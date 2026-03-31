Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 31 mar (16.00 GMT)

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Madrid, 31 mar (EFE).-

Teherán.- La Media Luna Roja iraní ha desplegado este martes operativos de rescate en Teherán y Zanján tras una serie de bombardeos israelíes que han dejado un número indeterminado de heridos.

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Teherán.- El portavoz del Cuartel Central de Khatam Al-Anbiya de Irán, el teniente coronel Ibrahim Zolfaghari, señaló este martes que “las evaluaciones erróneas” de Donald Trump y del régimen israelí durante la guerra ha sido un “error estratégico que los ha humillado”.

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Washington.- El Comando Central del Ejército de EE.UU. difundió imágenes de nuevos ataques a las fuerzas iraníes, que tienen como objetivo, según una nota militar, «eliminar la capacidad del régimen iraní de proyectar poder de forma significativa fuera de las fronteras de Irán».

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Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, expresó su reconocimiento a pilotos, analistas de inteligencia, personal logístico y de seguridad tras reunirse con ellos el fin de semana, y afirmó: “Que Dios los cuide cada día y cada noche” y “que sus brazos de providencia los protejan y les den paz”.

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Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este martes que cada vez más embarcaciones transitan por el estrecho de Ormuz después de las amenazas del presidente Donald Trump a Irán y advirtió a los países que dependen de la vía de crudo que deben «dar la cara» y asumir su responsabilidad.

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Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló este martes que visitó el sábado pasado en secreto a las tropas desplegadas en Oriente Medio en la guerra contra Irán y que los soldados le pidieron «bombas más grandes».

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Naqoura (Líbano).- La portavoz de la FINUL, Kandice Ardiel, calificó hoy de «extremadamente volátil y peligrosa» la situación en el sur del Líbano tras la muerte de tres cascos azules indonesios en las últimas 24 horas, en un momento en que la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su quinta semana.

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Pekín.- El Gobierno chino confirmó este martes que tres buques del país asiático lograron atravesar «recientemente» el estrecho de Ormuz, en una señal de alivio parcial para el tránsito en la estratégica vía, que se encuentra bloqueada ‘de facto’ por Irán.

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Ginebra.- Más de 200.000 personas han cruzado de Líbano a Siria entre el 2 y el 27 de marzo, en su mayoría refugiados sirios, indicó este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

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Madrid.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que el Gobierno no contempla que EE.UU. abandone las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), ya que están realizando una «labor importante» en tiempos de paz.

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Berlín.- El barril de petróleo brent para entrega en mayo, que comenzó la sesión plano, ha empezado a subir a lo largo de la mañana y ya despunta en torno al 2 %, por lo que se acerca a los 115 dólares, condicionado por la situación en el estrecho de Ormuz.

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Bruselas.- El barril de petróleo brent para entrega en mayo, que comenzó la sesión plano, ha empezado a subir a lo largo de la mañana y ya despunta en torno al 2 %, por lo que se acerca a los 115 dólares, condicionado por la situación en el estrecho de Ormuz.

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Kiev.- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, llegó este martes a Kiev para conmemorar el cuarto aniversario de la masacre de civiles cometida en las primeras semanas de la invasión por el Ejército ruso en la ciudad de Bucha, situada cerca de la capital ucraniana.

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Bucha (Ucrania).- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reafirmó este martes desde la ciudad ucraniana de Bucha con motivo del cuarto aniversario de las masacres cometidas allí por las fuerzas de ocupación rusas, el apoyo de Bruselas al Tribunal Especial para el Crimen de Agresión del Kremlin contra Ucrania diseñado por Kiev y sus socios para juzgar la invasión.

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Tokio.- Los líderes de Japón e Indonesia acordaron este martes cooperar para fortalecer la seguridad energética de sus respectivos países ante la crisis de suministro por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha interrumpido el tráfico de mercancías por el estrecho de Ormuz.

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Gaza.- Medio centenar de pacientes y heridos de la Franja de Gaza han salido este martes del enclave palestino a través del cruce fronterizo con Egipto de Rafah para recibir tratamiento médico en el extranjero.

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Ginebra.- El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, advirtió este martes sobre las consecuencias que tendrá la impunidad de la que ha gozado Israel por sus crímenes en los territorios palestinos en el conflicto actual en Oriente Medio.

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Naciones Unidas.- El representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó este martes al grupo chií Hizbulá del ataque que acabó con la vida de dos cascos azules en el sur del Líbano este lunes pese a que el secretario general del organismo, António Guterres, habla todavía de una «explosión de origen desconocido».

Jerusalén.- Los residentes en Israel han reaccionado este martes a la aprobación de la pena de muerte por horca dirigida a palestinos, cuando comenten delitos catalogados como terrorismo que provoquen muertes.

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La Habana.- Los cubanos llevan semanas con más horas diarias de apagón que de servicio eléctrico. Y cuando se interrumpe la corriente, cerca de la mitad de las antenas de telecomunicaciones de todo el país se quedan también sin servicio.

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Montpellier (Francia).- Cientos de docentes ha salido ese martes a las calles de Montpellier, sur de Francia, contra el plan del gobierno de recortar más de 4.000 puestos de docentes en 2026.

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Yakarta.- La corbeta rusa RFS Gromky, el submarino RFS Petropavlovsk-Kamchatsky y el remolcador Andrey Stefanov se encuentran de visita en Indonesia con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambos países.

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Moscú.- El empresario Errol Musk, padre de Elon Musk, ofreció este martes una rueda de prensa en la sede de la agencia TASS en Moscú, donde abordó diversos temas de actualidad.

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Ceuta (España).- Una amplia operación de la Policía Nacional contra la denominada por los investigadores “red de redes del hachís” ha permitido localizar en Ceuta una compleja infraestructura subterránea o narcotúnel destinada a introducir toneladas de estupefacientes en España.

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Barcelona.- Nueva jornada de huelga de los trabajadores de la empresa de handling Groundforce, del grupo Globalia, unos paros convocados por los sindicatos CCOO, UGT y USO para los turnos de mañana, tarde y noche, y que este martes han vuelto a provocar algunas demoras en la entrega de maletas a los pasajeros que han aterrizado en el aeropuerto de El Prat de Barcelona.

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Daca.- El Departamento de Extensión Agrícola del Distrito de Daca ha incrementado las expectativas en la extensión de tierra empleada en Bangladés para el cultivo de sandías, pasando de las 27.350 hectáreas del año pasado hasta más de 34.480 hectáreas.

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Nueva York.- El artista guatemalteco Naufus Ramírez Figueroa (1978) presenta desde este martes su primera exposición en solitario en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa), ‘Lugar de Consuelo’, que cuenta la censura al teatro durante la guerra civil de su país (1960-1996) a través de bocetos en acuarela, un vídeo, vestuarios y una ‘performance’.

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Múnich (Alemania).- El Bayern de Múnich se ha entrenado esta mañana para preparar su partido de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina contra el Manchester United que tendrá lugar el próximo 1 de abril.

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epp/EFE

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