Ander Herrera sufre una nueva lesión, la sexta desde su llegada al Boca Juniors

Buenos Aires, 5 feb (EFE).- El mediocampista español Ander Herrera sufrió una nueva lesión, la sexta desde su llegada al Boca Juniors, y será baja por al menos dos semanas, informó en las últimas horas el club argentino.

«Ander Herrera presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho», informó el club a través de su cuenta de X, mientras que fuentes del Xeneize explicaron a EFE que el español será baja por al menos las próximas dos semanas.

El jugador de 36 años quedó así descartado para los encuentros ante Vélez Sarsfield y Platense, y probablemente también para el duelo ante Racing Club, todos del Torneo Apertura del fútbol argentino.

La lesión de Herrera es la sexta desde su llegada al club en enero de 2025 y se da tras un buen comienzo de año por parte del futbolista, que fue titular en dos de los tres encuentros del equipo en 2026.

Tras renovar su contrato por un año más a finales de 2025, el exjugador del Athletic Club se ha convertido en una pieza importante del once de Claudio Úbeda, conformando una dupla de alto nivel en el centro del campo con el internacional argentino Leandro Paredes.

En su último parte médico, Boca Juniors anunció además que Exequiel Zeballos, figura del equipo en los últimos meses, sufrió una «lesión muscular grado 2-3 del bíceps femoral izquierdo».

Fuentes del club expresaron a EFE que la lesión del ‘Chango’ lo dejará fuera de las canchas por al menos tres o cuatro partidos, un golpe duro para el Xeneize, que tiene a casi todos sus atacantes lesionados, incluyendo a los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel, el chileno Carlos Palacios y los argentinos Milton Giménez, Lucas Janson y Alan Velasco.

El equipo de Úbeda comenzó la temporada con un triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra, luego cayó como visitante por 2-1 ante Estudiantes de La Plata y el pasado domingo se impuso por 2-0 en la Bombonera ante Newell’s Old Boys, un resultado que lo dejó en la cuarta posición de la Zona A del Apertura. EFE

