Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 ene (11.00 GMT)

Madrid, 27 ene (EFE).-

Mineápolis (EE.UU.).- Manifestantes se enfrentan a la policía frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Mineápolis, Minnesota.

Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este martes el ataque con drones ruso contra territorio de Ucrania, que volvió a tener entre sus principales objetivos el sistema energético del país, y dijo que este tipo de bombardeos socavan el proceso de negociaciones de paz.

Nueva Delhi.- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el ministro indio de Defensa, Rajnath Singh, se han reunido este martes para el cierre de un Acuerdo de Seguridad y Defensa, con el que ambas partes buscan elevar su cooperación estratégica, y que incluye cooperación en ciberseguridad y ejercicios navales conjuntos.

Nueva Delhi.- La India y la Unión Europea cerraron este martes un acuerdo comercial, descrito por ambas potencias como histórico, que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

Roma.- La simpatía recíproca siempre reinó entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero los últimos pulsos y ataques de este a los aliados europeos han acabado situándola en una posición incómoda, plantándose por primera vez ante algunas de sus proclamas.

Astaná.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró hoy que Hamás debe ser desarmado y Gaza convertida en una zona desmilitarizada, al tiempo que apoyó la política hacia esa franja palestina del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Madrid.- La Guardia Civil ha informado de la desarticulación de una organización criminal compuesta por nueve personas que se dedicaban al cultivo de marihuana ‘indoor’ en las localidades de Manzanares el Real (Madrid) y Hormigos (Toledo), que se ha saldado con la detención de ocho personas y la investigación de otra.

Pekín.- El precio del oro ha subido a nivel mundial y este 27 de enero alcanzó los 1.143,5 yuanes (unos 138,31 euros) por gramo, según datos de la Bolsa de Oro de Shanghái.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, creció este martes un 2,73 %, superando el umbral de los 5.000 puntos por primera vez, pese al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que subirá los aranceles a los vehículos surcoreanos y otros sectores por la demora de Corea del Sur en aplicar el pacto comercial bilateral de noviembre.

Toledo (España).- La teleasistencia ha incorporado nuevas soluciones tecnológicas para combatir la soledad no deseada de los mayores, especialmente en el medio rural, y un ejemplo de ello es Castilla-La Mancha, donde se han implantado programas que también incluyen herramientas de salud digital que permiten anticipar riesgos y promover el envejecimiento activo.

Sevilla (España).- La cantante iraní Farnaz Ohadi lleva cinco años en Sevilla, desde donde se ha especializado en un estilo musical de “flamenco persa”, y a pesar de que su vida está asentada en España, asegura que mira con mucha preocupación la actualidad de su país, y explica que, quienes se fueron de Irán quisieran volver, “pero ahora mismo es imposible”.

Madrid.- El tráiler de ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar, ofrece dos minutos de imágenes evocadoras, coloristas y ‘almodovarianas’ acompañadas de intensos diálogos que acumulan varios miles de visualizaciones desde que hace unas horas se publicara en internet a través de El Deseo y la productora Warner.

Madrid.- Netflix estrena el 6 de febrero ‘Salvador’, una serie protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas que reflexiona sobre los peligros de la radicalización de la juventud y su exposición a ser captados por grupos radicales que defienden valores racistas, violentos y homófobos.

