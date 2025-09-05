Ancelotti llama a Andreas Pereira para el partido con Bolivia tras la lesión de Kaio Jorge

Río de Janeiro, 5 sep (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, convocó este viernes al centrocampista Andreas Pereira, jugador del Palmeiras, para el partido del próximo martes con Bolivia en El Alto por las eliminatorias mundialistas, en el lugar de Kaio Jorge, que se lesionó la víspera en la victoria sobre Chile.

Pereira, repatriado en agosto por el Palmeiras tras tres temporadas en el Fulham inglés, tan sólo había sido convocado una vez para la selección brasileña, en 2018, para dos partidos amistosos con Estados Unidos y El Salvador.

El creativo sustituirá a Kaio Jorge, centro delantero del Cruzeiro y actual goleador del Campeonato Brasileño, que fue desconvocado tras sufrir una lesión muscular en el partido en que Brasil se impuso el jueves por 3-0 a Chile, en el Maracaná de Río de Janeiro, también por las eliminatorias del Mundial 2026.

El atacante sustituyó a João Pedro en el minuto 25 del segundo tiempo y estuvo en la cancha hasta el final del partido, luego del cual le fue diagnosticada la lesión.

Tras imponerse a Chile y ya con su cupo al Mundial garantizado, Brasil disputará su último partido por las eliminatorias el martes, cuando visitará a Bolivia en los 4.100 metros de altitud de El Alto.

Los jugadores de la Canarinha descansan este viernes en la Granja Comary, el centro de entrenamientos de la selección en la ciudad serrana de Teresópolis, donde tendrán entrenamientos el sábado, el domingo y el lunes, el mismo día en que viajarán a Bolivia.

Kaio Jorge es el quinto de los jugadores convocados por Ancelotti para los partidos con Chile y Bolivia que tuvo que ser desconvocado por lesión.

La semana pasada el entrenador italiano tuvo que excluir de su lista de convocados a Vanderson, del Mónaco; Alex Sandro, del Flamengo; Joelinton, del Newcastle; y Matheus Cunha, del Manchester United. EFE

