en Irán.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo en Jalisco en el que murió Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero y que provocó una ola de violencia en gran parte del país.

Madrid.- Los documentos secretos del 23F desclasificados por el Gobierno español incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) previas a la asonada, durante el asalto y posteriores. También revelan que el CESID dio credibilidad a informaciones de círculos militares y de «ambientes castrenses de la capital» según las cuales el rey se entrevistó confidencialmente con el teniente general Milans del Bosch antes del juicio por el 23F dentro de movimientos para tratar «que la Corona no salga lesionada en el proceso».

Madrid.- El fotógrafo de la Agencia EFE Manuel Pérez Barriopedro, autor junto al también fotoperiodista de EFE Manuel Hernández de León de las únicas fotos que se publicaron ese mismo 23 de febrero del intento de golpe de Estado valora como una “oportunidad para las nuevas generaciones” la desclasificación de los documentos del 23F.

Beirut.- Beirut vive estos días con aparente calma pese a las crecientes tensiones regionales, después de que Estados Unidos retirara a su personal no esencial del país ante el temor de una posible confrontación militar con Irán, mientras, el ministro libanés de Exteriores, Yusef Rayyi, instó al grupo chií Hizbulá a no intervenir si eso ocurriese.

Kiev.- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el primer ministro noruego Jonas Gahr Store han comparecido este miércoles en una rueda de prensa conjunta tras su reunión en el Palacio Mariinsky de Kiev.

Bogotá.- Un avión de American Airlines que cubría la ruta entre Medellín y Miami aterrizó con perforaciones de bala en una de sus alas, detectadas durante una inspección rutinaria posterior en Estados Unidos, un hecho sobre el cual la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia aseguró que no ha recibido una notificación formal.

Madrid,.- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y los arzobispos de Barcelona y de Madrid, Juan José Omella y José Cobo, respectivamente, han celebrado el anuncio de la visita del papa León XIV a España entre los próximos 6 y 12 de junio hecho este miércoles por la Santa Sede.

Barcelona (España).- Un ensayo clínico con participación del Hospital Vall d’Hebron ha demostrado la eficacia de un fármaco, el fremanezumab, para reducir la migraña entre niños y adolescentes, una población que hasta ahora tenía opciones de tratamiento muy limitadas.

Cagliari (Italia).- La española Juana Rivas y su hijo mayor están citados a declarar mañana jueves en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia) en el proceso en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos.

París.- El presidente del palacio de Versalles, Christophe Leribault, fue nombrado este miércoles como nuevo presidente del Louvre en sustitución de Laurence des Cars, quien dimitió ayer tras la crisis que ha vivido la institución desde el robo de joyas del pasado octubre.

Madrid.- El gestor aeroportuario Aena de España ganó 2.136,7 millones de euros en 2025, un 10,5 % más que un año antes, con lo que vuelve a marcar un máximo histórico en su beneficio, después del que ya alcanzó en 2024, sobre todo por el aumento del número de pasajeros.

Asunción.- La familia de un agricultor secuestrado en una zona rural en el noreste de Paraguay, fronteriza con Brasil, pidió este miércoles a los captores que «actúen con humanidad», al insistir en su solicitud de una prueba de vida, y se dijo dispuesta a «escuchar y dialogar» en busca de la liberación del joven de 32 años.

Tenerife (España).- La reina Sonia de Noruega visitó este miércoles a su marido, el rey Harald V, en el hospital del sur de la isla española de Tenerife (Atlántico), donde se encuentra ingresado debido a un proceso infeccioso.

Seúl.- Surcoreanos celebraron este miércoles la tradición Jwibullori, que consiste en prender fuego a las orillas que rodean los arrozales u otros campos para ahuyentar a las ratas, y se celebra el primer día de la rata del primer mes lunar.

Hyderabad (Pakistán).- Trabajadores preparan y empaquetan fideos vermicelli en un taller de Hyderabad, en el sur de Pakistán, durante el mes sagrado de Ramadán.

Madrid (España).- La floración de los cerca de tres mil almendros de la Quinta de los Molinos vuelve a señalar la llegada de la primavera en Madrid y comienzan a teñir de blanco y rosa el parque, ofreciendo una de las primeras imágenes primaverales de la capital, acompañada del aroma característico de los almendros en flor

Barcelona (España).- La Catedral de Barcelona se ha convertido en el primer escenario del país en acoger la experiencia inmersiva dedicada a Antoni Gaudí, ‘Gaudí, l’Atelier du divin’, que combina realidad virtual y patrimonio para acercar al público al universo creativo y espiritual del arquitecto catalán a través de un recorrido sensorial multipremiado.

Madrid.- En todo buen clásico de terror y supervivencia hay momentos de ansiedad y miedo, y otros de adrenalina y acción, en los que se libera de manera visceral la tensión acumulada. Dos caminos que ‘Resident Evil Requiem’, novena entrega de la saga de survival horror más famosa de los videojuegos, lleva al extremo con un juego que es todo lo que un amante del género podía esperar.

Madrid.- ‘El Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana’, del Greco (1541-1614), ha sido trasladado desde las Salas Capitulares del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial hasta la Galería de las Colecciones Reales en Madrid para ser limpiado y restaurado.

Barcelona.- El presidente saliente del FC Barcelona y precandidato a las elecciones, Joan Laporta, ha felicitado al Comité Técnico de Árbitros (CTA) por reconocer que el VAR debió anular el 2-1 del Girona-Barça por falta sobre el azulgrana Jules Kounde, si bien ha lamentado que nadie devolverá al equipo de Hansi Flick el punto que no sumó en Montilivi por ese error.

