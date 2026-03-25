Analistas descartan recorte de Banco de México a tasa de interés y mueven previsión a mayo

2 minutos

Ciudad de México, 24 mar (EFE).- A dos días de la decisión monetaria, Banamex consideró este martes que el banco de México (Banxico) «deberá mantener sin cambio la tasa de referencia» ante una lectura de inflación superior a la prevista, mientras el consenso de analistas ya movió a mayo la expectativa para el próximo recorte.

En su Reporte Económico Diario, Banamex señaló que, tras el dato inflacionario de este martes, la Junta de Gobierno de Banxico se vería obligada a actuar con prudencia y pausar este jueves, en línea con el consenso y el mercado. La firma ajustó así su previsión previa, que aún contemplaba un recorte de 25 puntos base en esta reunión.

El aumento de la inflación que detonó ese cambio de expectativa se explicó, según Banamex, por el componente no subyacente.

La inflación general de la primera quincena de marzo subió a 4,6 % anual, desde 4,3 % previo, debido sobre todo al alza de 8,34 % quincenal en frutas y verduras, mientras la subyacente permaneció en 4,5 %.

Banamex advirtió, sin embargo, que el problema no se limita al choque agrícola, pues consideró que hay riesgos de efectos de segundo orden sobre mercancías alimenticias y servicios de alimentación.

Además vaticinó presiones por impuestos, aranceles, costos laborales y un posible desanclaje de las expectativas de inflación, lo que refuerza la necesidad de cautela por parte del banco central.

Sobre las siguientes bajas en la tasa, la Encuesta Citi de Expectativas mostró que el consenso ya trasladó el próximo recorte a la reunión de mayo, al tiempo que los analistas privados mantuvieron la mediana para la tasa en 6,5 % al cierre del año.

Ese sondeo también reflejó que las expectativas de inflación volvieron a deteriorarse.

En este sentido, la proyección mediana para la inflación general al cierre de 2026 subió a 4,10 %, desde 4 % hace quince días, mientras que para marzo completo los analistas prevén una inflación mensual de 4,24 %.

Pese a la pausa esperada para esta semana, Banamex mantuvo su escenario de tres recortes en lo que resta del año y una tasa terminal de 6,25 %, aunque reconoció que esos pronósticos enfrentan riesgos al alza si persisten la depreciación cambiaria, la presión inflacionaria o un menor margen de maniobra por parte de la Reserva Federal estadounidense. EFE

jsm/jmrg/gpv