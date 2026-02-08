André Ventura, el ultraderechista que pierde en Portugal, pero no tanto

Lisboa, 8 feb (EFE).- El dirigente de ultraderecha André Ventura fue el gran perdedor este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, frente al exministro socialista António José Seguro, y, aunque se presentaba con mucho que ganar, tampoco tenía mucho que perder, ya que sigue siendo el líder de la oposición con su partido Chega.

Ventura obtuvo el 33,69 % de los sufragios, frente al 66,31 % logrado por Seguro, con el 96,38 % escrutado.

Los adversarios de Ventura en la segunda y primera vuelta de las presidenciales le decían que se equivocaba de comicios, ya que él en realidad lo que quiere ser es primer ministro, ante la insistencia de Ventura en que él buscaba ser un presidente intervencionista, cuando en realidad la figura del jefe de Estado es de árbitro y sin poderes ejecutivos, y el personalismo que hay en torno a su figura en Chega.

Para el periodista Miguel Carvalho, que ha pasado años investigando la formación de extrema derecha y acaba de publicar el libro ‘Por dentro de Chega’, lo que Ventura siempre ha querido, desde que fundó el partido en 2019, es ser primer ministro, jefe de un Gobierno que reconfigure completamente el sistema democrático con un componente autoritario.

En una entrevista con EFE, Carvalho subrayó que en la campaña hacia la Presidencia ha sido habitual escucharle hablar de una «cuarta república», un concepto que «tiene muy poco de democrático», en palabras del experto, y ha defendido de forma indirecta la dictadura de António de Oliveira Salazar.

En estos años ocupando el espacio político, donde ha protagonizado numerosas polémicas por su discurso racista y xenófobo, Ventura ha logrado algo que, según Carvalho, no desaparecerá en caso de que Chega acabe perdiendo fuerza: el ‘Ventura Country’, al estilo del ‘Trump Country’ en Estados Unidos, que seguirá a su «mesías».

El culto a la personalidad en el que se ha basado su formación desde el inicio ha llevado a que actualmente no tenga órganos internos. Chega es Ventura.

Carismático y populista, esta vez repetía como candidato presidencial, aunque ha mejorado el resultado que obtuvo la última vez que concurrió, en 2021, cuando tan solo recabó el 11,9 % de los votos.

En los siete años que han transcurrido desde la fundación de Chega, ha logrado que sea el principal partido de la oposición en el Parlamento luso e incluso ha impulsado algunos puntos de su agenda con acuerdos logrados con el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, en especial en materia de inmigración.

Fiel a su estilo, durante la campaña para la segunda ronda de las elecciones, se le ha visto repartir ayuda en las poblaciones más afectadas por las inundaciones causadas por los temporales, incluso llegó a pedir un retraso electoral, aunque la legislación no permite un aplazamiento a nivel nacional, sino caso por caso en cada municipio, que es lo que ha ocurrido en algunas zonas.

Ventura es un hombre de mil oficios, pasó por el seminario, fue escritor de ‘best sellers’ y se hizo conocido como comentarista deportivo.

Su carrera en política inició en 2017 como cabeza de lista local del conservador Partido Social Demócrata (PSD) en Loures, en la periferia de Lisboa, donde encontró lo que se convertiría en la piedra angular de su estrategia: un discurso xenófobo y provocador contra la comunidad gitana.

Durante esta segunda vuelta de las elecciones, ha mantenido el discurso que hasta ahora le ha funcionado: victimizarse por una supuesta ofensiva en su contra, así como presentarse como el único capaz de «salvar» y «defender» al pueblo portugués.

Según dijo en el único debate en el que Ventura y Seguro se han enfrentado, estos comicios iban de «cancelarlo» a él y a su proyecto «de cambio y ruptura con el sistema». EFE

