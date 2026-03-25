Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 feb (16.00 GMT)

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Madrid, 25 feb (EFE).-

Teherán.- El teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para decirle que no llame acuerdo a lo que supone una derrota: “No llames a tu derrota un acuerdo. La era de tus promesas se ha acabado”, señaló el militar.

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Beirut.- Al menos nueve personas murieron y 47 resultaron heridas en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que amenazó en la noche del martes al miércoles con ataques en el sur de Beirut y ordenó el desplazamiento forzoso de los ciudadanos.

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Beirut.- Israel continua su campaña de bombardeos en los suburbios del sur de Beirut conocidos como Dahye, donde los ataques se han sucedido de forma diaria desde el inicio de la ofensiva israelí en el país el pasado 2 de marzo.

Nabatieh (Líbano).- «¡Noooo, noooo, seguro que no es él! ¡Algo no cuadra, hay algo que no está bien, ayer mismo le vi!», grita una enfermera en la sala de Urgencias de un hospital en Nabatieh, en el sur del Líbano. Se acaba de enterar de que el hijo adolescente de un compañero ha perdido la vida en un ataque israelí.

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Alta Galilea (Israel).- Vehículos militares israelíes fueron vistos este miércoles desde la Alta Galilea en el norte de Israel maniobrar en el lado libanés de la frontera.

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Ginebra.- El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, aseguró que los Estados involucrados en la guerra en Oriente Medio están «coqueteando con una catástrofe sin paliativos» tras los recientes ataques a instalaciones nucleares en Irán e Israel, con un «enorme peligro de una mayor escalada».

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Ginebra.- La interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz por parte de Irán «está afectando a las cadenas de suministro globales, con consecuencias nefastas para algunas de las personas más pobres del mundo», advirtió este miércoles el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.

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Berlín.- El barril de petróleo brent para entrega en mayo desciende más del 6 % en el mercado de futuros de Londres y cotiza en los 97 dólares ante el optimismo del mercado sobre una posible tregua en el conflicto en Oriente Medio.

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Rangún.- La Junta Militar de Birmania ha aplicado medidas para afrontar los problemas en el suministro de combustible que sufre el país como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, como los «Miércoles de teletrabajo» o códigos de barras y códigos QR para que las motocicletas puedan comprar combustible.

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Daca.- La escasez de combustible derivada del reciente conflicto en Oriente Medio ha causado que, en los últimos días, se formen colas inusualmente largas en las gasolineras de Daca y otras partes de Bangladés.

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Roma.- El barril de petróleo brent para entrega en mayo desciende más del 6 % en el mercado de futuros de Londres y cotiza en los 97 dólares ante el optimismo del mercado sobre una posible tregua en el conflicto en Oriente Medio.

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Ondarroa (Vizcaya).- Cinco pesqueros de Ondarroa (Bizkaia) se encuentran parados desde este martes y otros barcos se sumarán al paro en los próximos días porque el incremento de los precios del gasoil a causa de la guerra en Oriente Medio hace «imposible» salir al mar sin perder dinero, a pesar de la ayuda de veinte céntimos por litro anunciada por el Gobierno.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, condenó este miércoles los ataques injustificados por parte de Irán a países vecinos, al tiempo que apostó por dar una oportunidad a la diplomacia.

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Jerusalén.- Las Fuerzas de Defensa de Israel difundieron este miércoles imágenes que, según indicaron, muestran «actividades de las fuerzas del Comando del Frente Interno, tanto regulares como de reserva, en zonas de operaciones en el centro de Israel».

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Jerusalén.- Más de una veintena de agentes de la Policía israelí irrumpieron este miércoles en el barrio palestino de Silwan, próximo la Ciudad Vieja del ocupado Jerusalén Este, para acordonarlo y desahuciar a unos 65 palestinos de sus viviendas, que serán tomadas por colonos israelíes, denunció la ONG israelí B’Tselem.

