Amy Adams «extremadamente orgullosa» de ‘At the Sea’, a competición en la Berlinale

Berlín, 16 feb (EFE).- Amy Adams aseguró estar «extremadamente orgullosa» de ‘At the Sea’, una película del húngaro Kornél Mundruczó presentada este lunes en la competición de la Berlinale, a quien agradeció su apoyo al cine independiente.

Lo hizo mediante un mensaje leído por Mundruczó al inicio de una rueda de prensa en la que participó ninguno de los intérpretes del filme.

El apoyo del Festival de Cine de Berlín «es invaluable para mí y para la narrativa independiente en todo el mundo», afirmó Adams, que lamentó no estar presente, aunque no dio ninguna razón por su ausencia.

«Estoy extremadamente orgullosa» de la película «y profundamente conmovida por el trabajo de mis compañeros de reparto»: Murray Bartlet, Chloe East, Dan Levy, Jenny Slate, Brett Goldstein y Rainn Wilson.

«Estaré eternamente agradecido por la familia que formamos. La familia es el corazón de esta película… Seguir adelante requiere una honestidad brutal. Y espero que sientan eso en cada fotograma de la película», finalizaba el breve mensaje de la actriz.

Adams interpreta en la película a Laura, una mujer que tras pasar seis meses en un centro de rehabilitación por su alcoholismo, regresa a su casa para tratar de reconstruir la relación con su familia y evitar que su compañía de danza se hunda.

Una película que pone todo su peso en el trabajo de Adams, una actriz nominada seis veces al Óscar, y que habla de traumas y de relaciones familiares con una estructura narrativa que mezcla el presente de la protagonista con imágenes de su infancia y escenas de danza contemporánea.

Un trabajo que la actriz estadounidense aceptó «inmediatamente» después de leer el guion.

«Creo que su actuación es increíblemente valiente comparada con la aceptación actual de Hollywood», afirmó el realizador, que destacó que la actriz quiso mostrarse «lo más pura y cruda posible».

«Es una actriz y una artista con un talento increíble, se entregó por completo a la película e intentó de verdad ofrecer una interpretación lo más brutalmente honesta posible», agregó Mundruczó.

Para él, se trata de una alegoría sobre cómo es fácil perder la conexión con la gente que rodea e incluso con tu país natal en el mundo actual.

‘At the Sea’ es el tercer largometraje que Mundruczó ha rodado lejos de su Hungría natal tras ‘Pieces of a Woman’ (‘Fragmentos de mujer’, 2020) y ‘Evolution’, 2021). Y no lo ha hecho por elección, como explicó.

Cuando buscaba financiación para ‘Pieces of a Woman’ pidió ayuda en diferentes fondos públicos de su país, pero le rechazaron en todos los casos. Y un amigo suyo, productor estadounidense, le ofreció hacerla si adaptaba un poco el filme para el público americano.

«Hago películas estadounidenses porque no soy capaz de hacer películas húngaras, es una locura, para mí es más duro trabaar en inglés, pero tengo suerte», afirmó.

Ha encontrado su hueco en las producciones independientes, ese tipo de cine frágil, en el parece que no pasa nada hasta que todo explota, agregó el cineasta.

Es lo que ocurre en ‘At the Sea’, que hay que tratar de ver con una mente más abierta y una perspectiva diferente porque parece una película clásica, pero no lo es, como explicó Mundruczó. EFE

