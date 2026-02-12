Anatomía de un instante (España) y Dear Killer Nannies (Colombia) elegidas en Séries Mania

París, 12 feb (EFE).- La serie española ‘Anatomía de un instante’ (Movistar Plus+), sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y la colombiana ‘Dear Killer Nannies’ (Disney+/Hulu), sobre la infancia del hijo de Pablo Escobar, competirán por alzarse como mejor serie internacional en el festival francés Séries Mania.

El certamen, que es el más grande del mundo dedicado en exclusiva a las series de televisión y se celebrará en Lille (norte de Francia), se inaugurará el 20 de marzo con el estreno mundial de la anticipada serie estadounidense de Disney+ ‘The Testaments’ (‘Los testamentos’), basada en la novela homónima de Margaret Atwood secuela de ‘The Handmaid’s tale’ (‘El cuento de la criada’).

La clausura será el 27 de marzo con otra premier global, la de la serie canadiense ‘Closing: The Glass House’, según anunció este jueves la organización.

Junto a ‘Anatomía de un instante’ y ‘Dear Killer Nannies’, en la categoría de mejor serie internacional optarán también a premio la estadounidense ‘The Audacity’ (AMC); la australiana ‘Dustfall’ (ABC TV), con Anna Torv; la polaca de HBO Max ‘Love is enough’ (título aún provisional) y la británica ‘Major players’ (Channel 4).

Completan la batería de series nominadas en esta categoría la sueca ‘My Brother’ (SVT), la francesa ‘Paolo (HBO Max) y la británica ‘Waiting for the Out’ (BBC).

Habrá participación española también en la categoría de formatos cortos, donde fue nominada ‘Sense filtres’ (‘Sin filtros’), un drama adolescente de 3Cat centrado en las historias de tres jóvenes.

La selección de este año refleja, en un mercado audiovisual aún en contracción, un cambio «hacia un posicionamiento editorial más definido y una narrativa de gran impacto», detalló Séries Mania en un comunicado.

Eso se nota en las temáticas, donde «el auge del fascismo emerge como un tema central» a lo largo de las producciones que se podrán ver en Lille, ya sea revisitando acontecimientos históricos o mediante la puesta en pantalla de futuros especulativos.

También destacan las ficciones que «cuestionan las masculinidades en crisis o en formación —moldeadas por la violencia, desestabilizadas o en transformación—, al tiempo que ponen en primer plano personajes femeninos complejos y narrativas de lucha tanto colectiva como individual».

En total, en Lille se podrán ver 375 series (con 51 en competición en las diferentes categorías), procedentes de 64 países.

El año pasado el festival contó con 108.000 participantes y fue una edición de éxito para el audiovisual español, ya que las ficciones ‘Querer’ y ‘Celeste’ (Movistar Plus+) se alzaron con los premios internacionales más importantes y Carmen Machi logró el galardón de mejor actriz. EFE