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Budapest.- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, anunció este miércoles que su país dejará de exportar gas a Ucrania mientras Kiev no reanude el tránsito del crudo ruso hacia el territorio magiar.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles que Kiev no necesita misiles Taurus, producidos en Alemania, pues los ucranianos fabrican actualmente en su país este tipo de armamento, y lamentó que a Ucrania no llegue el apoyo económico de Europa por el veto de Hungría.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió en estos tiempos marcados «por la locura de la guerra» defender la vida «desde la concepción hasta su fin natural», durante la audiencia general de los miércoles celebrada en la plaza de San Pedro.

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Bérgamo (Italia).- Un estudiante de 13 años ha apuñalado este miércoles a una profesora en un instituto de la provincia de Bérgamo (norte de Italia), y la víctima ha sido trasladada de urgencia a un hospital cercano.

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Alicante.- La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un ciudadano de nacionalidad ucraniana sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Alemania que está acusado de realizar presuntas actividades de espionaje encargadas por actores ubicados en Rusia.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, ha recibido este miércoles a su homólogo tunecino, Mohamed Ali Nafti, en Berlín.

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Manila.- Los abogados de la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ofrecieron una rueda de prensa este miércoles para dar a conocer que la hija del expresidente Rodrigo Duterte, no asistiría a la primera audiencia pública celebrada por el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes de Filipinas por un caso que podría llevar a su destitución.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que el país mantiene su apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para dirigir la ONU, a pesar de la retirada del apoyo por parte del nuevo Gobierno de su país liderado por el ultraderechista José Antonio Kast.

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Ciudad de México.- El Gobierno de México informó este miércoles que, entre 2025 y 2026, 13 mexicanos perdieron la vida bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), una situación que calificó como “absolutamente inaceptable” y que ya motivó protestas diplomáticas hacia Washington.

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Buenos Aires.- Un día después del 50 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura en Argentina (1976-1983), el jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, dijo este miércoles que «hay que pasar página» y anunció una reconstrucción de las Fuerzas Armadas.

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Daca.- Daca conmemora el Día del Recuerdo del Genocidio Bengalí, se celebra cada año para recordar a las víctimas de la Operación Searchlight, la represión militar llevada a cabo por el ejército de Pakistán en Bangladés (entonces Pakistán Oriental) el 25 de marzo de 1971.

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Bruselas.- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles un nuevo instrumento de financiación, llamado AGILE, que contará con 115 millones de euros en 2027 para acelerar el desarrollo de tecnologías militares disruptivas como drones o inteligencia artificial e implementarlas rápidamente en el mercado.

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Bruselas.- La Comisión Europea instó este miércoles a los Estados miembros de la UE a reforzar la prevención frente a incendios forestales cada vez más grandes, frecuentes y destructivos, en un contexto en el que el cambio climático está agravando este fenómeno, que en 2025 causó pérdidas de 3.000 millones de euros.

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Londres.- El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido en los doce meses hasta el pasado febrero se mantuvo en el 3 %, igual que en el mismo periodo hasta enero, por lo que la inflación permanece en el nivel más bajo desde marzo de 2025, informó este miércoles la Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés).

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Berlín.- El Gobierno alemán aprobó este miércoles un plan de 67 medidas, entre las que figura un mayor impulso a la energía eólica, para lograr una reducción adicional de 25 millones de toneladas de CO2 para 2030.

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Quito.- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este miércoles de la detención de un ciudadano sirio, calificado como «objetivo terrorista» por Estados Unidos, y presunto miembro de Hezbolá.

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Cagliari (Italia).- El juicio contra Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas y acusado de maltrato a sus hijos, continuará mañana jueves en Italia con la declaración de psicólogos, en la quinta audiencia de un proceso en Italia que forma parte del largo pulso judicial entre ambos.

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Ciudad del Vaticano.- Los preparativos para la Semana Santa han comenzado este miércoles en el Vaticano con la llegada y descarga de ejemplares de olivos en la Plaza de San Pedro.

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Múnich (Alemania).- El 25 de marzo de 2026, en la pastelería Kreutzkamm de Múnich, se preparan panes de pascua. Fundada en 1825, la empresa está dirigida actualmente por la quinta y sexta generación familiar.

