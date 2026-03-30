Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 30 de marzo (16.00 GMT)

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Madrid, 30 mar (EFE).-

Sao Paulo (Brasil).- Un avión de la aerolínea estadounidense Delta tuvo que aterrizar de emergencia la noche del domingo en el aeropuerto de la ciudad brasileña de São Paulo, después de que uno de sus motores explotara al poco de despegar, en un incidente que terminó sin heridos.

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Teherán.- El Parlamento de Irán debate la salida del país del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, informó este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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La Habana.- Cuba espera la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que transporta unos 740.000 barriles de crudo, al puerto de Matanzas, la primera carga de combustible que llega a la isla desde enero tras el férreo bloqueo de Estados Unidos, que ha sumido al país en una crisis energética sin precedentes.

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Haifa (Israel).- La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, fue alcanzada este lunes por misiles iraníes por segunda vez desde el inicio de la guerra sin causar víctimas, según recogen varios medios locales, entre ellos el canal 12.

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Norte de Israel.- Los equipos de emergencia se han desplegado en diversas zonas residenciales del norte de Israel este lunes para asistir a la población tras un ataque combinado de misiles lanzados de forma simultánea por Irán y Hizbulá.

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Jerusalén.- El número de incidentes de acoso contra población cristiana en Israel, desde escupitajos a violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentó un 63 % durante 2025, según un informe publicado este lunes por Rossing Center y el Centro de Datos sobre Libertad Religiosa (RFDC), entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos.

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Logar (Afganistán).- Al menos 17 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en Afganistán durante las últimas 24 horas debido a las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias, informaron las autoridades locales.

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Madrid.- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado este martes la «rectificación» del Gobierno de Israel tras su «inaceptable» decisión de impedir que se celebrara la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén.

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Madrid.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de la muerte «hace escasos segundos» de un segundo casco azul indonesio en Líbano durante un ataque a un convoy y ha manifestado su «enorme preocupación» por la situación en el sur del país donde están desplegados 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL) que se encuentran «bien».

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Roma.- La Guardia di Finanza de Italia ha detenido a 20 personas en Italia y España, concretamente en Milán, Barcelona y Marbella, en una operación internacional contra el tráfico de drogas, tras incautar grandes cantidades de estupefacientes que adquirían en Marruecos para su distribución en Italia y en Barcelona.

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San Juan.- Más de 400 tocadores del ritmo autóctono de la bomba se reunieron este domingo en el barrio de migrantes más importante de Puerto Rico con barrileros para celebrar la XIV edición del Encuentro de Tambores, en honor al compositor Catalino ‘Tite’ Curet Alonso en el centenario de su natalicio.

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Londres.- El juicio contra el humorista y actor inglés Russell Brand, de 50 años, por supuestos delitos sexuales ha sido retrasado hasta el próximo 12 de octubre, según dispuso este lunes el Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres.

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Bangkok.- El Departamento Meteorológico de Tailandia ha recomendado a los ciudadanos que eviten las actividades al aire libre debido a las condiciones de calor extremo que enfrenta el país.

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Leioa (Bizkaia).- La compañía vizcaína Satlantis ha puesto este lunes en órbita su quinto microsatélite, ‘Innosat Unamuno’, que ha sido lanzado al espacio desde la base de Vandenberg (California) a las 13:02 horas.

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Barcelona.- Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional intervinieron más de 600 kilos de droga y 7 pistolas semiautomáticas durante el dispositivo policial contra un grupo transnacional desarrollado simultáneamente el 23 de marzo en Cataluña, Andalucía y Bulgaria, que se saldó con 21 personas detenidas.

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Madrid.- El foro Global Progressive Mobilisation, que se celebra los próximos 17 y 18 de abril en Barcelona, reunirá a las principales organizaciones progresistas del mundo y a varios de sus líderes como los presidentes de España, Brasil y Colombia, Pedro Sánchez, Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, y al presidente de la Consejo Europeo, António Costa.

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Tokio.- Paseos en barca, sesiones de fotos, y tranquilas caminatas es la postal de estos días en Tokio debido a la floración de los cerezos, uno de los acontecimientos más emblemáticos en el país.

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Barcelona.- El FC Barcelona está de vuelta en los entrenamientos tras unos días de fiesta aprovechando el parón por selecciones, y así el primer equipo azulgrana -tras un descanso desde el pasado miércoles- ha hecho una sesión en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ha informado el club por medio de su web.

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lgs/EFE

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