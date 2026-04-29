Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 abr (15.00 GMT)

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Madrid, 29 abr (EFE).-

Bruselas.- La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

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París.- Los ministros de desarrollo del G7 iniciaron este miércoles en París una reunión ministerial dedicada a abordar la cooperación internacional y las prioridades comunes en materia de desarrollo.

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Jan Yunis / Ciudad de Gaza.- Residentes del campo de desplazados de la Franja de Gaza, situado en Al Mawasi, Jan Yunis (sur), denuncian la proliferación de ratas e insectos en sus tiendas de campaña, en condiciones que afectan especialmente a los niños.

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Ginebra.- Más de 4.000 personas han sido detenidas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional y al menos 21 fueron ejecutadas desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos hace dos meses, denunció este miércoles el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

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Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump se reúne con los astronautas de Artemis II

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Lisboa.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, explicó este miércoles que España solicitó a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape para el gasto en defensa para mostrar su compromiso de que «cumplirá firmemente».

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Beirut.- El embajador de Corea del Sur en Líbano, Gyusuk Geon, junto a la representante de ACNUR, Karolina Lindholm Billing, y la ministra de Asuntos Sociales libanesa, Hanine Sayyed, visitan una escuela de Beirut que acoge a desplazados del sur del país tras los ataques aéreos israelíes, mientras más de 30.500 familias permanecen en refugios colectivos desde el inicio de la escalada el pasado 2 de marzo, según datos oficiales

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Madrid.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido este miércoles la apuesta de España por aumentar la potencia de las energías renovables, una decisión que ha permitido reducir los costes para empresas y hogares, así como crear empleos de mayor valor añadido.

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Londres.- La Policía Metropolitana de Londres (Met) investiga si el ataque con arma blanca en el que resultaron heridos dos ciudadanos judíos este miércoles en el norte de la ciudad «tiene vínculos con el terrorismo», según informó en un comunicado.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este miércoles una reforma «histórica» del sistema de la sanidad pública alemana, con recortes y medidas en múltiples ámbitos por valor de al menos 15.000 millones de euros con la meta de evitar un incremento de las cotizaciones.

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Lisboa.- El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy afirmó este miércoles en Lisboa que le parece un «gravísimo error» intentar impulsar la relación comercial con China, ya que lo ve como «un rival» y un país con el que hay un déficit comercial «brutal».

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Skopie.- La presidenta de Macedonia del Norte, Gordana Siljanovska Davkova, recibe este miércoles al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, durante su visita oficial al país.

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Berlín.- Alemania aumentará en un 27,9 % su gasto en defensa en 2027, al pasar de 82.700 millones de euros en este año a 105.800 millones en el próximo, según el proyecto presupuestario presentado este miércoles por el Gobierno germano.

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Nicosia.- El ministro español de Transporte, Óscar Puente, aseguró este miércoles, durante una reunión ministerial informal de la UE en Chipre, que la situación ferroviaria en Europa está marcada por procedimientos «excesivamente lentos», si bien se mostró optimista sobre «mejoras inmediatas» a nivel europeo.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este miércoles una reforma «histórica» del sistema de la sanidad pública alemana, con recortes y medidas en múltiples ámbitos por valor de al menos 15.000 millones de euros con la meta de evitar un incremento de las cotizaciones.

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Caracas.- El grupo parlamentario Libertad, del opositor Henrique Capriles, ofrece una rueda de prensa ante las expectativas por el aumento de salario previsto para el viernes.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum

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Caracas.- El chavismo organiza ‘Gran Caravana’ por una Venezuela sin sanciones y en paz que concluirá en una zona de la barriada de Petare, en el este de Caracas.

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Ciudad de Guatemala.- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín enfrenta la etapa intermedia del proceso judicial en uno de los casos que lo mantuvieron preso por más de tres años.

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Ciudad de Guatemala.- La organización social Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) presenta un informe sobre la situación que vivieron en 2025 los defensores de los derechos humanos en Guatemala, quienes han visto un crecimiento de agresiones en su contra desde 2020 según sus propios registros.

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Caracas.- La ONG Espacio Público presenta su informe anual sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela.

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Tolox (España).- Adrián Soto, paciente malagueño de piel de mariposa de 22 años, y su familia están «superfelices» tras ser él una de las dos primeras personas tratadas en España de esa enfermedad con terapia génica en un hito histórico: el medicamento Vyjuvek, que consideran «oro líquido».

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Barcelona (España).- Ermonela Jaho, Benjamin Bernheim, Bryn Terfel, Sara Blanch, Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall, Núria Rial y Montserrat Torrent serán algunos de los protagonistas de la nueva edición del Festival Perelada, que en su 40 aniversario apuesta por la nueva creación, con obras de Alberto García Demestres, Carles Prat, Bernat Vivancos y Raquel García-Tomás.

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Oviedo (España).- La artista, cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith, considerada ‘la madrina del punk’, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

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Johannesburgo (Sudáfrica).- Manifestantes marchan este miércoles por las calles de Johannesburgo, en una movilización convocada por la organización ciudadana «March and March» para exigir la repatriación de todos los inmigrantes extranjeros en situación irregular.

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Londres.- La National Gallery de Londres inaugura el próximo 2 de mayo “Zurbarán”, una exposición con medio centenar de obras de Francisco de Zurbarán, uno de los grandes pintores del barroco español, reconocido por su producción de temática sacra.

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Ciudad de México.- La cantante española Rosana ofrece una conferencia de prensa para dar los detalles sobre su regreso a los escenarios tras varios años de espera, con una nueva gira por México.

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Barcelona (España). La Fundación Miró ha presentado este miércoles la exposición ‘Kapwani Kiwanga. Estats canviants’ (Kapwani Kiwanga. Estados Cambiantes’), primera muestra dedicada en España a esta artista y antropóloga de origen francocanadiense, ganadora del último premio Joan Miró 2025, y en la que reflexiona sobre la arquitectura, el poder y el tiempo.

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Warrington (Reino Unido).- Campos de colza en flor tiñen de amarillo Warrington mientras este cultivo, clave para la producción de aceite, biocombustibles y alimentación animal, se ve enmarcado por el impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha disparado los precios de fertilizantes y energía y amenaza la producción alimentaria mundial.

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Lezama (España).- Entrenamiento del Athletic Club en Lezama

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Roma.- El estadio Circo Máximo, con más de 2.800 años de historia, acogerá el cierre de la 109ª edición del Giro de Italia, que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y finalizará en Roma el 31, tras recorrer 3.468 kilómetros en 21 etapas y atravesar otros lugares emblemáticos como el Coliseo.

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alm/EFE

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