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Bombay (India).- Miembros de la comunidad LGBTI realizaron este miércoles una protesta en Bombay en rechazo al Proyecto de Ley de Enmienda sobre Personas Transgénero de 2026.

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Barcelona.- Expertos mundiales en cáncer de mama abordan desde este miércoles en Barcelona el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico, la mejor combinación de tratamientos en cada caso y las nuevas técnicas de reconstrucción mamaria.

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París.- La consejera de Educación del Gobierno vasco, Maria Begoña Pedrosa Lobato, llevó este miércoles a la sede de la Unesco de París la experiencia de su departamento en la educación inclusiva, que le ha llevado a reducir las tasas de abandono escolar.

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Timmendorfer Strand (Alemania).- Una ballena jorobada se encuentra varada frente a la costa del mar Báltico en Alemania, cuyas autoridades locales tratan de rescatar al animal con el uso de efectivos policiales e investigadores especializados en el medio acuático.

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San José.- Irving Ayala salió de El Salvador con el objetivo de aprender una cultura nueva y acumular experiencia como conductor de autobús en Costa Rica, formando parte de un proyecto de cooperación bilateral que ayuda a enfrentar la escasez de personal para esos puestos y convertirse en un ejemplo regional.

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Madrid.- Inauguración de una exposición ‘Dalí infinito’ dedicada a Salvador Dalí, en las salas recién restauradas del Palacio de Gaviria.

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Ciudad de Panamá.- Para el panameño Nando Boom, uno de los padres fundadores del género reggae en español, la música es como una mariposa que sufre una metamorfosis imposible de «amarrar». Tras más de 40 años de carrera, tiene claro el poder de la melodía como narración social por medio del cantante, la «voz del pueblo».

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París.- Joyas de los grandes maestros del pincel del Siglo de Oro español, como Diego Velázquez o Francisco de Zurbarán, además de ejemplos del arte barroco que, en paralelo, se destapaba en América Latina y otras colonias, aterrizan esta primavera de manera excepcional en Europa, en París, procedentes de Nueva York.

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Madrid.- El Real Madrid regresó a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras día y medio de descanso después de su triunfo liguero ante el Atlético de Madrid, e inició la semana sin internacionales, con el regreso de los defensas Éder Militao y Raúl Asencio a la dinámica de grupo.

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Majadahonda (Madrid).- Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del conjunto rojiblanco, en el que permanecerá hasta el final de la temporada, tras cerrar el martes su fichaje por el Orlando City, que será efectivo a partir del próximo mes de julio.

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Las Rozas (Madrid).- Aitor Karanka, Director de Desarrollo de España, agradeció este miércoles el «compromiso» mostrado por los jugadores Thiago Pitarch, del Real Madrid, y del defensa Cristhian Mosquera, del Arsenal, por querer vestir la camiseta de la selección española.

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Sant Joan Despí (Barcelona).- El primer equipo del FC Barcelona se ha ejercitado este miércoles sin los internacionales que han ido con sus respectivas selecciones nacionales.

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Sevilla.- El nuevo técnico del Sevilla, Luis García Plaza, ha conocido a sus jugadores y entrenado este miércoles por vez primera en la ciudad deportiva de la entidad tras fichar hasta junio de 2027 en sustitución del argentino Matías Almeyda, destituido el lunes, y antes de su presentación oficial en el Ramón Sánchez Pizjuán.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV saludó este miércoles, en la plaza de San Pedro del Vaticano, a una delegación del Real Oviedo español encabezada por su presidente, el mexicano Martín Peláez, y su leyenda Santiago Cazorla, quienes regalaron dos camisetas del club al pontífice.

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São Paulo.- Vinícius Júnior afirmó este miércoles que Brasil no es favorita para ganar el Mundial, ni tampoco el amistoso que jugará este jueves contra Francia en Estados Unidos.

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São Paulo.- El delantero brasileño Vinícius Júnior deseó «mucha suerte» al francés Antoine Griezmann en su próxima etapa en la MLS de Estados Unidos, aunque descartó seguir sus pasos, pues piensa jugar durante «mucho tiempo» en el Real Madrid.

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epp/EFE

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