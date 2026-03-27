Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 mar (16.00 GMT)

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Madrid, 27 mar (EFE).-

Teherán (Irán).- Un hombre llora desconsolado llevándose las manos a la cara; Cerca de él una mujer aúlla de dolor; A su lado dos chicas jóvenes se secan lágrimas. Estamos en el barrio de 13 de Aban del sur de Teherán y nadie sabe porqué este barrio fue bombardeado la pasada madrugada por Estados Unidos e Israel.

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Beirut.- La embajadora de Noruega en Líbano, Hilde Haraldstad, visitó junto al ministro de Cultura, Ghassan Salameh, un refugio para desplazados en una escuela de Beirut, donde entregó ayuda a niños y familias que han huido del sur del país tras los bombardeos de Israel, en medio de una crisis que deja más de 1,7 millones de desplazados internos.

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Ginebra.- El bombardeo de la escuela iraní de Minab, que mató a 168 personas, en su mayoría niñas, «causó un horror visceral» y los resultados de las investigaciones que está emprendiendo Estados Unidos deben hacerse públicas, reclamó este viernes el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.

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Ginebra.- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, acusó a Estados Unidos e Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener la «intención clara de cometer genocidio» con sus ataques a infraestructuras civiles, y aseguró que el dirigido contra la escuela de Minab fue un crimen de guerra y de lesa humanidad.

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Ginebra.- El ataque por fuerzas estadounidenses de una escuela en Minab (sur de Irán), que causó al menos 168 muertos, en su mayoría niñas, puede constituir un crimen de guerra, afirmó este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la relatora especial para la educación, Farida Shaheed.

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Beirut.- El coordinador humanitario de la ONU para el Líbano, Imran Riza, alerta de que su acceso a las comunidades del sur del país ha disminuido en gran medida en los últimos diez días y de que las organizaciones de ayuda son en general «más débiles» para prestar apoyo que durante la última guerra de 2024.

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Katmandú.- Balendra Shah, líder del Partido Nacional Independiente (Rastriya Swatantra Party, RSP), juró este viernes como primer ministro de Nepal, convirtiéndose a sus 36 años en el mandatario más joven de la historia moderna del país tras un triunfo electoral que ha transformado el mapa político de la nación del Himalaya.

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Katmandú.- El nuevo primer ministro de Nepal, el ingeniero y rapero Balendra ‘Balen’ Shah, ha acompañado su llegada al poder este viernes con la publicación de un rap que ya acumula más de tres millones de visualizaciones y se ha convertido en símbolo viral del cambio político.

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, afirma en una entrevista con EFE que si gana las elecciones propondrá un modelo diferente de Gobierno porque busca «cambiar la política para siempre».

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, afirma en una entrevista con EFE que admira la «batalla cultural contra el wokismo» del presidente estadounidense, Donald Trump, y que enfrentará la ideología de género si gana.

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, asegura que si gana las elecciones impondrá la paz con la fuerza de las armas porque, en su opinión, está «demostrado que los procesos de paz en Colombia han sido un fracaso».

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Járkov (Ucrania).- Militares ucranianos de la 13.ª Brigada de la Guardia Nacional Khartiya participan en un entrenamiento con morteros y en maniobras para extraer proyectiles sin detonar, como preparación para su despliegue en posiciones de combate.

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Dublín.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes a los casi 400 marinos españoles que desde la fragata ‘Almirante Juan de Borbón» y el buque de aprovisionamiento ‘Patiño’ participan en la Agrupación Naval Permanente de Escoltas número 1 de la OTAN (SNMG-1), referentes para la seguridad marítima en el mar del Norte, el Ártico o el Báltico.

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Bocas del Toro (Panamá).- «La pasamos mal de verdad, no había donde sostenerse», afirma a EFE José Artola, a quien sus conocidos llaman ‘Loncho’, mientras trabaja en la finca 15 en unas plantas de banano que fueron abandonadas el año pasado, en medio de una crisis sindical que acabó con esta industria, la principal fuente de empleos en la provincia de Bocas del Toro, occidente de Panamá.

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Birmania.- En precarios campos para desplazados internos, con escaso acceso a agua potable y saneamiento, cientos de miles de birmanos sufren todavía las consecuencias del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el 28 de marzo del año pasado la región central del país y que dejó alrededor de 3.800 muertos.

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Brasilia.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por tramar un golpe de Estado, recibió este viernes el alta tras dos semanas ingresado por una neumonía aguda y comenzó a cumplir 90 días de prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema.

