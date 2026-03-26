Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 mar (11.00 GMT)

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Madrid, 26 mar (EFE).-

Pyonyang.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, firmaron hoy en Pionyang un acuerdo de amistad y cooperación entre ambos países, según informó el servicio de prensa del jefe de Estado bielorruso.

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Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro (Portugal/España).- Los conductores portugueses están cruzando más la frontera con España desde el domingo pasado para comprar gasolina en el otro lado del límite, desde que el Gobierno español decidió rebajar el IVA de los combustibles del 21 % al 10 %, ya que para ellos llenar el depósito supone un ahorro de unos 20 euros.

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Bangkok.- Los precios minoristas del combustible en Tailandia se dispararon en seis baht (0,18 dólares) por litro a partir de este jueves después de que el Comité Ejecutivo del Fondo Estatal de Combustibles y Petróleo recortara los subsidios a los precios del diésel y la gasolina tras la escalada del conflicto en Oriente Medio.

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Daca.- Bangladés acoge exhibiciones para celebrar su 56º Día de la Independencia y el Día Nacional, en honor a la declaración de independencia de Pakistán en el año 1971.

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Bombay (India).- La ciudad india de Bombay está sufriendo interrupciones en el suministro de gas licuado de petróleo (GLP) derivadas del conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

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Sannicandro di Bari (Italia).- Varias anacondas de cinco metros, pitones, boas e incluso un caimán, entre otros, se encontraban escondidos en un sótano, oculto tras una pared falsa, en un edificio de la ciudad de Sannicandro di Bari, en la región de Apulia (sur de Italia), en espacios ​​inadecuados para especies de este tamaño y peligrosidad.

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Madrid.- La cantante española Rosalía tuvo que suspender su concierto en el Unipol Forum de Milán, dentro de su gira ‘Lux Tour’, pocos minutos después de comenzar su recital debido a una intoxicación alimentaria.

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Madrid.- Nintendo ha rescatado del armario su éxito ‘Super Mario Wonder’ (2023) para celebrar el 40 anviersario de su gran estrella y adaptarlo, con mejores técnicas y gráficas, a su nueva consola Switch 2, pero lo hace con un regalo muy especial, la extensión enorme y sorprendente ‘Encuentro en el Parque Belabel’, un lanzamiento en sí mismo repleto de minijuegos, desafíos y sorpresas para jugar en compañía.

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Cachemira (India).- Cientos de fieles hindúes celebraron entre cánticos y bailes la festividad conocida como Ram Navami, que marca el nacimiento del dios hindú Ram.

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Logroño (España).- Dialnet, la mayor plataforma de conocimiento científico en español, se ha consolidado como una referencia para universidades, centros de investigación, profesionales e instituciones, y, tras cumplir 25 años, ha evolucionado desde una base de datos a un ecosistema de servicios que funciona «como un GPS de la investigación».

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Puertollano (Ciudad Real).- El profesor de Formación Profesional del CIFP Virgen de Gracia de Puertollano (Ciudad Real), Ángel Luis González, finalista a mejor profesor del mundo en el Muallem Prize, ha defendido que “amar lo desconocido” es la base de la educación y ha reivindicado el poder transformador del aula como “la última revolución” del sistema educativo.

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Las Rozas (Madrid, España).- El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler regresa a la selección después de casi cuatro años, tras participar en el Mundial de Catar de 2022, y con el sueño de jugar también el de este año en Estados Unidos, México y Canadá al considerar que se encuentra en “el mejor momento” de su trayectoria deportiva.

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alm/EFE

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