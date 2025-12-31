Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 31 dic (11.00 GMT)

Mukalla (Yemen) – La coalición militar liderada por Arabia Saudí reafirmó este miércoles a través de su portavoz, el general Turki al Maliki, que la carga emiratí que llegó al Yemen procedente de Emiratos Árabes contenía «armas y vehículos militares» que llegaron «violando los procedimientos establecidos, sin autorización del gobierno yemení ni del mando de la coalición».

Moscú.- El Ministerio de Defensa ruso dio este miércoles detalles sobre el ataque ucraniano con drones contra la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la localidad de Valdái, que tuvo lugar entre el 28 y 29 de diciembre.

Nueva York.- Víspera de Año Nuevo en Times Square. La bola de cristal más grande jamás vista se eleva por un poste de 40 metros en Nueva York, EE. UU.

Vigo.- Los actores Javier Gutiérrez y María Vázquez, dos de los pilares interpretativos de ‘Rondallas’, la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, creen que este largometraje coral, rodado en Galicia con equipo prácticamente gallego y que se estrena este 1 de enero, demuestra el poder de lo colectivo, de la cooperación y de la escucha a los demás.

Bangkok.- Decenas de budistas acuden este miércoles a templos a lo largo de todo el país para realizar ofrendas y rezar oraciones que atraigan buena suerte para el año nuevo.