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Buenos Aires.- El exjuez español Baltasar Garzón afirmó en una entrevista con EFE que el Gobierno “negacionista” de Javier Milei debería «tomar buena nota» de la gran manifestación celebrada el martes en Argentina, en recuerdo a las víctimas de la dictadura a 50 años del golpe militar.

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Barcelona.- La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que producía y comercializaba tabaco falsificado en una operación en la que han intervenido en la provincia de Barcelona 100 toneladas de este producto de contrabando, uno de los mayores alijos de la historia de España, y ha detenido a 20 personas.

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Alcalá de Henares (España).- Tener un espacio de pensamiento crítico, comprometerse con un problema particular y la energía joven son clave para construir «empresas sociales y demostrar que se puede hacer una economía diferente», según la argentina Mercedes Bidart, ganadora del premio Princesa de Girona Internacional en la categoría CreaEmpresa.

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Alcalá de Henares (España).- El astrofísico José Eduardo Méndez Delgado (México, 1994), galardonado con el Premio Princesa de Girona Internacional en la categoría de Investigación, traduce la química del universo con su trabajo y reconstruye el pasado de las galaxias, muy ligado «al oxígeno que respiramos o al calcio de nuestros huesos», según dice a EFE.

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Barcelona.- El centro La Virreina de Barcelona acoge ‘La fraternidad de las metáforas’, una exposición retrospectiva sobre el cineasta Jean-Luc Godard que reúne 52 audiovisuales, entre películas, fragmentos documentales y entrevista, junto a cuadernos de rodaje, dosieres de prensa y reportajes fotográficos de sus filmaciones.

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Londres.- La National Gallery de Londres inaugura ‘Murals reMastered’, un proyecto que traslada las grandes obras del lienzo al paisaje urbano en todo el Reino Unido, con ‘Suprised! (1891) de Henri Rousseau a escala de 40 metros, en el icónico barrio londinense de Camden Town, en colaboración con Global Street Art.

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Santander (España).- La artista japonesa Yuko Mohri recala por primera vez en España, en el Centro Botín, con su mayor exposición individual en Europa, con la que explora las conexiones invisibles entre los objetos cotidianos, las fuerzas, los sonidos y las personas, en un sistema donde nada actúa de forma aislada.

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San Sebastián (España).- Cristóbal Balenciaga y Hubert de Givenchy se conocieron en Nueva York en 1953, cuando el maestro tenía 58 años y el joven talento 26. Acabaron construyendo una profunda amistad, sustentada también por su afinidad creativa y una misma forma de entender el negocio de la moda.

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San Juan.- Sintiendo la vibración de los barriles y con ayuda de intérpretes de señas, la comunidad sorda de Puerto Rico tiene ahora la oportunidad de involucrarse más en su cultura y aprender a bailar al compás de la bomba, un género musical autóctono en auge que Bad Bunny y Rauw Alejandro incorporaron en sus últimos álbumes.

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Viena.- La obra más enigmática y escandalosa de Gustav Klimt (1862-1918), ‘La Medicina’, revela el interés del célebre artista del ‘Jugendstil’ por la anatomía y la ciencia, y cómo los descubrimientos de su tiempo dieron forma a su visión del cuerpo, la vida y la muerte.

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París.- Proyectos desarrollados por cuatro mujeres africanas que emplean la inteligencia artificial (IA), como un sensor para evitar fugas de agua o una aplicación para acompañar a pacientes de alzhéimer, fueron presentados este viernes en la Unesco para mostrar las capacidades de innovación en África.

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Washington.- Paseos en barca, sesiones de fotos, excursiones escolares y una oleada de turistas vuelven a abarrotar Washington para celebrar la floración de los cerezos, el acontecimiento más emblemático de la ciudad que ha llegado antes de lo estimado en el año del 250 aniversario de la independencia estadounidense, para el cual la ciudad se ha engalanado.

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Londres.- La primavera viste a la capital del Reino Unido, Londres, de colores vivos en sus céntricos parques como Green Park o Regents a la vez que en algunos de sus más emblemáticos lugares como la catedral de St. Paul.

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Madrid.- El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha dirigido este viernes una nueva sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva del club en Valdebebas con los jugadores no convocados por las selecciones nacionales.

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La Laguna (España).- La estrella australiana Patty Mills ha sido presentado este viernes en una rueda de prensa celebrada en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna como nuevo jugador de La Laguna Tenerife y ha dicho que para el es «un sueño» jugar en la isla.

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Liverpool.- El exentrenador del Liverpool y director de fútbol internacional de Red Bull, Jürgen Klopp, asistió este viernes a un acto previo al partido de las Leyendas del Liverpool en Liverpool.

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epp/EFE

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