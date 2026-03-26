Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 de marzo (16.00 GMT)

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Madrid, 26 mar (EFE).-

Caracas.- El Parlamento de Venezuela celebra una nueva sesión en la que se prevé retomar el debate del proyecto de ley de minas que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, espera aprobar de forma expedita, en medio del avance en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, interesado en el oro venezolano.

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San Salvador.- El Congreso de El Salvador prevé aprobar este jueves la 49ª prórroga del régimen de excepción contra las pandillas, una medida clave de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele que suma cuatro años de vigencia y más de 91.000 detenciones.

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Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió este jueves a España por su aumento del gasto militar, tras haber invertido un 2 % de su PIB en defensa en 2025, y añadió que «el futuro dirá» si el país tiene razón en que destinar el 2,1 % es suficiente para cubrir todas sus obligaciones con la Alianza o si hace falta más, como cree la organización.

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Glasgow (Reino Unido).- El ministro principal de Escocia, John Swinney, lanzó este jueves en Glasgow la campaña electoral de su Partido Nacional Escocés (SNP) para las autonómicas del 7 de mayo, con la independencia como eje central, al argumentar que una mayoría parlamentaria permitiría reabrir el camino hacia un nuevo referéndum.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó este jueves la talla política de Lionel Jospin, en una ceremonia de homenaje nacional en memoria de este «amado» y «profundamente respetado» socialista, fallecido el domingo, y al que consideró como «heredero» de figuras históricas del socialismo francés como Jean Jaurès, Léon Blum y François Mitterrand.

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Madrid.- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Fayela, han presidido este jueves la firma de una serie de acuerdos que elevan la alianza existente entre sus países y sellan una relación estratégica inédita hasta ahora con un país del África subsahariana.

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Kiev.- Ucrania y varios países del Golfo Pérsico y de Oriente Medio tienen preparados acuerdos de seguridad a largo plazo por los que Kiev compartirá sus conocimientos y su material militar en materia de defensa aérea antidrones y sus socios árabes le proporcionarán a cambio financiación para que pueda seguir defendiéndose de Rusia, dijo este miércoles el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

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Lyon (Francia).- El Tribunal de lo Criminal del Ródano, en la ciudad francesa de Lyon, condenó este jueves al chileno Nicolás Zepeda a cadena perpetua por el asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, su exnovia, desaparecida en 2016 en Besanzón (este) y cuyo cuerpo nunca fue hallado.

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Roma.- La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, aseguró este jueves en Roma que los bancos «están mejor posicionados que nunca» pese al actual escenario de inestabilidad internacional, donde el sector quiere ser «parte de la solución y no del problema».

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Dulles (Estados Unidos).- Pasajeros esperan en fila para ser inspeccionados por agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Dulles, Virginia, EE. UU.

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Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que al mandatario venezolano depuesto, Nicolás Maduro, quien enfrenta hoy su segunda audiencia ante la justicia de EE.UU. solo le han procesado por «una fracción» de los delitos que ha cometido.

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Nueva York.- Dos grupos de manifestantes protagonizaron este jueves enfrentamientos y momentos de tensión ante la corte federal de Nueva York, horas antes de que el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparezcan de nuevo ante la justicia estadounidense, para manifestarse a favor y en contra de la detención del líder venezolano.

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Madrid.- Nueva jornada de trabajo para los jugadores del Real Madrid que no han sido convocados por sus selecciones.

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Roma.- La plataforma española de pagos instantáneos Bizum ha defendido este jueves en Roma la necesidad estratégica de que Europa cuente con un sistema de pagos propio e interconectado para reducir la dependencia de las soluciones procedentes de Estados Unidos.

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Barcelona.- La justicia ha descartado de nuevo paralizar cautelarmente la eutanasia de Noelia, apenas unas horas antes de que se le practique, al desestimar las medidas cautelares que ha planteado «in extremis» la fundación ultracatólica Abogados Cristianos.

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Kandahar (Afganistán).- Al menos diez personas han fallecido y seis han resultado heridas tras las fuertes lluvias y las consecuentes inundaciones que han azotado Kandahar, Afganistán provocando graves daños a viviendas y tierras de cultivo.

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Dulles (EE.UU.).- Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan patrullando este jueves el Aeropuerto Internacional de Dulles en Virginia.

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Pekín.- Las principales aerolíneas asiáticas han aumentado sus rutas hacia Europa en el último mes, con el objetivo de consolidarse como alternativa en las conexiones intercontinentales en un contexto de creciente inestabilidad en Oriente Medio, una región que, hasta el inicio de la guerra en Irán, actuaba como centro de la conexión aérea global.

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Londres.- La Serpentine South Gallery acoge en Londres una exposición de la pintora británica Cecily Brown, planteada como un regreso a casa y centrada en el paisaje del parque, las figuras y una obra dedicada al propio edificio.

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Madrid.- Carolina Marín, campeona olímpica en Río 2016, tres veces mundial y siete europea de badminton, anunció este jueves que pone fin a su carrera deportiva y que no participará en el campeonato continental que se disputará en su ciudad natal, Huelva.

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Berlín.- El zoo de Berlín inauguró este jueves oficialmente su nuevo refugio para tigres, un hábitat moderno que acoge, entre otros a uno de los nuevo inquilinos del parque, Banyu, un tigre de Sumatra trasladado de un zoológico sueco a la capital de Alemania para hacer compañía a Luise, una hembra de su misma especie.

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Ciudad de México.- Mirar la crisis de violencia feminicida en México (10 crímenes diarios en promedio) desde dentro del sistema encargado de enfrentarla y documentar qué ocurre cuando una figura «atípica» entra a ese mundo, es la propuesta de ‘La Fiscal’, la serie de Netflix que se estrena este 26 de marzo, según explicaron sus directores en entrevista con EFE.

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lgs/EFE

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