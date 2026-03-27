Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 mar (11.00 GMT)

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Madrid, 27 mar (EFE).-

Kiev.- Ucrania y Arabia Saudí han firmado durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al país del Golfo Pérsico un acuerdo de cooperación en defensa que abre la puerta a “futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones”, según anunció el propio líder ucraniano este viernes en su cuenta de X.

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Cernay la Ville (Francia). – Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete (G7) abordan este viernes, ya al completo con el estadounidense Marco Rubio, las guerras en Irán y Ucrania, en la última de las dos jornadas organizadas por la presidencia francesa.

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Tel Aviv.- Las tiendas del Dizengoff Center, uno de los centros comerciales más conocidos de Tel Aviv, mantienen sus puertas abiertas. Cuatro niveles bajo tierra, su aparcamiento alberga un refugio antiaéreo donde decenas de personas tienen su residencia desde hace casi un mes.

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Nairobi.- Las crecientes filas en gasolineras y el aumento de los precios del combustible son realidades cada vez más comunes en África subsahariana, una región con economías muy dependientes de las importaciones de petróleo y, por tanto, muy sensible a la volatilidad en el mercado creada por la guerra de Irán.

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Barcelona (España).- El Hospital del Mar de Barcelona es el primer centro de España que utiliza un nuevo equipo de ecobroncoscopia más preciso para el diagnóstico de tumores pulmonares en fases iniciales y se ha convertido en el primero de Europa en diagnosticar un cáncer utilizando esta herramienta.

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Lisboa.- La directora médica de la compañía neerlandesa Philips, Carla Goulart Peron, ve la inteligencia artificial (IA) como «una oportunidad» para disminuir la desigualdad de género al traer transparencia y contribuir a construir infraestructura.

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Ginebra.- La idea de crear un museo dedicado a la labor humanitaria surgió de la propia historia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuando este cumplía su primer siglo de existencia, pero hoy este espacio no se limita a exponer hechos, sino que ha devenido en un lugar capaz que provocar una reflexión en sus visitantes, desde niños pequeños hasta jefes de Estado.

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Sevilla (España).- La sensación de que se está despertando un nuevo interés por lo religioso tras lanzamientos discográficos como ‘Lux’, de Rosalía, o proyectos cinematográficos como ‘Los Domingos’ se torna realidad en las cofradías andaluzas, que vienen haciendo desde hace décadas de la Semana Santa un fenómeno social en expansión, sobre todo tras la pandemia.

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Calcuta (India), 27 mar (EFE/EPA).- En la ciudad india de Calcuta se ha celebrado este viernes el «Kanya», también conocido como Kumari Puja, un ritual de adoración en el que niñas se visten como la diosa Durga como parte del festival Ram Navmi.

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París (Francia).– Magdalenas rellenas de frambuesas y ‘capuccinos’ con la Torre Eiffel dibujada en su espuma son los productos estrella del primer ‘PSG Café’, un establecimiento inaugurado recientemente en los Campos Elíseos de la capital francesa y que supone una nueva apuesta para extender la marca del club más allá del terreno de juego.

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Almería (España).- La tetralogía cinematográfica de Sam Mendes sobre The Beatles, que se estrenará en abril de 2028, recreará la crisis vital de John Lennon en Almería en 1966, incluyendo su encuentro con Juan Carrión en Cartagena, clave para que las letras de sus canciones se imprimieran en Sgt. Pepper’s.

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rmg/EFE

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