Anna Sawai será Yoko Ono y Aimee Lou Wood la esposa de Harrison en la saga ‘The Beatles’

Los Ángeles (EE.UU.), 31 oct (EFE).- La actriz japonesa Anna Sawai (‘Shogun’) interpretará a Yoko Ono y la británica Aimee Lou Wood (‘Sex Education’) a la primera esposa de George Harrison en la ambiciosa saga de películas sobre la banda The Beatles dirigida por Sam Mendes, informó este viernes Deadline.

Ambas actrices se suman a la intérprete británica Mia McKenna-Bruce en su papel de Maureen Starkey, la primera esposa del legendario baterista Ringo Starr (Barry Keoghan), y a Saoirse Ronan, quien hará de la primera esposa de Paul McCartney, un personaje que será interpretado por el aclamado Paul Mescal.

Por su parte, Joseph Quinn y Harris Dickinson encarnarán a George Harrison y John Lennon, respectivamente, en las nuevas películas de tono biográfico que prepara el director Sam Mendes sobre los músicos más famosos de Liverpool.

La historia estará contada desde la perspectiva de cada uno de sus miembros, para intentar capturar su improbable viaje desde Liverpool hasta el centro de la cultura global.

Mendes prepara cuatro películas independientes sobre la famosa banda británica que revolucionó la escena musical en la década de los sesenta del pasado siglo y todas ellas se estrenarán en cines en abril de 2028.

Este es el primer largometraje narrativo que obtiene los derechos musicales del extenso catálogo de éxitos de The Beatles, que abarca desde «Strawberry Fields» a «Let It Be» o «I Am the Walrus» y «Yellow Submarine», entre otros. EFE

